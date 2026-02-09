L’Effemeride Pisana del 9 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:53 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Lunedì 9 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:28 e tramonta alle 17:35, le ore di luce solare sono 10 e 07 minuti

La Luna sarà nel suo ultimo quarto alle 13:44:43 e disterà dalla Terra 404.695 km.

Oggi è il 348mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Rinaldo di Nocera Umbra, vescovo

† Nocera Umbra, 9 febbraio 1217

Era nato da famiglia di alto rango, destinato, quindi, a posti di comando e a ricevere un’istruzione elevata. Ma intorno ai vent’anni decise che il suo destino sarebbe stato diverso rinunciando a tutti i propri averi a favore di una vita eremitica sul monte Serrasanta, già conosciuto come luogo di romitaggio. Sentì però la necessità di essere guidato in questo percorso spirituale ed entrò quindi nel monastero di Fonte Avellana, del quale fu anche priore. Nel 1213 fu chiamato a guidare la diocesi di Nocera Umbra, ma non per questo rinunciò al suo abito da monaco, che divenne l’espressione visibile di un pastore tutto consacrato a Dio e agli ultimi. Morì presso Nocera Umbra il 9 febbraio 1217.

Il significato del nome di oggi:

Rinaldo: potente consigliere, dall’antico tedesco

Oggi è il giorno di:

Giornata nazionale degli stati vegetativi in Italia, in ricordo alla data della scomparsa di Eluana Englaro, nel 2009

Giornata internazionale dell’epilessia

La citazione del giorno:

L’arte è magia liberata dalla menzogna di essere verità. (Adorno)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Non lasciarti sgomentare dagli addii – un addio è necessario prima che ci si possa ritrovare – ed il ritrovarsi, dopo momenti o esigenze è certo per coloro che sono amici.

Questa non la sapevo:

Nel Nebraska è illegale andare a caccia di balene

E’ accaduto il 9 febbraio nel mondo:

1893 – Prima assoluta dell’opera Falstaff di Giuseppe Verdi al Teatro alla Scala di Milano; sarà l’ultimo lavoro operistico del compositore

1895 – William G. Morgan inventa la pallavolo

1900 – Nasce il trofeo di tennis noto come Coppa Davis

1941 – Seconda guerra mondiale: bombardamento navale di Genova a opera della Royal Navy

1942 Negli Stati Uniti entra in vigore l’ora legale Seconda guerra mondiale: i vertici militari statunitensi tengono il loro primo incontro formale per discutere la strategia statunitense in guerra

1944 – Seconda guerra mondiale: giuramento dell’Esercito Nazionale Repubblicano, l’esercito regolare della Repubblica Sociale Italiana (RSI)

1950 – Paura rossa: il senatore statunitense Joseph McCarthy accusa il Dipartimento di Stato di essere pieno di comunisti

1955 – A Roma Luigi Einaudi inaugura la prima linea metropolitana italiana

1964 – I Beatles debuttano al The Ed Sullivan Show con un’audience pari a 73 milioni di persone, segnando uno dei più grandi eventi televisivi della storia

1965 – Guerra del Vietnam: le prime truppe combattenti degli Stati Uniti vengono inviate nel Vietnam del Sud

1971 – Programma Apollo: l’Apollo 14 ritorna sulla Terra dopo essere atterrato sulla Luna

1983 – Prince pubblica il singolo Little Red Corvette

1986 – Ultima apparizione della Cometa di Halley all’interno del Sistema solare

1996 – Viene scoperto l’elemento chimico del Copernicio

2001 – Il sottomarino statunitense USS Greeneville colpisce e affonda accidentalmente la nave scuola giapponese Ehime-Maru

Nati il 9 febbraio:

LITTLE TONY

Cantante sammarinese

α 9 febbraio 1941 ω 27 maggio 2013

JOE PESCI

Attore statunitense

α 9 febbraio 1943

JULIO VELASCO

Allenatore di pallavolo e manager sportivo argentino

α 9 febbraio 1952

Deceduti il 9 febbraio:

COSTANTE GIRARDENGO

Atleta italiano, ciclismo

α 18 marzo 1893 ω 9 febbraio 1978

