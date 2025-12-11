L’Effemeride Pisana dell’11 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Giovedì 11 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:40 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 9
La Luna sarà nel suo ultimo quarto alle 21:52:48 e disterà dalle Terra 390.957 km.
Oggi èil 292mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale della montagna
Festa nazionale del Burkina Faso
Santo del giorno:
San Damaso I, papa
Roma, 305/306 – Roma, 11 dicembre 384
Protettore degli archeologi
Quella del IV secolo era una Chiesa impegnata in un enorme sforzo di definizione della propria identità, sia per quanto riguarda il contenuto autentico del Credo che nella determinazione del suo ruolo pubblico sociale. Dopo la pace costantiniana, infatti, la fede cristiana non era più una realtà da nascondere e il culto poteva avvenire alla luce del sole. In questo contesto si inserisce l’opera di papa Damaso I, eletto nel 366 dopo un duro scontro tra fazioni opposte. Il nuovo Pontefice era di origini spagnole, ma nato a Roma, e si dedicò a consolidare il primato della sede petrina, oltre che a ridurre la portata delle eresie. La sua opera più preziosa fu la conservazione delle catacombe e la promozione della memoria dei martiri romani.
E’ accaduto l’11 dicembre nel mondo:
- 1936 – Re Edoardo VIII del Regno Unito abdica, sale al trono il fratello col nome di Giorgio VI
- 1937 – L’Italia esce dalla Società delle Nazioni
- 1941 – Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti
- 1946 – Viene fondato l’UNICEF
- 1955 – A seguito di una scissione della sinistra del Partito Liberale Italiano, nasce il Partito Radicale
- 1958 – L’Alto Volta (attuale Burkina Faso) dichiara l’indipendenza dalla Francia
- 1961 – Gli USA intervengono nella guerra del Vietnam
- 1964 – Che Guevara parla all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York
- 1970 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Gli Aristogatti, 20º Classico Disney; è il secondo film animato Disney uscito dopo la morte di Walt Disney, ma comunque da lui prodotto mentre era in vita
- 1972 – Apollo 17 diventa la sesta e ultima Missione Apollo ad atterrare sulla Luna
- 1979 – Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la pace
- 1981 – Ultimo incontro di Muhammad Ali – perde contro il canadese Trevor Berbick
- 1982 – Gli ABBA si sciolgono dopo 10 anni di carriera
- 1991 – A Maastricht nasce l’Unione europea
- 1994 – Inizia l’intervento militare russo in Cecenia
- 1997 – Kyoto: alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un Protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra del 5,2% rispetto al 1990. Il Protocollo entrerà in vigore se verrà ratificato da almeno 55 Stati che rappresentino almeno il 55% delle emissioni dei paesi sviluppati
- 2001 – La polizia interviene e fa cessare le attività degli hacker dell’organizzazione DrinkOrDie
- 2008 – Bernard Madoff viene arrestato ed accusato di frode sui titoli in uno Schema Ponzi da 50 miliardi di dollari
Nati l’11 dicembre:
HECTOR BERLIOZ
α 11 dicembre 1803 ω 8 marzo 1869
NINO FRASSICA
GIANNI MORANDI
Cantante e presentatore tv italiano
α 11 dicembre 1944
OSHO RAJNEESH
Mistico e maestro spirituale indiano
α 11 dicembre 1931 ω 19 gennaio 1990
REY MISTERIO
Wrestler statunitense di origini messicane
α 11 dicembre 1974
ALEKSANDR SOLGENITSIN
α 11 dicembre 1918 ω 3 agosto 2008
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
α 11 dicembre 1930 ω 17 giugno 2022
PINTURICCHIO
α Anno di nascita: 1454 ω 11 dicembre 1513
MARIO TOBINO
Scrittore, poeta e psichiatra italiano
α 16 gennaio 1910 ω 11 dicembre 1991
