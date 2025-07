L’Effemeride Pisana del 29 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:49 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

martedì 29 luglio 2025, il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:46

Oggi è il 160mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giorno internazionale della tigre

Festa di stato delle Fær Øer

Festa dell’inno nazionale della Romania

Giorno del Territorio di Wallis e Futuna

Santo del giorno:

Santi Marta, Maria e Lazzaro Amici del Signore

Nella casa di Betania il Signore Gesù ha sperimentato lo spirito di famiglia e l’amicizia di Marta, Maria e Lazzaro, e per questo il Vangelo di Giovanni afferma che egli li amava. Marta gli offrì generosamente ospitalità, Maria ascoltò docilmente le sue parole e Lazzaro uscì prontamente dal sepolcro per comando di Colui che ha umiliato la morte. Nel 2021 Papa Francesco ha decretato che la memoria liturgica presente nel Calendario Romano Generale al 29 luglio, già dedicata alla sola Santa Marta, venisse ridenominata “Santi Marta, Maria e Lazzaro”. Nell’edizione del Martirologio Romano promulgata da San Giovanni Paolo II all’alba del Terzo Millennio già i tre santi erano ricordati insieme il medesimo giorno.

E’ accaduto il 29 luglio:

1836 – Inaugurazione dell’Arco di Trionfo a Parigi, fatto costruire da Napoleone Bonaparte per commemorare la vittoria nella battaglia di Austerlitz del 1805

1848 – Grande carestia irlandese, rivolta di Tipperary: a Tipperary una fallita rivolta nazionalista contro il dominio britannico viene soffocata dalla polizia

1851 – Annibale de Gasparis scopre l’asteroide 15 Eunomia

1883 – Nasce Benito Mussolini

1890 – Muore ad Auvers-sur-Oise Vincent Van Gogh

1907 – Il militare britannico Robert Baden-Powell fonda il Movimento Scout

1917 – Prima guerra mondiale: nasce il corpo degli Arditi

1940 – Adolf Hitler incarica Alfred Jodl di comunicare ai capi delle forze armate l’intenzione di attaccare l’Unione Sovietica entro il maggio 1941

1947 – Dopo essere stato spento il 9 novembre 1946 per una revisione, l’ENIAC, il primo calcolatore elettronico digitale general purpose, viene riacceso; continuerà le sue operazioni fino al 2 ottobre 1955

1948 – Si aprono a Londra i Giochi della XIV Olimpiade

1950 – Guerra di Corea: si conclude il massacro di No Gun Ri dove tra i 163 e i 400 civili sudcoreani vengono uccisi dagli attacchi aerei statunitensi

1954 – Viene pubblicato nel Regno Unito il volume La Compagnia dell’Anello di J.R.R. Tolkien, primo tomo della trilogia de Il Signore degli Anelli

1957 – Viene istituita l’Agenzia internazionale per l’energia atomica

1958 – Il Congresso degli Stati Uniti crea la National Aeronautics and Space Administration (NASA)

1965 – Guerra del Vietnam: i primi 4000 paracadutisti della 101ª Divisione Aviotrasportata arrivano in Vietnam, atterrando nella Baia di Cam Ranh

1967 – Guerra del Vietnam: al largo della costa del Vietnam del Nord, nel Golfo del Tonchino, il fuoco devasta la USS Forrestal nel peggior disastro navale statunitense dalla seconda guerra mondiale (134 marinai americani restano uccisi, 62 feriti, 21 aerei vengono distrutti e altri 42 danneggiati)

1968 – Si diffonde il testo dell’enciclica Humanae Vitae di papa Paolo VI, in cui si ribadisce il rifiuto cattolico dell’aborto, dei metodi contraccettivi non naturali, della sterilizzazione anche temporanea, dell’eutanasia

1976 – Italia: con la nomina a Ministro del lavoro e della previdenza sociale del Governo Moro IV, Tina Anselmi è la prima donna ministro della Repubblica Italiana

1981 – Lady Diana Spencer sposa Carlo, principe del Galles

1983 – Attentato a Rocco Chinnici, un magistrato italiano, vittima di mafia

2004 – Dopo 143 anni di coscrizione, l’Italia abolisce la leva obbligatoria; l’ultimo giorno di “naja” sarà il 30 giugno 2005

2008 – Radovan Karadžić viene estradato all’Aia per essere giudicato dal Tribunale penale internazionale per i crimini nell’ex-Jugoslavia (Tpi) su 11 capi d’accusa

2015 – Microsoft rilascia la versione ufficiale di Windows 10

Curiosità astrologiche per i nati il 29 luglio:

Chi è nato il 29 luglio appartiene al segno del Leone, uno dei più carismatici e brillanti dello zodiaco. Governato dal Sole e influenzato dal pianeta Giove (poiché rientra nel secondo decano del segno), chi nasce in questa data unisce la forza, la vitalità e l’ambizione tipica del Leone a un tocco di idealismo e apertura mentale.

Queste persone tendono a essere solari, generose, affascinanti e molto sicure di sé. Spesso amano stare al centro dell’attenzione e non temono di assumersi responsabilità: sono leader naturali, capaci di ispirare gli altri con entusiasmo e convinzione. Hanno un lato creativo molto sviluppato, che li rende spesso portati per l’arte, la recitazione o la comunicazione in generale.

In amore sono intensi e passionali, desiderosi di relazioni profonde in cui sentirsi apprezzati e ammirati, ma non sopportano la noia o la routine. Cercano partner forti e indipendenti, capaci di tenergli testa.

Tra i simboli fortunati per chi è nato in questo giorno ci sono il peridoto e l’onice (pietre legate all’equilibrio e alla forza interiore), il colore oro (che richiama il Sole) e il giorno domenica, ideale per ricaricarsi e brillare al meglio.

In sintesi, il 29 luglio è una data che regala energia, passione e talento, con un tocco di nobiltà d’animo che riflette pienamente il cuore fiero del Leone.

I proverbi del 29 luglio:

Se lasci il poco per l’assai, forse l’uno e l’altro perderai

A Santa Marta s’attacca la luce sotto la cappa

Per Santa Marta il pane nella madia non tarda

Nati il 29 luglio:

FERNANDO ALONSO

Pilota F1 spagnolo

α 29 luglio 1981

BENITO MUSSOLINI

Dittatore e statista italiano

α 29 luglio 1883 ω 28 aprile 1945

MIKIS THEODORAKIS

Compositore greco

α 29 luglio 1925 ω 2 settembre 2021

ANDREA ZORZI

Pallavolista italiano

α 29 luglio 1965

Deceduti il 29 luglio:

MARTA MARZOTTO

Stilista italiana

α 24 febbraio 1931 ω 29 luglio 2016

ROBERT SCHUMANN

Compositore tedesco

α 8 giugno 1810 ω 29 luglio 1856

UMBERTO I RE D’ITALIA

Monarca italiano

α 14 marzo 1844 ω 29 luglio 1900

VINCENT VAN GOGH

Pittore olandese

α 30 marzo 1853 ω 29 luglio 1890

