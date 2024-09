Libertà è partecipazione”: le Acli di Pisa e Lucca presentano le iniziative per rilanciare la democrazia alla 14esima festa provinciale

Scritto da admin• 2:36 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA– “Libertà è partecipazione” cantava Giorgio Gaber, e anche le Acli provinciali di Pisa e Lucca condividono questo pensiero. Infatti, hanno scelto il titolo del celebre brano del 1973 per la loro 14esima Festa provinciale, che si svolgerà venerdì 13 settembre presso il circolo “Tellini” di San Prospero (Cascina).

Il focus dell’evento sarà sulle iniziative delle Acli nazionali per contrastare la crisi della partecipazione politica. In particolare, verranno presentate due leggi d’iniziativa popolare e un referendum abrogativo contro l’autonomia differenziata.

Le due proposte legislative mirano a istituire un Registro Nazionale dei partiti e un’autorità di garanzia, oltre a stabilire regole chiare per la composizione degli statuti, la necessità di formazione politica e la reintroduzione del finanziamento pubblico diretto per le elezioni politiche locali, regionali, nazionali ed europee. Inoltre, si propone la creazione di Assemblee partecipative di cittadini i cui pareri devono essere considerati dai decisori politici, che dovranno motivare eventuali rifiuti.

Il referendum abrogativo, intitolato “Contro l’autonomia differenziata, una firma per l’Italia unita, libera e giusta”, è sostenuto da un ampio cartello di forze sociali e politiche e si propone di abrogare la legge approvata dal parlamento il 26 giugno scorso riguardante l’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario.

Durante la festa del 13 settembre, alle 17, interverranno il prof. Emanuele Rossi della Scuola Sant’Anna, il ricercatore Valerio Martinelli del comitato scientifico delle proposte di iniziativa popolare e la senatrice Ylenia Zambito, per discutere le proposte.

È già possibile firmare a favore delle tre iniziative presso le sedi Acli di Pisa e Lucca. Il presidente provinciale Andrea Valente sottolinea: “La festa sarà un’occasione per approfondire questi temi e rilanciare la raccolta delle firme. Siamo fermamente convinti che ‘libertà è partecipazione’ e ci stiamo mobilitando a Pisa e Lucca per rinnovare il nostro impegno nella democrazia. Non basta assistere, è essenziale promuovere una partecipazione attiva e responsabile dei cittadini.”

