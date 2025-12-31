L’Effemeride Pisana del 31 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:34 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 31 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:48, le ore di luce solare sono 8 e 57 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 310mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Silvestro I papa

Canne, Barletta, seconda metà dell’XI secolo – Canne, 30 dicembre 1129

Patrono di Nonantola, Curtatone, Crevalcore, Barberino di Mugello, Calvisano, Pianella, Premariacco, Piegaro, Cimadolmo, Fanano e di altri comuni

Protettore dei muratori e dei tagliapietre

(Papa dal 31/01/314 al 31/12/335)

Silvestro è il primo Papa di una Chiesa non più minacciata dalle terribili persecuzioni dei primi secoli. Nell’anno 313, infatti, gli imperatori Costantino e Licinio hanno dato piena libertà di culto ai cristiani, essendo papa l’africano Milziade, che è morto l’anno dopo. Gli succede il prete romano Silvestro. A lui Costantino dona come residenza il palazzo del Laterano, affiancato più tardi dalla basilica di San Giovanni, e costruisce la prima basilica di San Pietro. Il lungo pontificato di Silvestro (21 anni) è però lacerato dalle controversie disciplinari e teologiche e l’autorità della Chiesa di Roma su tutte le altre Chiese, diffuse ormai intorno all’intero Mediterraneo, non è ancora affermata. Nel Concilio di Arles (314) e di Nicea (325) papa Silvestro non ha alcun modo di intervenire: gli vengono solo comunicate, con solennità e rispetto, le decisioni prese. Fu il primo a ricevere il titolo di «Confessore della fede».

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale della meditazione per la pace

La citazione del giorno:

Il presente sarebbe pieno di tutti i futuri, se il passato non vi proiettasse già una storia (André Gide)

E’ accaduto il 31 dicembre nel mondo:

1600 – Nasce la Compagnia britannica delle Indie orientali

1695 – In Inghilterra viene imposta una tassa sulle finestre. Molti negozianti murano le loro vetrine per evitare di pagarla

1879 – Thomas Edison dimostra al pubblico per la prima volta la lampada ad incandescenza

1946 – Il presidente statunitense Harry Truman proclama ufficialmente la fine delle ostilità della seconda guerra mondiale (per quanto riguarda gli USA)

1951 – Il Piano Marshall cessa dopo aver distribuito più di 12 miliardi di dollari come aiuti per ricostruire l’Europa

1955 – La General Motors diventa la prima compagnia statunitense a fatturare oltre un miliardo di dollari in un anno

1970 – Si sciolgono legalmente i Beatles, gruppo musicale inglese

1990 – Il russo Garri Kasparov conserva il titolo di campione del mondo degli scacchi, battendo il compatriota Anatolij Karpov

1991 – L’Unione Sovietica si dissolve ufficialmente

1994 – Rod Stewart tiene un concerto sulla spiaggia di Copacabana davanti a circa 3,5 milioni di spettatori (non paganti), diventando l’artista con maggiore affluenza di pubblico nella storia del rock

1999- Boris El’cin si dimette da presidente della Russia e viene sostituito da Vladimir Putin

2002 Stromboli viene evacuata in seguito ad una forte eruzione, con conseguente tsunami, avvenuta il giorno prima In Cina viene inaugurato il primo tratto ferroviario di 30 km servito da un treno a levitazione magnetica. Velocità massima raggiunta: 430 km/h

2005 – Cessa il servizio Teledrin di Telecom Italia

2019 – Nella città di Wuhan, in Cina nella provincia dell’Hubei, le autorità sanitarie notificano un focolaio di persone affette dal virus SARS-CoV-2

2022 — Morte del Papa Benedetto XVI

La frase del giorno di Frate Indovino:

Con doni e presenti si placano i potenti

Nati il 31 dicembre:

ELIZABETH ARDEN

Imprenditrice canadese

α 31 dicembre 1878 ω 19 ottobre 1966

ALEX FERGUSON

Allenatore scozzese di calcio

α 31 dicembre 1941

ANTHONY HOPKINS

Attore gallese

α 31 dicembre 1937

GEORGE MARSHALL

Generale statunitense

α 31 dicembre 1880 ω 16 ottobre 1959

HENRI MATISSE

Pittore francese

α 31 dicembre 1869 ω 3 novembre 1954

GIOVANNI PASCOLI

Poeta italiano

α 31 dicembre 1855 ω 6 aprile 1912

DONNA SUMMER

Cantante statunitense

α 31 dicembre 1948 ω 17 maggio 2012

ANDY SUMMERS

Musicista inglese, The Police

α 31 dicembre 1942

Deceduti il 31 dicembre:

PIERO CHIARA

Scrittore italiano

α 23 marzo 1913 ω 31 dicembre 1986

PAPA BENEDETTO XVI

Pontefice tedesco della Chiesa cattolica

α 16 aprile 1927 ω 31 dicembre 2022

SAN SILVESTRO

33º papa della Chiesa cattolica

ω 31 dicembre 335

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 29, 2025