Volterra Civica, “Aumento della TARI a Volterra: critiche alla gestione dei rifiuti e proposte per migliorare la raccolta durante l’alta stagione turistica”

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Coalizione Volterra Civica.

“La recente approvazione dell’aumento della TARI a Volterra ha sollevato preoccupazioni, soprattutto in vista dell’obiettivo della città di diventare una meta turistica di rilievo. Il problema principale riguarda la gestione dei rifiuti, che è particolarmente sfidante durante i periodi di alta stagione turistica. La crescente produzione di rifiuti durante la primavera e l’estate, con l’incremento dei visitatori, rende difficile mantenere alti standard di raccolta differenziata. La situazione è aggravata da diversi fattori: il degrado dei cestini nel centro storico, l’inefficienza della raccolta differenziata e le difficoltà di monitorare i rifiuti prodotti dagli oltre 500 Airbnb in città, che spesso non rispettano le norme di differenziazione. La mancanza di iniziative educative ecologiche contribuisce a questo problema. Per affrontare la situazione, si propongono alcune soluzioni pratiche, come effettuare svuotamenti aggiuntivi dei rifiuti durante i periodi turistici, installare totem differenziati più capienti, mettere cartellonistica informativa sui cestini pubblici e fornire guide sulla raccolta ai turisti. Inoltre, si potrebbe considerare l’installazione di cassonetti con chiave per gli host fuori dalle mura cittadine per una gestione più efficiente dei rifiuti.“, conclude il comunicato stampa.

