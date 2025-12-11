L’Effemeride Pisana dell’11 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:53 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Giovedì 11 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:40 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 9

La Luna sarà nel suo ultimo quarto alle 21:52:48 e disterà dalle Terra 390.957 km.

Oggi èil 292mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale della montagna

Festa nazionale del Burkina Faso

Santo del giorno:

San Damaso I, papa

Roma, 305/306 – Roma, 11 dicembre 384

Protettore degli archeologi

Quella del IV secolo era una Chiesa impegnata in un enorme sforzo di definizione della propria identità, sia per quanto riguarda il contenuto autentico del Credo che nella determinazione del suo ruolo pubblico sociale. Dopo la pace costantiniana, infatti, la fede cristiana non era più una realtà da nascondere e il culto poteva avvenire alla luce del sole. In questo contesto si inserisce l’opera di papa Damaso I, eletto nel 366 dopo un duro scontro tra fazioni opposte. Il nuovo Pontefice era di origini spagnole, ma nato a Roma, e si dedicò a consolidare il primato della sede petrina, oltre che a ridurre la portata delle eresie. La sua opera più preziosa fu la conservazione delle catacombe e la promozione della memoria dei martiri romani.

E’ accaduto l’11 dicembre nel mondo:

1936 – Re Edoardo VIII del Regno Unito abdica, sale al trono il fratello col nome di Giorgio VI

1937 – L’Italia esce dalla Società delle Nazioni

1941 – Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti

1946 – Viene fondato l’UNICEF

1955 – A seguito di una scissione della sinistra del Partito Liberale Italiano, nasce il Partito Radicale

1958 – L’Alto Volta (attuale Burkina Faso) dichiara l’indipendenza dalla Francia

1961 – Gli USA intervengono nella guerra del Vietnam

1964 – Che Guevara parla all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York

1970 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Gli Aristogatti, 20º Classico Disney; è il secondo film animato Disney uscito dopo la morte di Walt Disney, ma comunque da lui prodotto mentre era in vita

1972 – Apollo 17 diventa la sesta e ultima Missione Apollo ad atterrare sulla Luna

1979 – Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la pace

1981 – Ultimo incontro di Muhammad Ali – perde contro il canadese Trevor Berbick

1982 – Gli ABBA si sciolgono dopo 10 anni di carriera

1991 – A Maastricht nasce l’Unione europea

1994 – Inizia l’intervento militare russo in Cecenia

1997 – Kyoto: alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un Protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra del 5,2% rispetto al 1990. Il Protocollo entrerà in vigore se verrà ratificato da almeno 55 Stati che rappresentino almeno il 55% delle emissioni dei paesi sviluppati

2001 – La polizia interviene e fa cessare le attività degli hacker dell’organizzazione DrinkOrDie

2008 – Bernard Madoff viene arrestato ed accusato di frode sui titoli in uno Schema Ponzi da 50 miliardi di dollari

Nati l’11 dicembre:

HECTOR BERLIOZ

Compositore francese

α 11 dicembre 1803 ω 8 marzo 1869

NINO FRASSICA

Attore e comico

α 11 dicembre 1950

GIANNI MORANDI

Cantante e presentatore tv italiano

α 11 dicembre 1944

OSHO RAJNEESH

Mistico e maestro spirituale indiano

α 11 dicembre 1931 ω 19 gennaio 1990

REY MISTERIO

Wrestler statunitense di origini messicane

α 11 dicembre 1974

ALEKSANDR SOLGENITSIN

Scrittore russo, premio Nobel

α 11 dicembre 1918 ω 3 agosto 2008

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

Attore francese

α 11 dicembre 1930 ω 17 giugno 2022

Deceduti l’11 dicembre:

PINTURICCHIO

Pittore e artista italiano

α Anno di nascita: 1454 ω 11 dicembre 1513

MARIO TOBINO

Scrittore, poeta e psichiatra italiano

α 16 gennaio 1910 ω 11 dicembre 1991

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 10, 2025