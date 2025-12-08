L’Effemeride Pisana dell’8 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:52 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Lunedì 8 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:37 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 9 e 3 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi èil 289mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale contro le grandi opere inutili e imposte e per la difesa del pianeta

Santo del giorno:

Immacolata concezione della Beata Vergine Maria

Protettrice e Regina dell’ordine francescano

Patrona di Sicilia, Torre del Greco, Bitonto, Rende, Montebelluna, Carmagnola, Floridia, Cassano d’Adda, Terzigno, Cefalù e di altri comuni

L’assenza della macchia del peccato nella vita di Maria è fonte di consolazione e di speranza per l’intera umanità: vuol dire che il cuore di ognuno ha la possibilità di essere specchio cristallino della vita di Dio. Significa che l’essere umano può generare in questo mondo l’essere divino. Questo privilegio di Maria, nata senza peccato, è in realtà un dono per tutti gli uomini. Lo hanno sempre saputo i fedeli, anche i più semplici, che nei secoli hanno venerato la Madonna come la creatura più vicina a loro e a Dio. La Chiesa ha fatto di questa verità un dogma, proclamato da Pio IX nel 1854. La realtà teologica che sottende al concetto dell’Immacolata concezione di Maria è proprio questa: la vita toccata da Dio è vita piena di luce, realizzata in ogni aspetto, resa trasparente in ogni suo momento.

E’ accaduto l’8 dicembre nel mondo:

1816 – L’atto di unione del Regno di Napoli e del Regno di Sicilia rappresenta ufficialmente la nascita del Regno delle Due Sicilie

1841 – A Torino San Giovanni Bosco inizia la fondazione del suo oratorio

1849 – Papa Pio IX pubblica la lettera enciclica Nostis et nobiscum sulle accuse rivolte alla Chiesa di non volere la gloria dell’Italia, sulle cospirazioni contro la Chiesa e la religione, sul pericolo del socialismo e del comunismo, sulla loro incompatibilità con la religione e la loro condanna, sui tentativi di protestantizzazione in Italia, sulla necessità di meglio istruire i fedeli sugli insegnamenti della religione, sulla condanna della libera diffusione della stampa, sulla condanna dei cattivi libri e della diffusione dei libri sacri in volgare senza autorizzazione della Santa Sede, sulla condanna degli ecclesiastici che abbracciano le teorie moderne

1854 – Papa Pio IX proclama il dogma dell’Immacolata Concezione, circa la tradizione che vorrebbe la Vergine Maria nata senza il comune peccato originale

1883 – alle “ore 3 pomeridiane” il poeta italiano Giosuè Carducci termina la stesura di San Martino, una delle sue più celebri poesie. Verrà pubblicata pochi giorni dopo nel supplemento Natale e capo d’anno de L’Illustrazione Italiana e successivamente raccolta nelle Rime nuove del 1887

1940 – Seconda guerra mondiale: la notte fra l’8 e il 9 dicembre ha inizio l’Operazione Compass, ossia l’offensiva britannica contro le forze italiane in Libia

1941 – Seconda guerra mondiale: dopo l’Attacco di Pearl Harbor del giorno precedente, il Congresso degli Stati Uniti approva una dichiarazione di guerra contro l’Impero giapponese votata quasi all’unanimità (la deputata Jeannette Rankin è l’unica a votare contro); in risposta, tre giorni dopo, la Germania nazista e l’Italia fascista dichiarano guerra agli Stati Uniti d’America

1943 – Seconda guerra mondiale: gli Alleati bombardano la Stazione dell’Aquila, l’adiacente Officina Carte e Valori della Banca d’Italia e il quartiere di Borgo Rivera, uccidendo 183 persone fra prigionieri di guerra alleati, militari tedeschi e civili

1960 – Il compositore e direttore d’orchestra Henry Mancini regista agli RCA Victor’s Music Center of the World di Hollywood il brano strumentale Moon River, tema musicale del film Colazione da Tiffany

1970 – Fallito tentativo di colpo di Stato in Italia, capitanato dal principe Junio Valerio Borghese

1972 – Il treno sperimentale TGV 001 stabilisce il record di velocità massima per treni non elettrici: 318 km/h

1976 – Gli Eagles pubblicano Hotel California, uno degli album discografici più venduti di tutti i tempi

1980 – Ultimo giorno di vita del musicista John Lennon: durante la mattinata posa con sua moglie Yōko Ono nel loro appartamento newyorkese per la fotografa Annie Leibovitz in un servizio fotografico storico per la rivista Rolling Stone, nel pomeriggio lavora in studio al brano Walking on Thin Ice, e la sera, tornando a casa, viene prima avvicinato e poi ucciso dal suo fan Mark David Chapman

1985 – Calcio: la Juventus vince la sua prima Coppa Intercontinentale battendo ai rigori l’Argentinos Juniors

1991 – I capi di Russia, Bielorussia e Ucraina si incontrano nella riserva naturale di Belovezhskaya Pushcha, in Bielorussia, per firmare un accordo che pone fine all’URSS e fondano la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI)

2006 – Esce sul mercato la console per videogiochi Wii

La frase del giorno di Frate Indovino:

Il “Lieta Armonia” l’Universo canta a Maria

Nati l’8 dicembre:

KIM BASINGER

Attrice statunitense

α 8 dicembre 1953

DAVID CARRADINE

Attore statunitense

α 8 dicembre 1936 ω 3 giugno 2009

SÉBASTIEN CHABAL

Giocatore di rugby francese

α 8 dicembre 1977

JIM MORRISON

Cantante statunitense, Doors

α 8 dicembre 1943 ω 3 luglio 1971

SINEAD O’CONNOR

Cantautrice irlandese

α 8 dicembre 1966 ω 26 luglio 2023

ORAZIO

Poeta lirico e scrittore satirico dell’antica Roma

α 8 dicembre 65 A.C. ω 27 novembre 8 A.C.

MARIA STUARDA

Regina di Scozia

α 8 dicembre 1542 ω 8 febbraio 1587

Deceduti l’8 dicembre:

JOHN LENNON

Cantante e musicista inglese, Beatles

α 9 ottobre 1940 ω 8 dicembre 1980

PUPELLA MAGGIO

Attrice italiana

α 24 aprile 1910 ω 8 dicembre 1999

