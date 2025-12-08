Pisa, fuori i gol. All’Arena arriva il Parma, una sfida importante per la salvezza

Written by admin• 7:14 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Pisa Sporting Club nel giorno dell’Immacolata Concezione ospita il Parma (fischio d’inizio ore 15) in una gara che è un autentico crocevia di questa stagione. I ducali precedono di un solo punto i nerazzurri in classifica. Nell’occasione l’Arena sarà ancora una volta sold-out e la Curva Nord ha chiamato a raccolta tutto lo stadio per sostenere la squadra per questa importantissima sfida.

di Antonio Tognoli

QUI PISA. Gilardino dovrà rinunciare ancora a Cuadrado (il suo rientro è previsto forse a Cagliari), Denoon e Stengs, ma recupera Vural, Akinsanmiro oltre a Lusuardi ed Esteves. Davanti a Semper sono sempre Albiol e Calabresi a giocarsi una maglia da titolare accanto a capitan Caracciolo e Canestrelli. Sulla fascia sinistra Angori dovrebbe spuntarla ancora su Leris. A destra confermato Tourè, in mezzo al campo Aebischer sicuro titolare con Marin in vantaggio su Vural ed Akinsanmiro. In attacco Gilardino dovrebbe dare spazio alla coppia Nzola e Tramoni.

QUI PARMA. Cuesta deve fare a meno di Frigan, Circati, Ndiaye e del portiere Suzuki, oltre che dello squalificato Troilo oggetto del desiderio dei nerazzurri la scorsa estate. Ballottaggio in mezzo al campo tra Sorensen ed Ordonez, mentre sulla fascia sinistra Valeri dovrebbe essere preferito a Lovik. Davanti a Corvi ci saranno Delprato, Estevez e Valenti. Sugli esterni spazio a Britschgi a destra e Valeri a sinistra. Sulla linea mediana sicuri di una maglia da titolare Bernabé e Keita. In attacco Cuesta ripropone Pellegrino al fianco di Ondrejka, torre svedese, classe 2002, giocatore promettente che Cuesta ritiene importante per il suo scacchiere tattico.

PISA – PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (3-5-2): 1 Semper; 5 Canestrelli, 39 Albiol, 4 Caracciolo; 15 Tourè, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; Tramoni, Nzola. A disp. 12 Nicolas Andrade, 22 Scuffet, 26 Coppola, 33 Calabresi, 78 Mbambi, 94 Bonfanti, 7 Leris, 8 Hojholt, 18 Akinsanmiro, 21 Vural, 9 Meister, 16 Buffon, 32 Moreo, 72 Maucci, 99 Lorran. All. Alberto Gilardino

PARMA (3-5-2): 40 Corvi; 15 Delprato, 8 Estevez, 5 Valenti; 27 Britschgi, 32 Bernabé, 16 Keita, 22 Sorensen, 14 Valeri; 9 Pellegrino, 17 Ondrejka. A disp. 13 Guaita, 66 Rinaldi, 70 Conde, 63 Trabucchi, 25 Cremaschi, 24 Ordonez, 18 Lovik, 19 Begic, 23 Hernani, 32 Cutrone, 21 Oristanio, 7 Benedyczak, 11 Almqvist, 30 Djuric. All. Cuesta.

ARBITRO: Doveri di Roma 1 (Ass. Mondin-Luciani). Quarto uomo: Perri. VAR Camplone AVAR Pezzuto.

