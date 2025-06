La Festa dell’Arma dei Carabinieri

Written by admin• 9:31 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – Si è svolta a Pontedera, nella mattinata venerdì 6 giugno, la celebrazione della Festa dell’Arma dei Carabinieri, promossa dalla Sezione di Pontedera dell’Associazione Nazionale Carabinieri in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Pontedera.

La cerimonia ha avuto inizio con la Santa Messa, officiata dal parroco Don Piero Dini, alla presenza delle rappresentanze militari, civili e religiose. A seguire, i partecipanti si sono recati presso la sede della Sezione ANC per un momento solenne, durante il quale è avvenuto il cambio della bandiera italiana, simbolo di continuità e rinnovato impegno verso i valori fondanti dell’Arma.

Numerose le autorità presenti: per l’Amministrazione Comunale l’Assessore Alessandro Puccinelli, il Presidente del Consiglio Comunale Marco Salvadori, per l’Arma in servizio il Comandante della Compagnia Carabinieri di Pontedera, Capitano Claudio Eramo, il Comandante della Stazione Luogotenente Marco Martini e per l’Arma in congedo il Presidente della Sezione ANC di Pontedera, Alessio Giani, affiancato dai consiglieri Franco Sardelli, Adelmo Bernardini, Mario Grassini, Antonio Mattera, Sauro Gori ed il gruppo delle benemerite con la responsabile Gianna Grosso.

Presenti anche i volontari del Nucleo ANC di Protezione Civile “PC 18”, oltre alle rappresentanze delle associazioni d’Arma, testimoniando lo spirito di corpo e la vicinanza della comunità ai Carabinieri, tanto in servizio quanto in congedo. La giornata si è svolta all’insegna del ricordo, della riconoscenza e dell’unità, rendendo omaggio a un’Istituzione che da oltre due secoli è al servizio della collettività, nella difesa dei valori della legalità e della sicurezza.

“Oggi, in occasione della celebrazione 211° anno di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, abbiamo voluto cogliere l’occasione per rinnovare la bandiera associativa, celebrando non solo il rinnovamento della stessa, ma la continuità di un ideale, il perdurare di un legame profondo con la nostra storia e con la nostra identità. La bandiera che oggi rinnoviamo è più di un semplice drappo di stoffa. È il simbolo della nostra istituzione, di un’appartenenza, di una storia che ci unisce e ci rende forti. È la testimonianza di un lavoro, di uno spirito di servizio e di un impegno costante per il bene comune. Questa bandiera, che tra poco Don Piero benedirà, sarà affidata alla sezione e ai soci portando con sé il peso di anni di storia, di sacrifici, di impegno, con l’entusiasmo per il futuro, la speranza e la volontà di continuare a servire con passione e dedizione la nostra beneamata associazione. Con il cambio di bandiera, rinnoviamo anche il nostro impegno, la nostra promessa di continuare a guardare avanti con fiducia, di affrontare le sfide con coraggio e di perseguire i nostri obiettivi con tenacia. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, a partire dai membri dell’associazione, ai volontari, agli amici che hanno reso possibile questa giornata di festa e di rinascita. Siamo pronti a proseguire il cammino, a scrivere nuove pagine di storia, con questa bandiera come guida e come simbolo. Grazie a tutti“, afferma l’assessore Alessandro Puccinelli

Last modified: Giugno 7, 2025