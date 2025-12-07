Presidio permanente per richiedere subito risorse per la stabilizzazione dei precari del CNR

Written by admin• 7:41 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il 4 dicembre 2025 una delegazione dei lavoratori precari dell’Area della Ricerca del CNR di Pisa, insieme ai propri rappresentanti sindacali, ha partecipato al Consiglio Comunale per presentare una mozione a sostegno del percorso di stabilizzazione del personale.

L’Area della ricerca di Pisa ha un’importanza strategica all’interno dell’Ente, essendo la più grande del territorio nazionale, con 13 istituti, ed annoverando circa 1200 unità di personale, di cui un terzo con contratti a tempo determinato o flessibili. Nel corso dell’incontro con i capigruppo consiliari è emerso un consenso unanime, che ha portato alla decisione di procedere con l’approvazione d’urgenza della mozione. Su proposta degli stessi capigruppo, il testo è stato inoltre integrato con la richiesta di trasmissione ai Ministeri competenti, MUR e MEF.

La mozione è stata quindi discussa in aula, dando luogo a un dibattito ampio e proficuo, durante il quale tutte le forze politiche hanno espresso pieno sostegno alla mozione. L’atto è stato approvato all’unanimità, con 28 voti favorevoli e nessun contrario. I Consiglieri hanno inoltre assunto l’impegno di farsi portavoce dell’istanza presso i livelli istituzionali superiori.

In vista dell’evento celebrativo per i 25 anni dell’Area della Ricerca, previsto per il 10 dicembre alla presenza del Presidente del CNR, Prof. Lenzi, la delegazione ha chiesto al Sindaco Michele Conti di presentare personalmente la questione al Presidente. Il Sindaco ha confermato la propria disponibilità in tal senso.

