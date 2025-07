Gimar S.a.s. – Agenzia Generale di Pontedera: una solida realtà assicurativa con il cliente al centro

Written by admin• 12:33 pm• Redazionale aziende

Nella florida cornice industriale di Pontedera, precisamente nella zona della Valdera in Provincia di Pisa, nasce a maggio 2008 Gimar S.a.s. di Marco Volpi e Gianni Alaia, i primi due Agenti che subentrarono nella storica Agenzia Assicurativa nata nel 1982 con Mandato Ina Assitalia, oggi Gruppo Generali Italia; per 15 anni hanno portato avanti insieme con impegno, precisione e trasparenza una realtà che si è consolidata nel tempo, con costanza e servizi sempre più diversificati, in termini di tutela, risparmio e previdenza, dedicati ai loro clienti e ai momenti più importanti della loro vita.

di Melania Pulizzi

Situata inizialmente in un’ambiente più piccolo in via Saffi vicino al centro, a gennaio 2021 esce dalla Società il Sig. Alaia, per lasciare il passo (gennaio 2023) ad altri due soci, David Volpi e Alessandro Meini che, insieme all’iniziale socio di maggioranza Marco Volpi, a novembre 2023, grazie agli ottimi risultati ottenuti, l’Agenzia Gimar S.a.s. si sposta in Piazza Nilde Iotti, dando vita ad una sua “nuova Era”: in una location esclusiva di 800 mq con uffici più grandi, luminosi e dallo stile più moderno, disposti su 2 piani, in una zona facilmente raggiungibile e dall’ampio parcheggio, tutto perfettamente in linea con la personalità della sua squadra, dinamica e in continuo aggiornamento; così come i loro servizi, che vantano risultati solidi, certi e prospettati al futuro, in grado di offrire soluzioni sempre più mirate, innovative ed efficaci. Sullo stile dell’Agenzia Generale di Pontedera, sono nate negli anni anche le altre 4 Filiali periferiche a lei legate, nei Comuni di Santa Croce sull’Arno, Volterra, Pomarance e Casciana Terme, tutte nella Provincia di Pisa.

Questa mattina ho avuto il piacere di intraprendere una piacevole intervista a più voci, con il Sig. David Volpi e il Sig. Alessandro Meini, che mi hanno raccontato l’Agenzia Gimar S.a.s. dagli esordi, agli anni più intensi per emergere, fino al raggiungimento dell’equilibrio perfetto che vanta ormai da tempo, grazie alla partecipazione di tutta la sua squadra.

Interlocutore: Oltre ad essere soci, che ruoli avete all’interno dell’Agenzia?

D. Volpi – A. Meini: “Siamo principalmente soci e Subagenti Assicurativi Generali, insieme al Sig. Marco Volpi, Agente Generale e socio di maggioranza; ma nello specifico siamo anche: io, David Volpi, responsabile amministrativo, mentre il mio collega il Sig. Alessandro Meini, responsabile della formazione”.

Interlocutore: Oltre a voi, come è organizzata la vostra agenzia e quali sono le figure professionali all’interno?

D. Volpi – A. Meini: “La squadra è composta da due responsabili commerciali, due tutor che seguono i nuovi consulenti, un’impiegata addetta alla selezione del personale commerciale,11 impiegati amministrativi e una rete commerciale costituita da 30 consulenti”.

Interlocutore: Fate anche corsi di aggiornamento?

D. Volpi – A. Meini: “Facciamo 5/6 volte l’anno dei corsi di formazione iniziali per l’inserimento di nuove figure professionali, quindi neo diplomati e/o neo laureati; mentre per chi è già all’interno, vengono tenuti dei corsi di aggiornamento periodici presso la nostra Agenzia, svolti sia da me, Alessandro Meini, oppure anche dallo Staff dirigenziale di Generali Italia”.

Interlocutore: Quali sono le richieste più frequenti da parte delle persone?

D. Volpi – A. Meini: “Negli ultimi tempi, le maggiori richieste sono di natura previdenziale e di tutela, come ad esempio le polizze per la non autosufficienza e causa mortis; a seguire anche la gestione del risparmio, ovvero i cosiddetti investimenti”.

Interlocutore: Qual è il vostro primo approccio con un nuovo cliente e come prosegue il rapporto?

D. Volpi – A. Meini: “Il cliente può venire direttamente da noi in Agenzia fissando un appuntamento, oppure siamo noi a contattare i potenziali clienti o già vecchi clienti; poi durante l’incontro tra il consulente e il cliente, si cerca di creare un clima di rispetto e fiducia, per capire quali siano le effettive esigenze così da proporre i servizi che meglio si adattano alle necessità richieste”.

Interlocutore: Quali sono i servizi che vi distinguono dalle altre compagnie?

D. Volpi – A. Meini: “I servizi che offriamo sono, in linea generale, similari alle altre Compagnie, ma abbiamo alcuni prodotti con caratteristiche peculiari che ci contraddistinguono nel mercato Assicurativo. Non dimentichiamo peraltro che rappresentiamo la più grande Compagnia assicurativa a livello Nazionale.”

Interlocutore: Rispetto al passato le esigenze delle persone quanto e come sono cambiate?

D. Volpi – A. Meini: “Sono cambiate molto perché sono cambiate le necessità; c’è una grande richiesta di protezione da parte delle persone, dal punto di vista della salute, quindi il poter accedere alle visite specialistiche o esami diagnostici in tempi rapidi presso le strutture sanitarie private; oppure di tutelarsi in merito agli eventi atmosferici e meteorologici improvvisi, per i quali ci stiamo preparando con polizze catastrofali studiate ad hoc dalla Compagnia.”

