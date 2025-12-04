L’Effemeride Pisana del 4 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Giovedì 4 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:33 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 9 e 8 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 285mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale delle banche
Giornata internazionale del ghepardo
Giornata mondiale per la conservazione della fauna selvatica
Santo del giorno:
Santa Barbara, vergine e martire
Protettrice degli architetti, minatori, moribondi, fucili e polvere da sparo, vigili del fuoco, artificieri, artiglieri, carpentieri
Invocata contro la morte improvvisa
Patrona di Paternò, Rieti, Colleferro, Tremestieri Etneo, Montecatini Terme, Sinnai, Sommatino, Filadelfia, Pradalunga, Norma e di altri comuni
Nacque a Nicomedia nel 273. Si distinse per l’impegno nello studio e per la riservatezza, qualità che le giovarono la qualifica di «barbara», cioè straniera, non romana. Tra il 286-287 Barbara si trasferì presso la villa rustica di Scandriglia, oggi in provincia di Rieti, al seguito del padre Dioscoro, collaboratore dell’imperatore Massimiano Erculeo. La conversione alla fede cristiana di Barbara provocò l’ira di Dioscoro. La ragazza fu così costretta a rifugiarsi in un bosco dopo aver distrutto gli dei nella villa del padre. Trovata, fu consegnata al prefetto Marciano. Durante il processo che iniziò il 2 dicembre 290 Barbara difese il proprio credo ed esortò Dioscoro, il prefetto ed i presenti a ripudiare la religione pagana per abbracciare la fede cristiana. Questo le costò dolorose torture. Il 4 dicembre, infine, fu decapitata con la spada dallo stesso Dioscoro, che fu colpito però da un fulmine. La tradizione invoca Barbara contro i fulmini, il fuoco e la morte improvvisa. I suoi resti si trovano nella cattedrale di Rieti.
E’ accaduto il 4 dicembre nel mondo:
- 1110 – Prima crociata: i crociati conquistano Sidone
- 1532 – La Sacra Sindone viene gravemente danneggiata da un incendio
- 1563
- A Carini viene uccisa la baronessa Laura Lanza
- Chiusura ufficiale del Concilio di Trento (aperto il 13 dicembre 1545) dopo 25 sessioni
- 1619 – Trentotto coloni della parrocchia di Berkeley, in Inghilterra, sbarcano in Virginia e rendono grazie a Dio (questa data è considerata il primo Giorno del ringraziamento)
- 1642 – Il cardinale Mazzarino diventa principale ministro di Stato francese
- 1791 – Viene pubblicato il primo numero del The Observer
- 1832 – A Firenze Giacomo Leopardi annota per l’ultima volta il suo Zibaldone di pensieri
- 1911 – Guerra italo-turca: le truppe italiane sconfiggono quelle turche nella battaglia di Ain Zara
- 1918 – Woodrow Wilson si reca a Versailles per i negoziati di pace della prima guerra mondiale, diventando il primo presidente statunitense a recarsi in Europa mentre è in carica
- 1965 – Viene lanciata la sonda Gemini 7, con a bordo Frank Borman e James A. Lovell
- 1968 – Viene fondato il quotidiano Avvenire dalla fusione di due giornali cattolici italiani
- 1980 – In seguito alla morte del batterista John Bonham, avvenuta il 25 settembre, i Led Zeppelin annunciano lo scioglimento del gruppo
- 1991
- La compagnia aerea Pan American World Airways cessa di operare dopo 64 anni di servizio
- 1993 – Muore Frank Zappa, compositore e chitarrista americano
- 2008 – Per la prima volta nella sua storia, la Banca centrale europea taglia il tasso di sconto dello 0,75%: il presidente Jean-Claude Trichet commenta: «È una situazione eccezionale»
La frase di oggi di Frate Indovino:
Con persone serene si sta sempre bene
Nati il 4 dicembre:
GAE AULENTI
Designer e architetto italiana
α 4 dicembre 1927 ω 31 ottobre 2012
JEFF BRIDGES
α 4 dicembre 1949
SERGEJ BUBKA
α 4 dicembre 1963
FRANCISCO FRANCO
α 4 dicembre 1892 ω 20 novembre 1975
RAINER MARIA RILKE
Poeta e scrittore austriaco di origine boema
α 4 dicembre 1875 ω 29 dicembre 1926
Deceduti il 4 dicembre:
LUIGI GALVANI
Fisiologo e fisico italiano, scopritore dell’elettricità biologica
α 9 settembre 1737 ω 4 dicembre 1798
THOMAS HOBBES
α 5 aprile 1588 ω 4 dicembre 1679
ALBERTO MANZI
α 3 novembre 1924 ω 4 dicembre 1997
ARMAND-JEAN DU PLESSIS RICHELIEU
Cardinale, politico e vescovo cattolico francese
α 9 settembre 1585 ω 4 dicembre 1642
SANTA BARBARA
Santa e martire cristiana di origini turche
ω 4 dicembre 306
SHUNRYU SUZUKI
α 18 maggio 1904 ω 4 dicembre 1971
FRANK ZAPPA
α 21 dicembre 1940 ω 4 dicembre 1993
