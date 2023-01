Lite tra conviventi a Porta a Mare: lo insegue con l’auto in retromarcia

Scritto da admin• 5:15 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Lite nel quartiere di Porta a Mare tra due conviventi, lui nordafricano 41enne e lei pisana 51enne, c’è stata una lite in casa al culmine della quale l’ uomo ha deciso di allontanarsi in bicicletta per sbollire la rabbia.



La donna stando alla versione dell’ uomo lo avrebbe seguito con la propria autovettura fino alla via del Chiassatello inveendo contro e conducendo l’auto in retromarcia fino a colpirlo. Il piede dell’uomo rimaneva sotto la ruota dell’auto fino a quando la donna non riprendeva la marcia per allontanarsi.



La parte offesa veniva invitata da parte delle Volanti intervenute a sporgere querela per l’ accaduto ed a consegnare il referto medico negli Uffici della Questura, per poter procedere nei di lei confronti per il reato di lesioni personali.

Last modified: Gennaio 27, 2023