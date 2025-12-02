Coltano senza acqua per un guasto: tecnici al lavoro, attivato punto di rifornimento

PISA- Acque Spa comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica di Coltano nel Comune di Pisa – verificatosi su un tratto di tubazione diverso da quello recentemente risanato – nella giornata di oggi, martedì 2 dicembre, l’erogazione dell’acqua è sospesa in tutta la frazione.
I tecnici sono già al lavoro sul posto per individuare con precisione il punto del guasto, un’operazione resa particolarmente complessa dalle difficoltà di visibilità presenti nell’area.
Al momento non è quindi possibile fornire una stima attendibile sui tempi di ripristino del servizio, che saranno comunicati non appena disponibili.
Per ridurre i disagi alla popolazione, entro le ore 18.30 verrà predisposto un punto di rifornimento idrico alternativo in via Palazzi.
Acque si scusa per il disagio arrecato e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Last modified: Dicembre 3, 2025