Interlocutore: Per le persone che hanno difficoltà motorie e/o logistiche, date la possibilità tramite un vostro consulente di raggiungerle presso il proprio domicilio?

D. Volpi – A. Meini: “Assolutamente sì”.

Interlocutore: Per i clienti ormai fidelizzati, proponete una tantum delle offerte, agevolazioni, incentivi, servizi particolari, servizi in più?

D. Volpi – A. Meini: “Sì. La nostra Compagnia periodicamente promuove delle iniziative a vantaggio di chi è già cliente attraverso agevolazioni, oppure dando la possibilità di accedere a nuovi servizi dedicati esclusivamente a loro”.

Interlocutore: Mentre per chi diventa nuovo cliente avete un opzione di benvenuto?

D. Volpi – A. Meini: “Per quanto riguarda i nuovi clienti vale lo stesso, vengono proposte delle offerte per agevolare l’accesso dei potenziali clienti per spingerli a fidarsi di noi”.

Interlocutore: In merito alla sezione “Lavora con noi” presente sul vostro sito, riscontrate difficoltà a trovare personale?

D. Volpi – A. Meini: “Non riscontriamo delle difficoltà essendo la nostra Agenzia particolarmente strutturata tantoché ogni anno riusciamo ad organizzare almeno 6 corsi di formazione per l’inserimento di nuovi consulenti. Peraltro lo Stato prevede delle agevolazioni per chi vuole aprire la partita iva, solo che purtroppo non c’è molta informazione su questo”.

Interlocutore: Ho visto dal vostro sito che partecipate a diversi eventi.

D. Volpi – A. Meini: “Sì. Sono delle occasioni per farci conoscere ancora di più sul territorio e stare a contatto con le persone; l’anno scorso, in occasione dei 140 anni dalla Fondazione dello Stabilimento Piaggio, abbiamo allestito i nostri uffici a tema, oltre che partecipare ai festeggiamenti con il nostro stand durante i Vespa World Days 2024; poi è capitato sempre l’anno scorso di partecipare al raduno dedicato alle auto d’epoca nel Comune di Pomarance; ”.

Interlocutore: Come Agenzia date il vostro contributo anche riguardo eventi di beneficenza?

D. Volpi – A. Meini: “Sì. Uno degli ultimi eventi al quale abbiamo partecipato dando il nostro contributo, è stato nel mese di giugno, in occasione del 10° Anniversario della Fondazione ‘Insieme per Sognare’ tenutosi a Fornacette (PI), dove il ricavato è andato in progetti a favore della comunità e delle persone in difficoltà”.

Interlocutore: Come agenzia partecipate anche a delle premiazioni o in base ai risultati vi viene dato un riconoscimento dalla Direzione di Generali Italia?

D. Volpi – A. Meini: “Assolutamente sì, ci sono tutta una serie di gare che vengono fatte periodicamente all’interno dell’Agenzia, dove i collaboratori più meritevoli hanno delle incentivazioni o spesso anche dei premi piuttosto importanti; nel mese di maggio di quest’anno alcuni dei nostri migliori consulenti, sono stati omaggiati con un viaggio a Doha, per l’impegno nel proprio lavoro; come Agenzia invece abbiamo ricevuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento per la Migliore Esperienza Cliente 2025/2026, in merito all’utilizzo del digitale nella gestione della relazione e dei servizi ai nostri clienti”.

Interlocutore: Quanto sono importanti per voi i social per trovare nuovi clienti o comunque quale mezzo avete riscontrato essere il migliore per voi?

D. Volpi – A. Meini: “Per quanto ci riguarda le nostre referenze sono il migliore biglietto da visita, così come la soddisfazione dei nostri clienti; per i contatti via mail, sms, oppure telefonici restano quelli più usuali; per quanto riguarda il punto di vista dei social, ci siamo adeguati alle nuove esigenze del mercato, al fine di incrementare la nostra visibilità anche verso le nuove generazioni che ne fanno più uso, come ad esempio le coppie giovani, piuttosto che gli studenti”.

Interlocutore: Una piccola curiosità, potete raccontarci qualcosa sui quadri esposti presso la vostra Agenzia?

D. Volpi – A. Meini: “Alcuni dei quadri che teniamo esposti presso la nostra Agenzia sono merito dell’artista Matteo Volpi, e dal frutto di un suo progetto fotografico/artistico, mirato a sviluppare la tecnica per coltivare la muffa; sono diapositive che ritraggono la città di Pontedera che, lasciate al degrado biologico per anni, hanno assunto forme e colori alterati, caotici, ma allo stesso tempo creativi e spettacolari, come vere e proprie opere d’arte; altri quadri invece sono della Galleria d’arte Il Germoglio di Pontedera, che ospitava opere di molteplici artisti della zona; venuto a mancare il proprietario della mostra, abbiamo deciso di ospitare noi i quadri, anche come segno di riconoscimento per la dedizione che lui gli aveva dato”.

Interlocutore: Avete per caso un motto che descriva in poche parole o in un breve concetto la vostra Agenzia?

D. Volpi – A. Meini: “Siamo Partner di Vita dei nostri clienti, nei loro momenti più importanti noi siamo al loro fianco”.

Siamo giunti al termine dell’intervista, vi ringrazio moltissimo Sig. David Volpi e Sig. Alessandro Meini, per averci dedicato un po’ del vostro tempo, raccontandoci dell’impegno professionale che da anni svolgete in maniera costante e attenta, insieme a tutta la vostra squadra, dimostrando un eccellente riguardo nei confronti dei clienti presenti e futuri, grazie una vasta scelta di servizi mirati che offrite solo dopo un accurata conoscenza del vostro interlocutore e delle sue esigenze. Vi auguro una buona giornata e buon lavoro!

Last modified: Luglio 29, 2025