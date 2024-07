Lenergy Pisa BS alle finali nazionali U17 e U15 al CPO di Tirrenia

Scritto da admin• 4:43 pm• Pisa, Sport

PISA – Si disputeranno questo fine settimana le fase finali nazionali dei Tornei Beach Soccer Under 17 e Under 15.



Sabato 27 e domenica 28 luglio il Lenergy Pisa sarà coinvolto presso il CPO di Tirrenia per il grande evento per la Next Gennerazzurra, che vanta entrambe le formazioni giovanili qualificate e in corsa per i rispettivi titoli.Quattro sono le squadre coinvolte per ogni categoria, conciascuna competizione articolata sulla disputa di semifinali e finali.

Dopo i briefing di rito, ad aprire il weekend di beach soccer saranno le squadre under 17, impegnate sabato alle ore 15:45 nel riscaldamento tecnico con il commissario tecnico della nazionale maggiore Emiliano Del Duca, prima delle gare: alle ore 17 scenderanno in campo Roma e Happy Car Sambenedettese, mentre il Lenergy Pisa sfiderà il Canalicchio Catania alle ore 18:00.



A seguire sarà la volta degli under 15, con i giovani nerazzurri di scena alle ore 19 contro Ostiantica, mentre alle 20 si contenderanno l’ultimo pass per la finale Academy Lamezia e Hermada Terracina 1946. Le finali si disputeranno nel corso della domenica mattina, a partire da quelle 3°/4° posto under 17 e under 15, rispettivamente alle ore 8:30 e 9:30. Alle ore 10:30 in programma la finalissima under 15, con quella under 17 prevista invece alle ore 11:30. Chiuderà l’evento la cerimonia di premiazione alle ore 12:30.

Sarà dunque un bel weekend di beach soccer quello di Tirrenia, un’importante occasione di crescita per molti ragazzi e un grande appuntamento per tutto il Lenergy Pisa BS, unica società a vantare la doppia qualificazione alle fasi finali dei due tornei giovanili di beach soccer, a dimostrazione dell’impegno profuso in questi anni nella Next Gen e del percorso di crescita in atto, a beneficio dell’intero territorio locale.

Last modified: Luglio 25, 2024