L’Effemeride Pisana del 4 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:20 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Martedì 4 novembre 2025, il Sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 17:06, le ore di luce solare sono 10 e 10 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 257mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Celebrazione della vittoria e della fine della prima guerra mondiale, Giorno dell’Unità nazionale e commemorazione del Milite Ignoto per l’Italia

Santo del giorno:

San Carlo Borromeo, vescovo

Patrono della Lombardia e di Peschiera Borromeo, Rovato, Rocca di Papa, Casalmaggiore, Portomaggiore, Salò, Nizza Monferrato, Fiesso d’Artico, Marcallo con Casone ed altri comuni

Protettore di sacerdoti, vescovi, direttori spirituali, catechisti, seminaristi, insegnanti, maestri, librai e legatori di libri

Per il grande aiuto dato agli ammalati è invocato dai sofferenti contro il vaiolo e le epidemie

Arona, Novara, 1538 – Milano, 3 novembre 1584

Nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, sul Lago Maggiore, era il secondo figlio del Conte Giberto e quindi, secondo l’uso delle famiglie nobiliari, fu tonsurato a 12 anni. Studente brillante a Pavia, venne poi chiamato a Roma, dove venne creato cardinale a 22 anni. Fondò a Roma un’Accademia secondo l’uso del tempo, detta delle «Notti Vaticane». Inviato al Concilio di Trento, nel 1563 fu consacrato vescovo e inviato sulla Cattedra di sant’Ambrogio di Milano, una diocesi vastissima che si estendeva su terre lombarde, venete, genovesi e svizzere. Un territorio che il giovane vescovo visitò in ogni angolo, preoccupato della formazione del clero e delle condizioni dei fedeli. Fondò seminari, edificò ospedali e ospizi. Utilizzò le ricchezze di famiglia in favore dei poveri. Impose ordine all’interno delle strutture ecclesiastiche, difendendole dalle ingerenze dei potenti locali. Un’opera per la quale fu obiettivo di un fallito attentato. Durante la peste del 1576 assistette personalmente i malati. Appoggiò la nascita di istituti e fondazioni e si dedicò con tutte le forze al ministero episcopale guidato dal suo motto: «Humilitas». Morì a 46 anni, consumato dalla malattia il 3 novembre 1584.

E’ accaduto il 4 novembre:

1493 – Cristoforo Colombo salpa per il suo secondo viaggio e raggiunge Porto Rico

1783 – Linz: Wolfgang Amadeus Mozart esegue la Sinfonia n. 36 per la prima volta

1869 – Pubblicazione del primo numero della rivista scientifica Nature

1879 – Viene brevettato in Ohio il primo prototipo di registratore di cassa

1918 – Prima guerra mondiale: il Bollettino della Vittoria annuncia che l’Impero austro-ungarico si arrende all’Italia, in base all’armistizio firmato a Villa Giusti, nei pressi di Padova. Con il successivo Trattato di Saint-Germain-en-Laye (1919), l’Italia completa l’unità nazionale con l’annessione di Trento e Trieste. Per tale motivo, il 4 novembre in Italia è festeggiato come Giorno dell’Unità nazionale

1921 Le Sturmabteilung (o SA) vengono formate ufficialmente da Adolf Hitler La salma del Milite Ignoto viene inumata nell’Altare della Patria del Vittoriano di Roma

1922 – In Egitto, l’archeologo britannico Howard Carter e i suoi compagni, trovano l’ingresso della tomba di Tutankhamon, nella Valle dei Re

1924 – Nellie Tayloe Ross del Wyoming diviene la prima donna eletta alla carica di governatore negli Stati Uniti

1925 – Un attentato alla vita di Benito Mussolini, ideato da Tito Zaniboni, è sventato dall’OVRA

1942 – Seconda guerra mondiale: seconda battaglia di El Alamein; disobbedendo ad un ordine diretto di Adolf Hitler, Erwin Rommel guida le sue forze in una ritirata che durerà per cinque mesi

