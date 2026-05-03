La Casa della Salute diventa Casa della Comunità: servizi potenziati e più integrazione

Written by Redazione• 12:41 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – Prosegue il percorso di evoluzione dei servizi territoriali. Da martedì 5 maggio la Casa della Salute di Pontedera si trasforma ufficialmente in Casa della Comunità, con sede in via Fleming, rafforzando il modello di assistenza integrata e di prossimità rivolto ai cittadini.

Il passaggio alla nuova struttura rappresenta un potenziamento significativo dell’offerta sanitaria e sociosanitaria, con particolare attenzione a tre ambiti strategici. Il Punto Unico di Accesso (PUA) diventa il riferimento centrale per l’orientamento e l’ingresso ai servizi, con l’obiettivo di semplificare i percorsi degli utenti. L’assistenza domiciliare, trasferita dalla sede di via Colombo, viene integrata in modo più strutturato con gli altri servizi, migliorando continuità e coordinamento degli interventi. Anche la continuità assistenziale, ex Guardia medica, precedentemente attiva presso la Misericordia di Pontedera, sarà operativa nella nuova sede, offrendo maggiore accessibilità e un unico punto di riferimento.

All’interno della Casa della Comunità saranno inoltre attivi lo sportello CUP e i servizi amministrativi, il servizio prelievi, l’ambulatorio per le urgenze non differibili gestito dai medici di medicina generale e il servizio sociale.

La trasformazione segna un passo importante verso un modello di sanità sempre più vicino alle persone, fondato sull’integrazione tra servizi e professionisti e su una presa in carico più efficace e continuativa dei bisogni della comunità.

Last modified: Maggio 3, 2026