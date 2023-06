Lenergy Pisa conquista la SuperCoppa di Lega: battuto il Catania 7-4

Scritto da admin• 8:29 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

SAN BENEDETTO – Mancava solo la Supercoppa nella bacheca del Pisa Beach Soccer ed è arrivata.



Sul rettangolo di sabbia della Beach Arena di San Benedetto del Tronto il Pisa ha battuto il Catania per 7-4 conquistando il suo quarto titolo in poco più di due stagioni. Se non è un record poco ci manca. Dopo gli Scudetti del 2021 e 2022, la Coppa Italia del 2021 la squadra allenata da Matteo Marruci si è presa anche questo trofeo.

Il Catania rimane comunque la squadra più titolata d’Italia con tredici riconoscimenti. Il Pisa ha conquistato la gloria con un crescendo rossiniano. Dopo un tempo di studio la gara è esplosa nel secondo tempo. Be Martins ha portato avanti gli etnei, in due giri di orologio, nel vero stile beach soccer, sono arrivati quattro gol, tre del Pisa che ha ribaltato le sorti del match. Nell’ultima frazione i toscani hanno messo al sicuro il risultato con tre sigilli. Il Catania ha gonfiato la rete due volte più per l’orgoglio, a partita ormai compromessa. Uomo della partita senza ombra di dubbio il brasiliano Jordan Soares di quattro reti che condensano tutte le qualità del beacher: potenza, precisione e classe, tanta classe. L’aria di casa ha fatto bene a Jordan che in passato ha vinto tanto con la maglia rossoblù della Sambenedettese. In gol anche il portiere Casapieri che si conferma specialista nel mettere in difficoltà i colleghi. Non poteva mancare la firma del pluridecorato verdeoro Bruno Xavier, l’anima pulsante di questi ultimi tre anni vissuti dal Pisa. Al Catania non è bastata la tripletta del due volte campione del Mondo portoghese Be Martins e la prima firma in maglia rossoblù. di Giordani.

LENERGY PISA-CATANIA 7-4 (0-0; 3-2; 4-2)

Lenergy Pisa: Barsotti, Gean Pietro, Casapieri, Bruno Xavier, Di Palma, Josep Jr, Camillo Augusto, Simone Marinai, Stefano Marinai, Ortolini, Jordan Soares, Vaglini. All: Marrucci

Catania: Barbagallo, Rafael Padilha, Rafael Farinha, De Nisi, Palazzolo, Fred (Cap.), Giordani, Be Martins, Catarino, Sanfilippo, Percia Montani, Zurlo. All: Fabricio Santos

Arbitri: Bottalico di Bari e Tranchina di Udine

Crono: Volpe di Albenga

Quarto uomo: Pavone di Forlì

Reti: 1’st Be Martins (C), 7’st Jordan (P), 8’st Giordani (C), 8’st Bruno Xavier (P), 9’st Casapieri (P); 3’tt Marinai Ste. (P), 5’tt Jordan (P), 8’tt Jordan (P), 11’tt Be Martins (C), 11’tt Jordan (P), 11’tt Be Martins (C)

Last modified: Giugno 3, 2023