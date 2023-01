Armi da caccia non denunciate in una struttura ricettiva pisana

Scritto da admin• 5:24 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in zona San Marco presso una struttura ricettiva, per lite tra una ospite ed i proprietari.



Sul posto i poliziotti hanno riportato la calma ed appurato che i proprietari si erano alterati con la ospite perché indietro con i pagamenti, senza comunque passare alle vie di fatto.

All’ atto del controllo i poliziotti hanno comunque verificato che nella struttura erano presenti alcune armi da caccia, non regolarmente detenute perché sebbene acquisite per motivi ereditari non ne era stato denunciato il possesso in Questura. Pertanto sono state ritirate a scopo cautelativo dai poliziotti, affidate all’ Ufficio Armi della Questura in attesa di determinazioni, anche alla luce della lite occorsa in precedenza tra le parti.

I proprietari sono stati comunque informati sui loro diritti circa la facoltà di proporre querela per insolvenza nei confronti della ospite morosa.

Last modified: Gennaio 27, 2023