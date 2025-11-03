L’Effemeride Pisana del 3 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:37 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Lunedì 3 novembre 2025, il Sole sorge alle 6:55 e tramonta alle 17:07, le ore di luce solare sono 10 e 12 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 256mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giorno della medusa

Festa nazionale dell’indipendenza della Dominica

Festa nazionale dell’indipendenza degli Stati Federati di Micronesia

Festa nazionale dell’indipendenza di Panama

Santo del giorno:

Santa Silvia, vedova, madre di papa Gregorio I

Silvia è stata la madre di san Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa del VI secolo. Questi visse a Roma sul Celio in un ambiente cristiano esemplare anche grazie alla santità delle zie (cognate di Silvia) Tersilia ed Emiliana (o Amelia). La famiglia era importante anche dal punto di vista civile: il marito di Silvia, Gordiano, era un integerrimo senatore divenuto anche lui cristiano. Silvia seppe conciliare la guida della famiglia con le esigenze della radicalità evangelica. Dal figlio Gregorio traspare la sua santità. Su di lui, infatti, l’esempio e l’insegnamento della madre deve avere avuto un peso che non si può ignorare. Quando Gregorio non ebbe più bisogno della sua guida, Silvia abbandonò il mondo e si ritirò a vita claustrale presso la basilica di San Paolo fuori le mura. Morì probabilmente verso il 590.

E’ accaduto il 3 novembre:

1534 – Enrico VIII d’Inghilterra promulga l’Act of Supremacy che provoca la rottura con Roma e la relativa scomunica papale

1903 – Con l’incoraggiamento degli Stati Uniti, Panama si proclama indipendente dalla Colombia. Il presidente statunitense Theodore Roosevelt voleva che gli USA costruissero il Canale di Panama, ma venne bloccato dal governo colombiano

1911 – La Chevrolet entra ufficialmente nel mercato dell’automobile per competere contro la Ford Modello T

1918 La Polonia dichiara l’indipendenza dalla Russia Prima guerra mondiale: l’Austria-Ungheria accetta l’armistizio con l’Italia. Le truppe del Regio Esercito italiano entrano a Trento

1942 – Seconda guerra mondiale: fine della seconda battaglia di El Alamein; le forze italo-tedesche comandate da Erwin Rommel sono costrette alla ritirata durante la notte

1955 – Debutto del musical Bulli e pupe, con Marlon Brando e Frank Sinatra

1957 – Programma Sputnik: l’Unione Sovietica lancia nello spazio lo Sputnik 2, con a bordo la cagnetta Laika, che però muore 7 ore dopo il lancio

1964 – Esplosione della prima bomba atomica cinese

1971 – Viene pubblicato lo UNIX Programmer’s Manual

1973 – Programma Mariner: la NASA lancia la Mariner 10 verso Mercurio (il 29 marzo 1974 diventerà la prima sonda spaziale a raggiungere il pianeta)

1978 – La Dominica ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1986 – Gli Stati Federati di Micronesia dichiararono l’indipendenza dagli Stati Uniti

2017 – La Apple rilascia al pubblico internazionale l’iPhone X

Frase del giorno di Frate Indovino:

Parola rimangiata è una spina ingoiata

Nati il 3 novembre:

PUPI AVATI

Regista italiano

α 3 novembre 1938

VINCENZO BELLINI

Compositore italiano

α 3 novembre 1801 ω 23 settembre 1835

CHARLES BRONSON

Attore statunitense

α 3 novembre 1921 ω 30 agosto 2003

BENVENUTO CELLINI

Artista orafo e scultore italiano

α 3 novembre 1500 ω 13 febbraio 1571

ALBERTO MANZI

Insegnante italiano

α 3 novembre 1924 ω 4 dicembre 1997

MONICA VITTI

Attrice italiana

α 3 novembre 1931 ω 2 febbraio 2022

Deceduti il 3 novembre:

BOB KANE

Fumettista statunitense, padre di Batman

α 24 ottobre 1916 ω 3 novembre 1998

HENRI MATISSE

Pittore francese

α 31 dicembre 1869 ω 3 novembre 1954

