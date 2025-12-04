L’Effemeride Pisana del 4 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:05 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Giovedì 4 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:33 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 9 e 8 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 285mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale delle banche

Giornata internazionale del ghepardo

Giornata mondiale per la conservazione della fauna selvatica

Santo del giorno:

Santa Barbara, vergine e martire

Protettrice degli architetti, minatori, moribondi, fucili e polvere da sparo, vigili del fuoco, artificieri, artiglieri, carpentieri

Invocata contro la morte improvvisa

Patrona di Paternò, Rieti, Colleferro, Tremestieri Etneo, Montecatini Terme, Sinnai, Sommatino, Filadelfia, Pradalunga, Norma e di altri comuni

Nacque a Nicomedia nel 273. Si distinse per l’impegno nello studio e per la riservatezza, qualità che le giovarono la qualifica di «barbara», cioè straniera, non romana. Tra il 286-287 Barbara si trasferì presso la villa rustica di Scandriglia, oggi in provincia di Rieti, al seguito del padre Dioscoro, collaboratore dell’imperatore Massimiano Erculeo. La conversione alla fede cristiana di Barbara provocò l’ira di Dioscoro. La ragazza fu così costretta a rifugiarsi in un bosco dopo aver distrutto gli dei nella villa del padre. Trovata, fu consegnata al prefetto Marciano. Durante il processo che iniziò il 2 dicembre 290 Barbara difese il proprio credo ed esortò Dioscoro, il prefetto ed i presenti a ripudiare la religione pagana per abbracciare la fede cristiana. Questo le costò dolorose torture. Il 4 dicembre, infine, fu decapitata con la spada dallo stesso Dioscoro, che fu colpito però da un fulmine. La tradizione invoca Barbara contro i fulmini, il fuoco e la morte improvvisa. I suoi resti si trovano nella cattedrale di Rieti.

E’ accaduto il 4 dicembre nel mondo:

1110 – Prima crociata: i crociati conquistano Sidone

1532 – La Sacra Sindone viene gravemente danneggiata da un incendio

1563 A Carini viene uccisa la baronessa Laura Lanza Chiusura ufficiale del Concilio di Trento (aperto il 13 dicembre 1545) dopo 25 sessioni

1619 – Trentotto coloni della parrocchia di Berkeley, in Inghilterra, sbarcano in Virginia e rendono grazie a Dio (questa data è considerata il primo Giorno del ringraziamento)

1642 – Il cardinale Mazzarino diventa principale ministro di Stato francese

1791 – Viene pubblicato il primo numero del The Observer

1832 – A Firenze Giacomo Leopardi annota per l’ultima volta il suo Zibaldone di pensieri

1911 – Guerra italo-turca: le truppe italiane sconfiggono quelle turche nella battaglia di Ain Zara

1918 – Woodrow Wilson si reca a Versailles per i negoziati di pace della prima guerra mondiale, diventando il primo presidente statunitense a recarsi in Europa mentre è in carica

1965 – Viene lanciata la sonda Gemini 7, con a bordo Frank Borman e James A. Lovell

1968 – Viene fondato il quotidiano Avvenire dalla fusione di due giornali cattolici italiani

1980 – In seguito alla morte del batterista John Bonham, avvenuta il 25 settembre, i Led Zeppelin annunciano lo scioglimento del gruppo

1991 La compagnia aerea Pan American World Airways cessa di operare dopo 64 anni di servizio

1993 – Muore Frank Zappa, compositore e chitarrista americano

2008 – Per la prima volta nella sua storia, la Banca centrale europea taglia il tasso di sconto dello 0,75%: il presidente Jean-Claude Trichet commenta: «È una situazione eccezionale»

La frase di oggi di Frate Indovino:

Con persone serene si sta sempre bene

Nati il 4 dicembre:

GAE AULENTI

Designer e architetto italiana

α 4 dicembre 1927 ω 31 ottobre 2012

JEFF BRIDGES

Attore statunitense

α 4 dicembre 1949

SERGEJ BUBKA

Atleta ucraino, astista

α 4 dicembre 1963

FRANCISCO FRANCO

Dittatore spagnolo

α 4 dicembre 1892 ω 20 novembre 1975

RAINER MARIA RILKE

Poeta e scrittore austriaco di origine boema

α 4 dicembre 1875 ω 29 dicembre 1926

Deceduti il 4 dicembre:

LUIGI GALVANI

Fisiologo e fisico italiano, scopritore dell’elettricità biologica

α 9 settembre 1737 ω 4 dicembre 1798

THOMAS HOBBES

Filosofo inglese

α 5 aprile 1588 ω 4 dicembre 1679

ALBERTO MANZI

Insegnante italiano

α 3 novembre 1924 ω 4 dicembre 1997

ARMAND-JEAN DU PLESSIS RICHELIEU

Cardinale, politico e vescovo cattolico francese

α 9 settembre 1585 ω 4 dicembre 1642

SANTA BARBARA

Santa e martire cristiana di origini turche

ω 4 dicembre 306

SHUNRYU SUZUKI

Monaco Zen giapponese

α 18 maggio 1904 ω 4 dicembre 1971

FRANK ZAPPA

Chitarrista statunitense

α 21 dicembre 1940 ω 4 dicembre 1993

