Scritto da admin• 8:36 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 2 giugno all’uscita dell’Autostrada direzione Pisa Centro.

Un uomo (in circostanze ancora da chiarire) ha perso il controllo del suo fuoristrada, che è finito sopra il guardrail.



Pronto l’intervento dell’ambulanza, che ha trasportato l’uomo in ospedale in codice giallo. Probabilmente l’uomo, è stato colpito da malore. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell’impatto.

Last modified: Giugno 2, 2023