Castelfranco di Sotto. Investimenti nel centro storico, sostegno alle attività e iniziative

CASTELFRANCO – Massima attenzione su decoro, arredi urbani e investimenti nel centro storico, sostegno alle attività e supporto per l’organizzazione di eventi e iniziative. Questi i temi al centro dell’incontro tra Confcommercio Provincia di Pisa e il direttivo del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto Centro Storico con il nuovo assessore al Commercio Giuseppe Calò.

“Il rilancio del commercio nel centro storico di Castelfranco non può prescindere da una leale collaborazione con l’amministrazione comunale, per questo ringraziamo da subito l’assessore Calò per la disponibilità già dimostrata nel corso degli ultimi eventi organizzati e confermata nel corso del nostro primo incontro” afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

“Castelfranco è una realtà ricca di attività che chiedono misure e interventi concreti per valorizzare il centro storico ed aumentarne l’attrattività e la fruibilità, in un percorso di sinergia e collaborazione con il Comune. Il Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto è composto da 30 imprenditori, commercianti e professionisti animati dalla volontà di promuovere il paese e il territorio. Un impegno che si è immediatamente tradotto in fatti concreti, come dimostrano gli eventi “Castelbike” e “Ci si vede in paese”, ma anche in occasione delle festività natalizie con l’acquisto degli addobbi per decorare il centro. Una realtà attiva e dinamica che merita tutto il sostegno possibile”.

“Abbiamo evidenziato all’assessore Calò, che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità, la necessità di investimenti su decoro, pulizia e arredi urbani del centro storico, in particolare in Corso Bertoncini, via Cavour, via Marconi e strade limitrofe, oltre al supporto per l’organizzazione di nuove iniziative ed eventi e l’avvio di un complessivo progetto di riqualificazione che preveda strumenti di sostegno per le attività esistenti e un piano di incentivi per attrarre nuovi investimenti” spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto Paolo Marinari. “Le nostre richieste si basano sulla necessità di avere un centro storico più accogliente e decoroso e siamo convinti che attraverso la collaborazione e il gioco di squadra ci saranno tutte le condizioni per proseguire sulla strada intrapresa, ovvero restituire a commercianti, ma anche cittadini e visitatori, una Castelfranco bella e riqualificata, proprio a partire dall’impegno e dalla volontà dei singoli imprenditori e commercianti che investono e credono nelle proprie attività”.

