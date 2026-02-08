L’Effemeride Pisana dell’8 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:17 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 8 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:29 e tramonta alle 17:34, le ore di luce solare sono 10 e 05 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 347mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Girolamo Emiliani

Venezia, 1486 – Somasca di Vercurago, Lecco, 8 febbraio 1537

Protettore degli orfani e della gioventù abbandonata

Patrono di Vercurago, Quero Vas

Fondatore della Società dei Servi dei poveri (Somaschi), Girolamo Emiliani si dedicò a malati, giovani abbandonati e al riscatto delle prostitute. Nato a Venezia nel 1486, intraprese la carriera militare. Nel 1511, in prigionia, maturò la vocazione, similmente a sant’Ignazio ferito a Pamplona. Consacratosi a Dio nel 1518, si prodigò in una carestia e in un’epidemia di peste a Verona, Brescia, Como e Bergamo. Qui, nel paesino di Somasca, nacque l’ordine di chierici regolari. Essi intuirono il ruolo di promozione sociale delle scuole e ne aprirono di gratuite con un metodo pedagogico innovativo. Il fondatore morì di peste nel 1537, mentre assisteva dei malati. Santo dal 1767, dal 1928 è patrono della gioventù abbandonata.

Il significato del nome di oggi:

Girolamo: di nome sacro, dal greco

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale del matrimonio

La citazione del giorno:

Quelli chec hanno fatto una rivoluzione a metà non hanno fatto altro che scavarsi una tomba. (Saint-Just)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Bianchi pelato la Roma ciai rovinato e tutta colpa tua limortaccitua vecchio CUCS

Questa non la sapevo:

Il Michigan fu il primo stato USA a predisporre tavoli da picnic ai margini delle strade

E’ accaduto l’8 febbraio nel mondo:

1587 – Maria Stuarda, regina di Scozia, viene giustiziata

1692 – Un medico del villaggio di Salem, nella Colonia della Baia del Massachusetts, dichiara che tre ragazze adolescenti sono possedute da Satana, portando al Processo alle streghe di Salem

1807 – Battaglia di Eylau: Napoleone sconfigge l’esercito russo del generale Levin August von Bennigsen

1837 – Richard Johnson diventa il primo vicepresidente degli USA eletto dal Senato

1848 – Carlo Alberto promette lo Statuto Albertino; insurrezione degli studenti universitari a Padova contro l’Impero austriaco

1861 – La Convenzione di Montgomery annuncia la creazione degli Stati Confederati d’America e i delegati costituiscono il Congresso provvisorio

1865 – L’abate naturalista Gregor Mendel formula la teoria dell’ereditarietà

1922 – Il presidente statunitense Warren G. Harding introduce la prima radio alla Casa Bianca

1924 – Pena di morte: la prima esecuzione col gas si svolge nello Stato del Nevada

1944 – Bombardamento di Padova: circa duecento persone uccise nella distruzione di un rifugio

1948 – A Sankt Moritz (Svizzera) si concludono i V Giochi olimpici invernali

1971 – Debutta un nuovo mercato borsistico statunitense, il Nasdaq

1974 – Dopo 84 giorni nello spazio, l’equipaggio della stazione spaziale statunitense Skylab ritorna sulla Terra

1978 – Le sedute del Senato degli Stati Uniti vengono trasmesse per radio la prima volta

1984 – Iniziano i XIV Giochi olimpici invernali a Sarajevo (nell’allora Repubblica Federale di Jugoslavia)

1992 – Iniziano i XVI Giochi olimpici invernali ad Albertville in Francia

2002 – Iniziano i XIX Giochi olimpici invernali a Salt Lake City, USA

2006 – Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award

La frase del giorno di Frate Indovino:

Nelle nostre mani il destino sta se vogliamo ricchezza o povertà

Nati l’8 febbraio:

JAMES DEAN

Attore statunitense

α 8 febbraio 1931 ω 30 settembre 1955

JOHN GRISHAM

Scrittore statunitense

α 8 febbraio 1955

CAROLINA KOSTNER

Atleta italiana, pattinaggio su ghiaccio

α 8 febbraio 1987

DMITRI MENDELEEV

Chimico russo

α 8 febbraio 1834 ω 2 febbraio 1907

NICK NOLTE

Attore statunitense

α 8 febbraio 1940

JOHN RUSKIN

Letterato e critico d’arte inglese

α 8 febbraio 1819 ω 20 gennaio 1900

LANA TURNER

Attrice statunitense

α 8 febbraio 1921 ω 29 giugno 1995

GIUSEPPE UNGARETTI

Poeta italiano

α 8 febbraio 1888 ω 1 giugno 1970

JULES VERNE

Scrittore francese

α 8 febbraio 1828 ω 24 marzo 1905

Deceduti l’8 febbraio:

BURT BACHARACH

Compositore statunitense

α 12 maggio 1928 ω 8 febbraio 2023

BALDASSARRE CASTIGLIONE

Diplomatico e scrittore italiano

α 6 dicembre 1478 ω 8 febbraio 1529

LUC MONTAGNIER

Medico francese, premio Nobel

α 18 agosto 1932 ω 8 febbraio 2022

MARIA STUARDA

Regina di Scozia

α 8 dicembre 1542 ω 8 febbraio 1587

