L’assenza dei tifosi si è sentita anche a Torino, ma il Pisa continua la serie positiva

PISA – Anche nella trasferta di Torino si è sentita ancora una volta l’assenza dei nostri tifosi. È stata davvero una tristezza vedere il settore ospiti dello stadio “Olimpico” desolatamente vuoto.

di Maurizio Ficeli

Anche perché tutti sono consci che senza divieti ci sarebbe stata una presenza cospicua di supporters nerazzurri, visto i pullman che erano stati organizzati dal Centro Coordinamento di Liana Bandini e del Club Autonomo di Marco e Sabrina Pavolettoni. Tutto andato in fumo!! Speriamo che, con i ricorsi, ci possa essere una riduzione, perché non è giusto che la gente paghi un tributo così pesante.

Comunque erano presenti in ordine sparso alcuni tifosi dei Pisani al Nord residenti a Milano e Venezia. Da parte dei tifosi del Torino cori contro il presidente Cairo, invitato, senza tanti complimenti, ad andarsene, oltre che invettive verso l’eterna rivale Juventus.

Inizia la gara ed i cori sono tutti comprensibilmente di parte torinista. Al 12’il Pisa passa in vantaggio con Moreo, mi immagino cosa sarebbe stata l’esultanza con la presenza massiccia dei tifosi nerazzurri!!gli ultras granata della Filadelfia non hanno di meglio che urlare “In Toscana solo Firenze “.

Lo stesso Moreo che al 28′ raddoppia su penalty ed i tifosi granata riprendono la contestazione verso Cairo. Ma al 41’il Toro accorcia le distanze con Simeone e la gara si riapre!! Ed il pareggio per i granata non tarda ad arrivare nel recupero con Adams. Finisce 2-2 con il Pisa che continua la serie positiva anche se fatta di pareggi, che sono sempre importanti nella bassa classifica.

