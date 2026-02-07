Porta a Lucca, incontro pubblico lunedì 9 febbraio per illustrare la nuova ZTL

Written by admin• 3:27 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Sindaco Conti: “Il provvedimento entrerà in funzione in occasione della partita Pisa-Bologna”

PISA – In vista della prossima attivazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel quartiere di Porta a Lucca, prevista in occasione delle gare casalinghe del Pisa Sporting Club, il Comune di Pisa, insieme a Pisamo, ha organizzato un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per illustrare il provvedimento e fornire tutti i chiarimenti necessari. L’incontro si terrà lunedì 9 febbraio alle ore 18.30, nell’Aula Magna della Scuola “Giuseppe Mazzini”, in via Orazio Gentileschi 10. Saranno presenti il Sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli, il presidente di Pisamo Alberto Giovannelli, il direttore di Pisamo Alessandro Fiorindi e il personale tecnico della società.

“L’Amministrazione – spiega il sindaco Michele Conti – ha deciso di non far entrare in vigore il provvedimento dalla prossima gara casalinga Pisa-Milan, che si tiene venerdì 13 febbraio alle 20.45, dato che, oltre a impattare nel quartiere in un orario critico di un giorno lavorativo, è necessario lasciare a disposizione dei cittadini un tempo congruo a recepire le informazioni e richiedere a Pisamo i permessi per accedere con l’auto dentro la zona. La prima partita che vedrà dunque la ZTL attiva sarà quindi Pisa-Bologna, in programma nel weekend 28 febbraio-1 marzo. Partiremo con un periodo di pre-esercizio prima di entrare a pieno regime, in modo da poterne verificare il funzionamento e valutare criticità ed eventuali modifiche. Ricordo che la ZTL è uno strumento pensato a tutela dei residenti del quartiere, per evitare le situazioni del passato in cui il quartiere veniva perso d’assalto dalle auto, con migliaia di macchine che invadevano le strade, creando code e parcheggi selvaggi sui marciapiedi. Invitiamo cittadini, residenti, commercianti e operatori interessati a partecipare, in modo da porter conoscere i dettagli del provvedimento e segnalare eventuali criticità da risolvere. L’incontro rappresenta un momento di ascolto e dialogo importante, che da sempre la nostra Amministrazione utilizza nei quartieri per ascoltare le esigenze dei cittadini, confrontarsi su casi concreti, ascoltare suggerimenti e affrontare le criticità che emergono. Anche in questo caso faccio appello alla partecipazione e al buon senso da parte di tutti, per arrivare a migliorare la gestione della mobilità nel quartiere nei giorni di gara”.

Nel corso dell’incontro pubblico insieme ai rappresentanti di Pisamo verranno illustrati obiettivi, modalità di funzionamento e tempistiche della nuova ZTL, che sarà attiva esclusivamente nei giorni di partita, da due ore prima del fischio d’inizio fino al termine della gara. Chi avrà parcheggiato prima dell’orario di attivazione potrà uscire liberamente in qualsiasi momento, mentre i motorini potranno circolare senza limitazioni. Durante l’incontro sarà possibile porre domande, chiarire dubbi, avanzare segnalazioni, oltre a ricevere informazioni dettagliate sulle modalità di accesso, sulle autorizzazioni previste e sulle diverse casistiche, comprese quelle relative ai residenti, ai domiciliati, alle persone con disabilità e ai veicoli autorizzati.

