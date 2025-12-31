Genoa – Pisa: tutti i precedenti al “Luigi Ferraris”

Written by admin• 8:18 am• Pisa SC

PISA – Nerazzurri e rossoblù si sono affrontati in 14 campionati a far tempo dalla nascita dei Tornei a Girone Unico, di cui solo tre nella Massima Divisione ed 11 fra i Cadetti, ed i relativi 28 confronti complessivi hanno determinato una situazione di assoluta parità, con 8 vittorie a testa e 12 pari, con una leggera preferenza a favore dei liguri (26 a 23) quanto a reti realizzate, mentre se analizziamo i soli precedenti al “Luigi Ferraris” il bilancio pende nettamente a favore del Genoa che può vantare 7 successi a fronte di 6 pari ed una sola affermazione del Pisa, oltre a 21 reti realizzate rispetto a 10 subite.

di Giovanni Manenti

La Storia dei due Club fa sì che, dopo una prima sfida nella stagione 1934-’35 tra i Cadetti, Genoa e Pisa si ritrovino di fronte nel Torneo 1951-’52 e quindi in quattro occasioni (1966-’68 e 1970) nella seconda metà degli anni ’60 – ed i cui si verifica l’unica vittoria nerazzurra a Marassi il 21 aprile 1969 per 1-0 a firma Mascalaito, con lo stesso attaccante ad aver curiosamente deciso anche il match di andata – per poi affrontarsi sette volte (quattro in B e tre in A) durante “L’Era Anconetani” tra il 1979-’80 ed il 1990-’91, prima di un ultimo, recente confronto nel Torneo Cadetto 2022-’23 ad oltre 30 anni di distanza e che coincide con l’unica affermazione dei rossoblù all’ombra della Torre Pendente, 1-0 di fine agosto 2022..

Sono pertanto le sfide nel Torneo Cadetto ad essere complessivamente le più numerose, con 11 Campionati disputati edun bilancio complessivo favorevole al Pisa che colleziona 8 vittorie rispetto ad altrettanti pari ed alle 6 dei Genoa, mentre avendo riferimento ai soli match disputati a Marassi si registrano 5 vittorie dei padroni di casa rispetto ad altrettanti pari ed alla già citata affermazione dei nerazzurri, con 16 reti realizzate ed 8 subite, mentre, ahimé, è alquanto negativo il bilancio per i nostri colori in Serie A, visto che in 6 gare disputate il Pisa non ha mai vinto, a fronte di due successi rossoblù e quattro pari, risultato con cui si sono conclusi tutti e tre i confronti giocati all’Arena Garibaldi.

Ecco quindi che dei citati tre unici precedenti nella Massima Serie fra le due squadre, il primo si svolge 33 anni fa ovvero il 19 dicembre 1982 per la 13esima giornata, con il Pisa settimo con 12 punti alla pari con il Cesena ed il Genoa undicesimo a quota 10, così che l’affermazione dei padroni di casa per 1-0, decisa da un’autorete di Garuti poco dopo lo scoccare del primo quarto d’ora di gioco consente ai rossoblù di raggiungere i nerazzurri, con entrambe le formazioni peraltro a centrare la salvezza a fine Campionato, concluso alla medesima quota di 27 punti ed una lunghezza di margine sul Cagliari, terzultimo.

Tale circostanza fa sì che le due squadre si trovino nuovamente di fronte anche la stagione successiva, con esito diametralmente opposto, nel senso che entrambe stavolta retrocedono, con il Pisa penultimo a quota 22 ed il Genoa terzultimo con 25 punti alla pari con la Lazio, ma in svantaggio (1-2 e 0-0) negli scontri diretti, risultando pertanto determinante per le sorti dei liguri lo 0-0 con cui si conclude la sfida andata in scena il 12 febbraio 1984 e valevole per il 19esimo turno, al termine del quale i nerazzurri erano quartultimi con 14 punti alla pari con l’Avellino e con una lunghezza di vantaggio sulla coppia formata dai rossoblù e dalla Lazio.

Le alterne fortune delle due squadre nel corso dei successivi anni ’80 fanno sì che le stesse si affrontino in due Tornei (1984-’85 e 1986-’87) Cadetti, con il Genoa a risalire in A nel 1989 ed il Pisa la stagione seguente, così che la terza ed ultima sfida nella Massima Divisione ha luogo il 10 febbraio marzo 1991 per la 20esima giornata, con i rossoblù al settimo posto con 20 punti ed i nerazzurri quartultimi a quota 16 alla pari con l’Atalanta, ed il successo per 4-2 dei padroni di casa – con gli ospiti due volte in vantaggio grazie a Simeone e Padovano, per poi essere raggiunti e superati dai centri di Skuhravy, Branco, Eranio e Ruotolo – proietta gli stessi verso il quarto posto finale con 40 punti e la qualificazione Uefa, mentre il Pisa dà l’addio alla Categoria (terz’ultimo a quota 22) sino al corrente Campionato.

Riepilogo gare Genoa-Pisa al “Luigi Ferraris” in Serie A (due vittorie Genoa ed un pareggio):

19.12.1982 – 13.a giornata: Genoa – Pisa 1-0 (17’ aut. Garuti)

12.02.1984 – 19.a giornata: Genoa – Pisa 0-0

10.02.1991 – 20.a giornata: Genoa – Pisa 4-2 (23’ Simeone, 41’ Skuhravy, 47’ Padovano, 55’ Branco, 73’ Eranio, 81’ Ruotolo)

Riepilogo gare Genoa-Pisa al “Luigi Ferraris” nel Torneo Cadetto (5 vittorie Cagliari, altrettanti pareggi ed una vittoria Pisa):

20.01.1935 – 13.a giornata: Genoa – Pisa 2-0 (9’ Libonatti, 87’ Poggi)

18.11.1951 – 10.a giornata: Genoa – Pisa 2-2 (2′ Mellberg, 62′ rig. Frizzi; 8′ e 22′ Cavazzuti)

22.05.1966 – 24.a giornata: Genoa – Pisa 1-0 (35’ Baveni)

07.05.1967 – 32.a giornata: Genoa – Pisa 3-0 (40’ Brambilla, 70’ Petrini, 84’ Rivara)

21.04.1968 – 33.a giornata: Genoa– Pisa 0-1 (69’ Mascalaito)

14.06.1970 – 38.a giornata: Genoa– Pisa 1-1 (6’ Maselli; 68’ Baldoni)

01.06.1980 – 37.a giornata: Genoa– Pisa 1-1 (35’ Nela; 79’ Cantarutti)

05.10.1980 – 4.a giornata: Genoa – Pisa 3-1 (15’ Nela, 49’ Cavagnetto, 75’ Manfrin; 88’ Quadri)

26.05.1985 – 35.a giornata: Genoa – Pisa 2-1 (56’ e 66’ Policano; 74’ Ipsaro)

19.04.1987 – 29.a giornata: Genoa – Pisa 1-1(44’ Ambu, 83’ Cecconi)

