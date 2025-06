L’Effemeride Pisana del 7 giugno 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:15 am• Cultura, Pisa

Sabato 7 giugno 2025, il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:57

Giornata mondiale della sicurezza alimentare

Sette giugno per Malta

Anniversario dedl memorandum per la nazione Slovacca

Giornata della dissoluzione dell’unione con la Svezia per la Norvegia

Il santo del giorno:

San Roberto di Newminster

Abate cistercense

Nascita: Gargrave (York) XI sec.

Morte: 6 giugno 1159, Newminster

Commemorazione: 7 giugno

Nacque a Gargrave nella contea di York verso la fine dell’XI secolo. Rientrato in Inghilterra da Parigi dove aveva frequentato l’Università venne ordinato sacerdote e inviato come parroco nella natìa Gargrave. Attratto dalla vita contemplativa entrò nell’abbazia benedettina di Whitby per poi unirsi a un gruppo di monaci guidati dal priore Riccardo che avevano fondato una comunità a Fountains nel nord della diocesi di York. Quattro anni dopo venne fondata una nuova abbazia a Newminster in Northumbria la cui guida fu affidata a Roberto. In breve la comunità si allargò dando vita ad altri tre monasteri: a Pipewell, Roche e Sawley. Insieme all’austerità e alla mortificazione, Roberto si distinse per il dono della profezia. Una volta durante la Messa avvertì che una nave era naufragata poco lontano e inviò i suoi monaci a prestare soccorso e seppellire i morti. Ammalatisi, morì nel 1159, circondato dai confratelli e dopo aver ricevuto i Sacramenti.

E’ accaduto il 7 giugno:

1099 – Prima crociata: inizia l’Assedio di Gerusalemme

1776 – Richard Henry Lee presenta la Risoluzione di Lee al Secondo congresso continentale proponendo una Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America

1862 – Gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito concordano per la soppressione della tratta degli schiavi

1914 – Il primo vascello passa attraverso le chiuse del Canale di Panama

1926 – Antoni Gaudí viene investito da un tram

1929 – Città del Vaticano diventa uno Stato sovrano

1938 – Il Douglas DC-4 compie il suo primo volo

1942 – Seconda guerra mondiale: le truppe giapponesi sbarcano sulle isole di Attu e Kiska nelle Isole Aleutine

Seconda guerra mondiale: finisce la battaglia delle Midway

1948 – Edvard Beneš rassegna le dimissioni da presidente della Cecoslovacchia per non firmare una costituzione che renderebbe il suo paese uno Stato comunista

1984 – Durante un comizio a Padova, sul palco di Piazza della Frutta, il leader del PCI Enrico Berlinguer viene colpito da un ictus: morirà quattro giorni più tardi

1993 – Nel giorno del suo 35º compleanno, Prince cambia il suo nome con un simbolo impronunciabile e diventa The Artist formerly known as Prince (“L’artista precedentemente noto come Prince”)

2006 – L’esercito USA, con la collaborazione dell’intelligence giordana e delle forze di sicurezza irachene, uccide con un raid aereo il leader di Al Qaida in Iraq, Abu Mus’ab al-Zarqawi

Nati il 7 giugno:

PIPPO BAUDO

Presentatore TV italiano

α 7 giugno 1936

RAUL GARDINI

Imprenditore italiano

α 7 giugno 1933 ω 23 luglio 1993

CHARLES MACKINTOSH

Architetto scozzese

α 7 giugno 1868 ω 10 dicembre 1928

PAUL GAUGUIN

Pittore francese

α 7 giugno 1848 ω 8 maggio 1903

MUAMMAR GHEDDAFI

Dittatore libico

α 7 giugno 1942 ω 20 ottobre 2011

TOM JONES

Cantante britannico

α 7 giugno 1940

ANNA KOURNIKOVA

Ex tennista e modella russa

α 7 giugno 1981

ALLEN IVERSON

Ex cestista americano

α 7 giugno 1975

DEAN MARTIN

Attore statunitense

α 7 giugno 1917 ω 25 dicembre 1995

ENRICO MONTESANO

Attore italiano

α 7 giugno 1945

LIAM NEESON

Attore irlandese

α 7 giugno 1952

PRINCE

Cantante e musicista statunitense

α 7 giugno 1958 ω 21 aprile 2016

Deceduti il 7 giugno:

ALESSANDRO LA MARMORA

Generale italiano

α 27 marzo 1799 ω 7 giugno 1855

CHRISTOPHER LEE

Attore inglese

α 27 maggio 1922 ω 7 giugno 2015

HENRY MILLER

Scrittore statunitense

α 26 dicembre 1891 ω 7 giugno 1980

DOROTHY PARKER

Scrittrice statunitense

α 22 agosto 1893 ω 7 giugno 1967

DINO RISI

Regista italiano

α 23 dicembre 1916 ω 7 giugno 2008

ALAN TURING

Matematico inglese

α 23 giugno 1912 ω 7 giugno 1954

Il proverbio del 7 giugno:

Per vivere lietamente non temere la gente

Non prendiamoci troppo sul serio perché oggi è anche la:

Giornata dei giochi da tavolo

