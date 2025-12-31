L’Effemeride Pisana del 31 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Mercoledì 31 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:48, le ore di luce solare sono 8 e 57 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Oggi è il 310mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
San Silvestro I papa
Canne, Barletta, seconda metà dell’XI secolo – Canne, 30 dicembre 1129
Patrono di Nonantola, Curtatone, Crevalcore, Barberino di Mugello, Calvisano, Pianella, Premariacco, Piegaro, Cimadolmo, Fanano e di altri comuni
Protettore dei muratori e dei tagliapietre
(Papa dal 31/01/314 al 31/12/335)
Silvestro è il primo Papa di una Chiesa non più minacciata dalle terribili persecuzioni dei primi secoli. Nell’anno 313, infatti, gli imperatori Costantino e Licinio hanno dato piena libertà di culto ai cristiani, essendo papa l’africano Milziade, che è morto l’anno dopo. Gli succede il prete romano Silvestro. A lui Costantino dona come residenza il palazzo del Laterano, affiancato più tardi dalla basilica di San Giovanni, e costruisce la prima basilica di San Pietro. Il lungo pontificato di Silvestro (21 anni) è però lacerato dalle controversie disciplinari e teologiche e l’autorità della Chiesa di Roma su tutte le altre Chiese, diffuse ormai intorno all’intero Mediterraneo, non è ancora affermata. Nel Concilio di Arles (314) e di Nicea (325) papa Silvestro non ha alcun modo di intervenire: gli vengono solo comunicate, con solennità e rispetto, le decisioni prese. Fu il primo a ricevere il titolo di «Confessore della fede».
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale della meditazione per la pace
La citazione del giorno:
Il presente sarebbe pieno di tutti i futuri, se il passato non vi proiettasse già una storia (André Gide)
E’ accaduto il 31 dicembre nel mondo:
- 1600 – Nasce la Compagnia britannica delle Indie orientali
- 1695 – In Inghilterra viene imposta una tassa sulle finestre. Molti negozianti murano le loro vetrine per evitare di pagarla
- 1879 – Thomas Edison dimostra al pubblico per la prima volta la lampada ad incandescenza
- 1946 – Il presidente statunitense Harry Truman proclama ufficialmente la fine delle ostilità della seconda guerra mondiale (per quanto riguarda gli USA)
- 1951 – Il Piano Marshall cessa dopo aver distribuito più di 12 miliardi di dollari come aiuti per ricostruire l’Europa
- 1955 – La General Motors diventa la prima compagnia statunitense a fatturare oltre un miliardo di dollari in un anno
- 1970 – Si sciolgono legalmente i Beatles, gruppo musicale inglese
- 1990 – Il russo Garri Kasparov conserva il titolo di campione del mondo degli scacchi, battendo il compatriota Anatolij Karpov
- 1991 – L’Unione Sovietica si dissolve ufficialmente
- 1994 – Rod Stewart tiene un concerto sulla spiaggia di Copacabana davanti a circa 3,5 milioni di spettatori (non paganti), diventando l’artista con maggiore affluenza di pubblico nella storia del rock
- 1999- Boris El’cin si dimette da presidente della Russia e viene sostituito da Vladimir Putin
- 2002
- Stromboli viene evacuata in seguito ad una forte eruzione, con conseguente tsunami, avvenuta il giorno prima
- In Cina viene inaugurato il primo tratto ferroviario di 30 km servito da un treno a levitazione magnetica. Velocità massima raggiunta: 430 km/h
- 2005 – Cessa il servizio Teledrin di Telecom Italia
- 2019 – Nella città di Wuhan, in Cina nella provincia dell’Hubei, le autorità sanitarie notificano un focolaio di persone affette dal virus SARS-CoV-2
- 2022 — Morte del Papa Benedetto XVI
La frase del giorno di Frate Indovino:
Con doni e presenti si placano i potenti
Nati il 31 dicembre:
ELIZABETH ARDEN
α 31 dicembre 1878 ω 19 ottobre 1966
ALEX FERGUSON
α 31 dicembre 1941
ANTHONY HOPKINS
α 31 dicembre 1937
GEORGE MARSHALL
α 31 dicembre 1880 ω 16 ottobre 1959
HENRI MATISSE
α 31 dicembre 1869 ω 3 novembre 1954
GIOVANNI PASCOLI
α 31 dicembre 1855 ω 6 aprile 1912
DONNA SUMMER
α 31 dicembre 1948 ω 17 maggio 2012
ANDY SUMMERS
Musicista inglese, The Police
α 31 dicembre 1942
PIERO CHIARA
α 23 marzo 1913 ω 31 dicembre 1986
PAPA BENEDETTO XVI
Pontefice tedesco della Chiesa cattolica
α 16 aprile 1927 ω 31 dicembre 2022
SAN SILVESTRO
33º papa della Chiesa cattolica
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/