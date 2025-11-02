Written by Novembre 2, 2025 5:48 pm Pisa SC

Medhi Leris: “Peccato, potevamo vincere ma se continuiamo così la vittoria arriverà presto”

HomePisa SCMedhi Leris: “Peccato, potevamo vincere ma se continuiamo così la vittoria arriverà presto”

TORINOMedhi Leris a fine gara analizza la prestazione dei nerazzurri dopo il pareggio ottenuto all’Olimpico Grande Torino.

di Antonio Tognoli

“C’è tanta amarezza però allo stesso tempo c’è soddisfazione per il punto conquistato qui. Il Torino è una squadra molto forte e non sarà facile per nessuno qui. Con lo staff studieremo il da farsi nella prossima gara con la Cremonese”

“Ormai è andata così non possiamo più tornare indietro. Nell’intervallo ci siamo caricati e nel secondo tempo abbiamo fatto bene”

“Sono molto contento di essere qui con questo gruppo in questa stagione difficile, stiamo facendo buone cose. Per il momento manca qualcosina, adesso dobbiamo fare meno errori possibili per centrare la prima vittoria che sono sicuro arriverà molto presto”.

Last modified: Novembre 2, 2025
Previous Story
Alberto Gilardino: “La squadra è sempre stata dentro la partita”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti