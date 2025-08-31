L’Effemeride pisana del 31 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:05 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Domenica 31 agosto 2025, il sole sorge alle 6:39 e tramonta alle 19:58, le ore di luce solare sono 13 e 19 minuti

La Luna sarà nel suo primo quarto alle 8:25:30 e disterà dalla Terra 403.981 km.

Oggi è il 193mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata internazionale per le persone di discendenza africana

Giornata internazionale sulla consapevolezza della mortalità delle overdose

Giornata mondiale dell’apprendimento a distanza

Festa dell’indipendenza della Malaysia

Festa dell’indipendenza di Trinidad e Tobago

Festa dell’indipendenza del Kirghizistan

Santo del giorno:

San Paolino di Treviri vescovo e martire

deceduto il 31 agosto 358, Frigia

Nato da una nobile famiglia dell’Aquitania, giunse a Treviri ai tempi del vescovo Agrizio; ordinato sacerdote dal vescovo Massimino, lottò coraggiosamente con s. Anastasio contro gli ariani. Diventato vescovo di Treviri verso il 346, prese una parte ancora piú attiva in questa lotta e fu il solo vescovo che si rifiutò di condannare Atanasio nel sinodo di Arles (353). Perciò l’imperatore ariano Costanzo II lo mandò in esilio nella Frigia dove sopportò lunghe sofferenze e morí dopo cinque anni, il 31 agosto 358. Il vescovo Felice ne riportò le spoglie a Treviri circa trent’anni piú tardi.

Il suo sarcofago, con simboli paleocristiani e iscrizione, venne ritrovato nel 1072 nella cripta della chiesa, costruita verso il 400, presso la quale sorse piú tardi la canonica di S. Paolino. (Enciclopedia dei santi)

E’ accaduto il 31 agosto:

1056 – L’imperatrice bizantina Teodora muore senza figli, ponendo fine alla dinastia macedone

1888 – Jack lo squartatore inizia la serie di omicidi di donne: Mary Ann Nichols è la sua prima vittima trovata a Buck’s Row, Londra

1891 – Thomas Edison brevetta il kinetoscopio, strumento sviluppato da William Kennedy Laurie Dickson

1907 – Regno Unito, Russia e Francia formano la Triplice intesa

1920 – Il primo giornale radio viene trasmesso da Detroit (Michigan)

1935 – Aleksej Stachanov batte il record di raccolta di carbone dell’Unione sovietica raccogliendone 102 tonnellate in 5 ore e 45 minuti. Nell’Unione Sovietica il 31 agosto diventa il “giorno del minatore di carbone” in suo onore

1939 – Truppe tedesche, travestite con divise polacche, attaccano la stazione radiofonica di Gleiwitz: Hitler usa questo finto attentato come pretesto con l’opinione pubblica per giustificare l’invasione della Polonia e quindi lo scoppio della seconda guerra mondiale

1943 – Bombardamento alleato su Pisa, provocando dai 900 ai 2.000 morti e 2.500 case distrutte

1943 – Primo dei bombardamenti di Pescara

1957 – La Malesia ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1958 – A Reims Ercole Baldini vince il Campionato del mondo di ciclismo su strada

1962 – Trinidad e Tobago ottengono l’indipendenza dal Regno Unito

1991 – Il Kirghizistan dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica

1997 – Diana, principessa del Galles, muore in un incidente stradale a Parigi

1998 – La Corea del Nord lancia Kwangmyŏngsŏng, il suo primo satellite

2006 – La polizia norvegese recupera due quadri di Edvard Munch, L’urlo e Madonna, che erano stati rubati il 22 aprile 2004

Nati il 31 agosto:

CALIGOLA

Terzo imperatore romano

α 31 agosto 12 ω 24 gennaio 41

JAMES COBURN

Attore statunitense

α 31 agosto 1928 ω 18 novembre 2002

RICHARD GERE

Attore statunitense

α 31 agosto 1949

ENZO IACCHETTI

Attore, comico e conduttore tv italiano

α 31 agosto 1952

MARIA MONTESSORI

Educatrice italiana

α 31 agosto 1870 ω 6 maggio 1952

LUCA DI MONTEZEMOLO

Imprenditore e industriale italiano

α 31 agosto 1947

EDWIN MOSES

Atleta statunitense, ex ostacolista campione olimpico

α 31 agosto 1955

SERENA ROSSI

Attrice, cantante e conduttrice tv

α 31 agosto 1985

Deceduti il 31 agosto:

CHARLES BAUDELAIRE

Poeta francese

α 9 aprile 1821 ω 31 agosto 1867

GEORGES BRAQUE

Pittore e scultore francese iniziatore del cubismo

α 13 maggio 1882 ω 31 agosto 1963

DIANA SPENCER

Principessa inglese

α 1 luglio 1961 ω 31 agosto 1997

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Agosto 29, 2025