1946 – Entra in vigore la costituzione dell’UNESCO

1948 – Thomas Stearns Eliot vince il premio Nobel per la letteratura

1956 – Truppe sovietiche invadono l’Ungheria per schiacciare la rivoluzione ungherese che era iniziata il 23 ottobre. Migliaia di persone vengono uccise, molte altre ferite, e un quarto di milione di persone lasciano il paese

1960 – Iniziano le riprese de Gli spostati, con Marilyn Monroe e Clark Gable (per entrambi sarà l’ultimo film)

1961 – Iniziano le trasmissioni del Secondo Programma (l’attuale Rai 2)

1966 La piena dell’Arno raggiunge Firenze passando alla storia come l’Alluvione di Firenze. Lo stesso giorno saranno alluvionate anche Grosseto e Pontedera Venezia viene devastata dalla disastrosa acqua alta che arrivando a quasi due metri (194 cm) sopra il livello medio di marea sommerse la città e tutte le isole della laguna. L’intero nord-est dell’Italia viene colpito da una delle più grandi alluvioni mai verificatesi nell’Europa meridionale

1970 – Guerra del Vietnam: vietnamizzazione. Gli Stati Uniti cedono il controllo della base aerea nel Delta del Mekong ai sudvietnamiti

1979 – Inizia la Crisi degli ostaggi in Iran: radicali iraniani, in gran parte studenti, invadono l’ambasciata degli Stati Uniti a Teheran e prendono 90 ostaggi (63 dei quali sono cittadini statunitensi)

1980 – Il candidato repubblicano Ronald Reagan sconfigge il democratico Jimmy Carter e diventa presidente degli Stati Uniti

1995 – Dopo aver partecipato ad una manifestazione per la pace nella Piazza dei re di Tel Aviv, il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin viene ferito a morte da un estremista di destra israeliano

2003 – Viene osservato il più potente flare solare mai registrato

2004 – Yasser Arafat, 75 anni, viene dichiarato clinicamente morto dai medici dell’ospedale militare di Parigi dove era ricoverato: è entrato in coma di quarto livello. Durante la giornata la televisione israeliana aveva annunciato la morte del leader, ma la notizia venne però subito smentita e si è parlato di morte cerebrale, notizia confermata dal premier lussemburghese Jean-Claude Juncker, anche se i medici francesi che curavano Arafat hanno dichiarato che il leader era ancora vivo

2005 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Chicken Little – Amici per le penne, 46º Classico Disney; è il primo film animato Disney a essere realizzato interamente in CGI, dopo l’episodio de Lo schiaccianoci in Fantasia 2000 del 1999 e l’ibrido fra CGI e riprese dal vivo Dinosauri del 2000

2008 – Stati Uniti d’America, elezioni presidenziali: vince il candidato democratico Barack Obama (rimarrà al governo per 8 anni), contro quello repubblicano John McCain, diventando il primo presidente USA afroamericano

Frase del giorno di Frate Indovino:

Acqua cheta rompe i ponti

Nati il 4 novembre:

ACHILLE BONITO OLIVA

Critico d’arte italiano

α 4 novembre 1939

SANDRO CIOTTI

Giornalista, radiocronista sportivo e conduttore TV

α 4 novembre 1928 ω 18 luglio 2003

MATTHEW McCONAUGHEY

Attore statunitense

α 4 novembre 1969

Deceduti il 4 novembre:

MICHAEL CRICHTON

Scrittore, regista e sceneggiatore statunitense

α 23 ottobre 1942 ω 4 novembre 2008

QUINCY JONES

Produttore discografico e musicista statunitense

α 14 marzo 1933 ω 4 novembre 2024

FELIX MENDELSSOHN

Compositore tedesco

α 3 febbraio 1809 ω 4 novembre 1847

YITZHAK RABIN

Statista israeliano

α 1 marzo 1922 ω 4 novembre 1995

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Novembre 3, 2025