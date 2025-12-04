Pisa – Parma, un solo precedente in serie A non sorride ai nerazzurri

Written by admin• 8:18 am• Pisa SC

PISA – Nerazzurri e ducali si sono affrontati in 17 Campionati, spaziando dalla Serie A sino alla Serie C ed i relativi 34 confronti complessivi hanno determinato una situazione di assoluta parità, ovvero con 10 vittorie a testa e 14 pari, con gli emiliani in vantaggio solo (40 a 36) per il numero di reti realizzate, mentre se analizziamo i soli precedenti all’ombra della Torre Pendente a farla da padrone è il segno “x”, uscito ben 10 volte sui 17 incontri disputati, con il Pisa ad imporsi in 5 occasioni ed il Parma solo due.

di Giovanni Manenti

La storia dei due club fa sì che, dopo due confronti nel Torneo Cadetto nel 1946-’47 e 1948-’49, Pisa e Parma si affrontino per sei volte in Serie C tra l’inizio degli anni ’50 e la fine dei ’70, per poi ritrovarsi per quattro occasioni negli anni ’80 in Serie B, periodo in cui i nerazzurri sotto la gestione Anconetani sono protagonisti di un “saliscendi” tra la Massima Divisione ed i Cadetti, prima che a vivere il loro “Periodo d’Oro” siano i parmensi nel corso degli anni ’90, che vedono le due formazioni misurarsi nell’unico precedente in Serie A.

Trascorrono quindi quasi 20 anni prima che Pisa e Parma si possano incontrare di nuovo, e sempre in Serie B, dapprima nella stagione 2008-09 e quindi in epoca recente, con le sfide nel Torneo Cadetto ad essere complessivamente le più numerose, con 10 Campionati disputati ed un bilancio complessivo di 7 affermazioni nerazzurre a fronte di altrettanti pari e 6 successi ospiti, mentre avendo riferimento ai soli match disputati all’Arena Garibaldi si registrano 4 vittorie dei padroni di casa rispetto a 5 pari ed all’unica occasione in cui i Ducali hanno fatto bottino pieno, peraltro proprio nella più recente, vale a dire a fine agosto 2023 con un 2-1 deciso nel recupero da una rete di Colak dopo che Valoti su calcio di rigore aveva annullato il vantaggio emiliano con Bonny in avvio.

Per quanto viceversa concerne l’unico precedente nella massima serie fra le due squadre, lo stesso si svolge il 18 novembre 1990 per la nona giornata, con il Parma neo promosso ed alla sua prima esperienza nell’Elite del Calcio italiano a presentarsi all’Arena con 9 punti in Classifica e reduce dalla sconfitta per 1-2 a San Siro contro l’Inter, mentre il Pisa è decimo a quota 7 a pari merito con Bari, Cesena, Genoa ed Atalanta, nonché reduce dalla sconfitta per 2-4 a Marassi contro la Sampdoria, e la sfida arride agli ospiti che si impongono per 2-0 grazie alle reti di Melli al 24′ ed Osio al 78′. a dare continuità ad una stagione che li vede concludere in quinta posizione con 38 punti sufficienti per qualificarsi alla Coppa UEFA, mentre i nerazzurri, complice un pessimo girone di ritorno in cui collezionano appena 8 punti, retrocedono per poi dover attendere 34 anni prima di farvi ritorno.

Riepilogo gare Pisa-Parma all’Arena Garibaldi nel Torneo Cadetto (4 vittorie Pisa, 5 pareggi, una vittoria Parma):

08.12.1946 – 12.a giornata: Pisa – Parma 0-0

10.04.1949 – 31.a giornata: Pisa – Parma 4-1 (4’ Loni, 8’ Trapanelli, 48’, 67’ Taccola; 50’ Toscani)

20.04.1980 – 31.a giornata: Pisa – Parma 2-0 (43’ Bergamaschi, 80’ Cannata)

03.03.1985 – 23.a giornata: Pisa – Parma 1-1 (10’ rig. Kieft; 30’ Macina)

02.11.1986 – 8.a giornata: Pisa – Parma 1-0 (80’ Faccini)

03.06.1990 – 38.a giornata: Pisa – Parma 2-2 (6’ Piovanelli, 74’ Fiorentini; 35’ aut. Argentesi, 41’ Monza)

13.12.2008 – 18.a giornata: Pisa – Parma 2-1 (57’ Braiati, 60’ Joelson; 29’ Lucarelli)

22.02.2022 – 25.a giornata: Pisa – Parma 0-0

08.10.2022 – 8.a giornata: Pisa – Parma 0-0

29.08.2023 – 3.a giornata: Pisa – Parma 1-2 (84’ rig. Valoti; 14’ Bonny, 94’ Colak)

Unica sfida andata in scena all’Arena Garibaldi in Serie A:

18.11.1990 – 9.a giornata: Pisa – Parma 0-2 (24’ Melli, 75′ Osio)

