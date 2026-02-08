L’Effemeride Pisana dell’8 febbraio 2026

Domenica 8 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:29 e tramonta alle 17:34, le ore di luce solare sono 10 e 05 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 347mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
San Girolamo Emiliani
Venezia, 1486 – Somasca di Vercurago, Lecco, 8 febbraio 1537
Protettore degli orfani e della gioventù abbandonata
Patrono di Vercurago, Quero Vas
Fondatore della Società dei Servi dei poveri (Somaschi), Girolamo Emiliani si dedicò a malati, giovani abbandonati e al riscatto delle prostitute. Nato a Venezia nel 1486, intraprese la carriera militare. Nel 1511, in prigionia, maturò la vocazione, similmente a sant’Ignazio ferito a Pamplona. Consacratosi a Dio nel 1518, si prodigò in una carestia e in un’epidemia di peste a Verona, Brescia, Como e Bergamo. Qui, nel paesino di Somasca, nacque l’ordine di chierici regolari. Essi intuirono il ruolo di promozione sociale delle scuole e ne aprirono di gratuite con un metodo pedagogico innovativo. Il fondatore morì di peste nel 1537, mentre assisteva dei malati. Santo dal 1767, dal 1928 è patrono della gioventù abbandonata.
Il significato del nome di oggi:
Girolamo: di nome sacro, dal greco
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale del matrimonio
La citazione del giorno:
Quelli chec hanno fatto una rivoluzione a metà non hanno fatto altro che scavarsi una tomba. (Saint-Just)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
Bianchi pelato la Roma ciai rovinato e tutta colpa tua limortaccitua vecchio CUCS
Questa non la sapevo:
Il Michigan fu il primo stato USA a predisporre tavoli da picnic ai margini delle strade
E’ accaduto l’8 febbraio nel mondo:
- 1587 – Maria Stuarda, regina di Scozia, viene giustiziata
- 1692 – Un medico del villaggio di Salem, nella Colonia della Baia del Massachusetts, dichiara che tre ragazze adolescenti sono possedute da Satana, portando al Processo alle streghe di Salem
- 1807 – Battaglia di Eylau: Napoleone sconfigge l’esercito russo del generale Levin August von Bennigsen
- 1837 – Richard Johnson diventa il primo vicepresidente degli USA eletto dal Senato
- 1848 – Carlo Alberto promette lo Statuto Albertino; insurrezione degli studenti universitari a Padova contro l’Impero austriaco
- 1861 – La Convenzione di Montgomery annuncia la creazione degli Stati Confederati d’America e i delegati costituiscono il Congresso provvisorio
- 1865 – L’abate naturalista Gregor Mendel formula la teoria dell’ereditarietà
- 1922 – Il presidente statunitense Warren G. Harding introduce la prima radio alla Casa Bianca
- 1924 – Pena di morte: la prima esecuzione col gas si svolge nello Stato del Nevada
- 1944 – Bombardamento di Padova: circa duecento persone uccise nella distruzione di un rifugio
- 1948 – A Sankt Moritz (Svizzera) si concludono i V Giochi olimpici invernali
- 1971 – Debutta un nuovo mercato borsistico statunitense, il Nasdaq
- 1974 – Dopo 84 giorni nello spazio, l’equipaggio della stazione spaziale statunitense Skylab ritorna sulla Terra
- 1978 – Le sedute del Senato degli Stati Uniti vengono trasmesse per radio la prima volta
- 1984 – Iniziano i XIV Giochi olimpici invernali a Sarajevo (nell’allora Repubblica Federale di Jugoslavia)
- 1992 – Iniziano i XVI Giochi olimpici invernali ad Albertville in Francia
- 2002 – Iniziano i XIX Giochi olimpici invernali a Salt Lake City, USA
- 2006 – Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award
La frase del giorno di Frate Indovino:
Nelle nostre mani il destino sta se vogliamo ricchezza o povertà
JAMES DEAN
α 8 febbraio 1931 ω 30 settembre 1955
JOHN GRISHAM
α 8 febbraio 1955
CAROLINA KOSTNER
Atleta italiana, pattinaggio su ghiaccio
α 8 febbraio 1987
DMITRI MENDELEEV
α 8 febbraio 1834 ω 2 febbraio 1907
NICK NOLTE
α 8 febbraio 1940
JOHN RUSKIN
Letterato e critico d’arte inglese
α 8 febbraio 1819 ω 20 gennaio 1900
LANA TURNER
α 8 febbraio 1921 ω 29 giugno 1995
GIUSEPPE UNGARETTI
α 8 febbraio 1888 ω 1 giugno 1970
JULES VERNE
α 8 febbraio 1828 ω 24 marzo 1905
BURT BACHARACH
α 12 maggio 1928 ω 8 febbraio 2023
BALDASSARRE CASTIGLIONE
Diplomatico e scrittore italiano
α 6 dicembre 1478 ω 8 febbraio 1529
LUC MONTAGNIER
α 18 agosto 1932 ω 8 febbraio 2022
MARIA STUARDA
α 8 dicembre 1542 ω 8 febbraio 1587
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
per le mille lire scritte, fonte “le mille lire scritte” (Ed. Millelire Stampa Alternativa)
Per Questa non la sapevo, fonte “Questa non la sapevo!” (Ed. Vallardi)
Per La citazione del giorno fonte “Dizionario delle citazioni” (Ed. Vallardi)