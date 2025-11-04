L’Effemeride Pisana del 4 novembre 2025

di Leonardo Miraglia
Martedì 4 novembre 2025, il Sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 17:06, le ore di luce solare sono 10 e 10 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 257mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Celebrazione della vittoria e della fine della prima guerra mondiale, Giorno dell’Unità nazionale e commemorazione del Milite Ignoto per l’Italia
Santo del giorno:
San Carlo Borromeo, vescovo
Patrono della Lombardia e di Peschiera Borromeo, Rovato, Rocca di Papa, Casalmaggiore, Portomaggiore, Salò, Nizza Monferrato, Fiesso d’Artico, Marcallo con Casone ed altri comuni
Protettore di sacerdoti, vescovi, direttori spirituali, catechisti, seminaristi, insegnanti, maestri, librai e legatori di libri
Per il grande aiuto dato agli ammalati è invocato dai sofferenti contro il vaiolo e le epidemie
Arona, Novara, 1538 – Milano, 3 novembre 1584
Nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, sul Lago Maggiore, era il secondo figlio del Conte Giberto e quindi, secondo l’uso delle famiglie nobiliari, fu tonsurato a 12 anni. Studente brillante a Pavia, venne poi chiamato a Roma, dove venne creato cardinale a 22 anni. Fondò a Roma un’Accademia secondo l’uso del tempo, detta delle «Notti Vaticane». Inviato al Concilio di Trento, nel 1563 fu consacrato vescovo e inviato sulla Cattedra di sant’Ambrogio di Milano, una diocesi vastissima che si estendeva su terre lombarde, venete, genovesi e svizzere. Un territorio che il giovane vescovo visitò in ogni angolo, preoccupato della formazione del clero e delle condizioni dei fedeli. Fondò seminari, edificò ospedali e ospizi. Utilizzò le ricchezze di famiglia in favore dei poveri. Impose ordine all’interno delle strutture ecclesiastiche, difendendole dalle ingerenze dei potenti locali. Un’opera per la quale fu obiettivo di un fallito attentato. Durante la peste del 1576 assistette personalmente i malati. Appoggiò la nascita di istituti e fondazioni e si dedicò con tutte le forze al ministero episcopale guidato dal suo motto: «Humilitas». Morì a 46 anni, consumato dalla malattia il 3 novembre 1584.
E’ accaduto il 4 novembre:
- 1493 – Cristoforo Colombo salpa per il suo secondo viaggio e raggiunge Porto Rico
- 1783 – Linz: Wolfgang Amadeus Mozart esegue la Sinfonia n. 36 per la prima volta
- 1869 – Pubblicazione del primo numero della rivista scientifica Nature
- 1879 – Viene brevettato in Ohio il primo prototipo di registratore di cassa
- 1918 – Prima guerra mondiale: il Bollettino della Vittoria annuncia che l’Impero austro-ungarico si arrende all’Italia, in base all’armistizio firmato a Villa Giusti, nei pressi di Padova. Con il successivo Trattato di Saint-Germain-en-Laye (1919), l’Italia completa l’unità nazionale con l’annessione di Trento e Trieste. Per tale motivo, il 4 novembre in Italia è festeggiato come Giorno dell’Unità nazionale
- 1921
- Le Sturmabteilung (o SA) vengono formate ufficialmente da Adolf Hitler
- La salma del Milite Ignoto viene inumata nell’Altare della Patria del Vittoriano di Roma
- 1922 – In Egitto, l’archeologo britannico Howard Carter e i suoi compagni, trovano l’ingresso della tomba di Tutankhamon, nella Valle dei Re
- 1924 – Nellie Tayloe Ross del Wyoming diviene la prima donna eletta alla carica di governatore negli Stati Uniti
- 1925 – Un attentato alla vita di Benito Mussolini, ideato da Tito Zaniboni, è sventato dall’OVRA
