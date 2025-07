L’Effemeride Pisana dell’8 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:04 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Martedì 8 luglio 2025, il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 21:02

Giorno dell’Unità dello Zambia

Santo del giorno:

Santi Aquila e Priscilla sposi e martiri, discepoli di San Paolo

I sec.

Aquila e Priscilla erano due coniugi giudeo – cristiani, molto cari all’apostolo Paolo per la loro fervente e molteplice collaborazione alla causa del Vangelo. Aquila, giudeo originario del Ponto, trasferitosi in tempo imprecisato a Roma, sposò Priscilla (o Prisca). L’apostolo intuì subito le buone qualità dei due coniugi, quando chiese di essere ospitato nella loro casa a Corinto. I due lo seguirono anche in Siria, fino ad Efeso. Qui istruirono nella catechesi cristiana Apollo, l’eloquente giudeo – alessandrino, versatissimo nelle Scritture, ma ignaro di qualche punto essenziale della nuova dottrina cristiana, come il battesimo di Gesù. Aquila e Priscilla fecero in modo di battezzarlo prima che partisse per Corinto. Niente si può asserire con certezza sul tempo, luogo e genere di morte di Aquila e Priscilla, dato che le uniche fonti su di essi sono citazioni bibliche. Alcuni identificano Priscilla con la vergine e martire romana Prisca e Aquila con qualcuno della gens Acilia, collegata con le Catacombe, perciò i due sarebbero martiri per decapitazione.

E’ accaduto l’8 luglio:

1497 – Vasco da Gama salpa da Lisbona iniziando il suo viaggio verso l’India

1630 – La Colonia della Baia del Massachusetts celebra il suo primo Giorno del ringraziamento

1776 – Viene mostrata per la prima volta al pubblico a Filadelfia la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti, firmata il precedente 4 luglio

1853 – Il commodoro statunitense Matthew Perry sbarca in Giappone al porto di Uraga (Kanagawa) con quattro “navi nere” obbligando i locali ad accettare una lettera dal governo degli USA in cui si chiedeva allo shōgun di interrompere il sakoku (autarchia assoluta) e iniziare i rapporti amministrativi e commerciali con l’Occidente

1889 – Durante l’ultimo incontro di campionato di pugilato a mani nude, John L. Sullivan batte Jake Kilrain dopo 75 round

Viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal

1912 – Guerra italo-turca: dopo quasi un mese di operazioni, le truppe italiane attaccano e occupano Misurata

1919 – In Italia nasce l’Associazione Nazionale Alpini (ANA): un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale decretandone ufficialmente la costituzione

1956 – Viene scalato per la prima volta il Gasherbrum II, la tredicesima montagna più alta della Terra

1996 – Il girl group britannico Spice Girls pubblica il proprio singolo di debutto Wannabe

1997 – La NATO invita Repubblica Ceca, Ungheria, e Polonia a entrare nell’alleanza a partire dal 1999

Nati l’8 luglio:

KEVIN BACON

Attore statunitense

α 8 luglio 1958

JEAN DE LA FONTAINE

Scrittore e poeta francese

α 8 luglio 1621 ω 13 aprile 1695

MARTY FELDMAN

Comico inglese

α 8 luglio 1934 ω 2 dicembre 1982

ARTEMISIA GENTILESCHI

Pittrice italiana

α 8 luglio 1593 ω Anno di morte: 1656

DONATELLA RETTORE

Cantante italiana

α 8 luglio 1955

NELSON ROCKEFELLER

Industriale e politico statunitense

α 8 luglio 1908 ω 27 gennaio 1979

Deceduti il 7 luglio:

ERNEST BORGNINE

Attore statunitense

α 24 gennaio 1917 ω 8 luglio 2012

KIM IL-SUNG

Dittatore nordcoreano

α 15 aprile 1912 ω 8 luglio 1994

LELIO LUTTAZZI

Cantante, compositore e presentatore italiano

α 27 aprile 1923 ω 8 luglio 2010

GIOVANNI PAPINI

Scrittore italiano

α 9 gennaio 1881 ω 8 luglio 1956

PERCY BYSSHE SHELLEY

Poeta e scrittore inglese

α 4 agosto 1792 ω 8 luglio 1822

CARLO VANZINA

Regista e sceneggiatore italiano

α 13 marzo 1951 ω 8 luglio 2018

Il proverbio del 7 luglio:

E’ meglio sbatte ‘l capo ta le colonne che ‘nnamorasse de vojaltre donne (detto umbro)

Inoltre:

8 luglio 2010, Germania – La nazionale di calcio crucca, per riprendersi dall’ennesima disfatta in semifinale, sta organizzando un pranzo di consolazione. La portata principale sarà il polpo che ha predetto il risultato

8 luglio 2010, Bruxelles – Foto di bimba nuda nel pc di un cardinale; l’alto prelato prova maldestramente a discolparsi : “È mia figlia!”

8 luglio 2011, Roma – Berlusconi: “Nel 2013 lascio il mio posto ad Alfano”. Furbo, il mondo finisce nel 2012

8 luglio 2013, Italia – Il Papa sbarca a Lampedusa: per la Lega dovrebbe essere rimandato indietro al suo paese

8 luglio 2014, Brasile – Intervallo della partita Brasile-Germania, Scolari alla squadra: “Tranquilli, ci rifaremo nel secondo set!”

8 luglio 2016, Grosseto – Si finge morto per 4 mesi per evitare il matrimonio. Salvato per puro caso da un tombarolo di passaggio

8 luglio 2018 – Morto Carlo Vanzina. Al suo funerale si suonerà Il Signore è il mio Pastore arrangiata per rutti e scoregge

Detto del giorno: gallina che canta speriamo sia intonata