- 1942 – Seconda guerra mondiale: seconda battaglia di El Alamein; disobbedendo ad un ordine diretto di Adolf Hitler, Erwin Rommel guida le sue forze in una ritirata che durerà per cinque mesi
- 1946 – Entra in vigore la costituzione dell’UNESCO
- 1948 – Thomas Stearns Eliot vince il premio Nobel per la letteratura
- 1956 – Truppe sovietiche invadono l’Ungheria per schiacciare la rivoluzione ungherese che era iniziata il 23 ottobre. Migliaia di persone vengono uccise, molte altre ferite, e un quarto di milione di persone lasciano il paese
- 1960 – Iniziano le riprese de Gli spostati, con Marilyn Monroe e Clark Gable (per entrambi sarà l’ultimo film)
- 1961 – Iniziano le trasmissioni del Secondo Programma (l’attuale Rai 2)
- 1966
- La piena dell’Arno raggiunge Firenze passando alla storia come l’Alluvione di Firenze. Lo stesso giorno saranno alluvionate anche Grosseto e Pontedera
- Venezia viene devastata dalla disastrosa acqua alta che arrivando a quasi due metri (194 cm) sopra il livello medio di marea sommerse la città e tutte le isole della laguna. L’intero nord-est dell’Italia viene colpito da una delle più grandi alluvioni mai verificatesi nell’Europa meridionale
- 1970 – Guerra del Vietnam: vietnamizzazione. Gli Stati Uniti cedono il controllo della base aerea nel Delta del Mekong ai sudvietnamiti
- 1979 – Inizia la Crisi degli ostaggi in Iran: radicali iraniani, in gran parte studenti, invadono l’ambasciata degli Stati Uniti a Teheran e prendono 90 ostaggi (63 dei quali sono cittadini statunitensi)
- 1980 – Il candidato repubblicano Ronald Reagan sconfigge il democratico Jimmy Carter e diventa presidente degli Stati Uniti
- 1995 – Dopo aver partecipato ad una manifestazione per la pace nella Piazza dei re di Tel Aviv, il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin viene ferito a morte da un estremista di destra israeliano
- 2003 – Viene osservato il più potente flare solare mai registrato
- 2004 – Yasser Arafat, 75 anni, viene dichiarato clinicamente morto dai medici dell’ospedale militare di Parigi dove era ricoverato: è entrato in coma di quarto livello. Durante la giornata la televisione israeliana aveva annunciato la morte del leader, ma la notizia venne però subito smentita e si è parlato di morte cerebrale, notizia confermata dal premier lussemburghese Jean-Claude Juncker, anche se i medici francesi che curavano Arafat hanno dichiarato che il leader era ancora vivo
- 2005 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Chicken Little – Amici per le penne, 46º Classico Disney; è il primo film animato Disney a essere realizzato interamente in CGI, dopo l’episodio de Lo schiaccianoci in Fantasia 2000 del 1999 e l’ibrido fra CGI e riprese dal vivo Dinosauri del 2000
- 2008 – Stati Uniti d’America, elezioni presidenziali: vince il candidato democratico Barack Obama (rimarrà al governo per 8 anni), contro quello repubblicano John McCain, diventando il primo presidente USA afroamericano
Frase del giorno di Frate Indovino:
Acqua cheta rompe i ponti
ACHILLE BONITO OLIVA
α 4 novembre 1939
SANDRO CIOTTI
Giornalista, radiocronista sportivo e conduttore TV
α 4 novembre 1928 ω 18 luglio 2003
MATTHEW McCONAUGHEY
α 4 novembre 1969
MICHAEL CRICHTON
Scrittore, regista e sceneggiatore statunitense
α 23 ottobre 1942 ω 4 novembre 2008
QUINCY JONES
Produttore discografico e musicista statunitense
α 14 marzo 1933 ω 4 novembre 2024
FELIX MENDELSSOHN
α 3 febbraio 1809 ω 4 novembre 1847
YITZHAK RABIN
α 1 marzo 1922 ω 4 novembre 1995
