L'Effemeride Pisana del 29 gennaio 2026

Giovedì 29 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:39 e tramonta alle 17:22, le ore di luce solare sono 9 e 43 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 338mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

San Costanzo di Perugia, vescovo e martire

Patrono di Perugia, Nave, Pisogne, Torrita di Siena, San Costanzo, Vignolo, Castelpoto, Montorio nei Frentani

Nato a Foligno, è stato il primo vescovo di Perugia. Martirizzato al tempo delle persecuzioni dell’imperatore Marco Aurelio. Secondo la tradizione fu condotto da alcuni soldati davanti al console Lucio e barbaramente flagellato, quindi immerso nell’acqua bollente, da dove uscì miracolosamente illeso. Ricondotto in carcere, convertì i suoi custodi che lo aiutarono a fuggire. Rifugiatosi a casa del cristiano Anastasio, fu con questo di nuovo arrestato e decapitato nella città di Foligno, intorno all’anno 170. Il corpo del santo, dopo il martirio, fu portato a Perugia e sepolto non lontano dalla città in un luogo detto Areola fuori Porta S.Pietro, dove venne costruita la prima cattedrale di Perugia.

Il significato del nome di oggi:

Costanzo: dal latino, che ha fermezza, tenace

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale della puzzle

La citazione del giorno:

E’ difficile conoscere un uomo. Ma un uomo facile a conoscersi forse non vale la spesa. (Ch’en Chiu)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Chi non lavora non magna, Viterbo

E’ accaduto il 29 gennaio nel mondo:

  • 1807 – Giuseppe Bonaparte istituisce l’Osservatorio astronomico di Napoli
  • 1845 – Il corvo di Edgar Allan Poe viene pubblicato per la prima volta sul New York Evening Mirror
  • 1884 – Inghilterra: pubblicato il primo fascicolo dell’opera che in seguito venne chiamata Oxford English Dictionary. La pubblicazione, redatta sotto la direzione di Sir James Murray, conta 352 pagine e racchiude tutte le parole inglesi conosciute da A ad Ant (formica)
  • 1886 – Karl Benz brevetta la prima automobile a benzina funzionante
  • 1916 – Prima guerra mondiale: Parigi viene bombardata dagli Zeppelin tedeschi per la prima volta
  • 1933 – Il presidente tedesco Paul von Hindenburg nomina Adolf Hitler cancelliere tedesco
  • 1951 – Inizia la prima edizione del Festival di Sanremo
  • 1959 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film La bella addormentata nel bosco, 16º Classico Disney
  • 1964 – Iniziano i IX Giochi olimpici invernali a Innsbruck in Austria
  • 1979 – A Milano il magistrato Emilio Alessandrini viene assassinato dal gruppo terroristico Prima Linea
  • 1990 – Il processo all’ex capitano della Exxon Valdez, Joseph Hazelwood, inizia ad Anchorage (Alaska). Viene accusato di negligenza che provocò uno dei peggiori disastri ecologici della storia statunitense
  • 1996
    • Un incendio distrugge il Gran Teatro La Fenice di Venezia
    • Il presidente francese Jacques Chirac annuncia la fine definitiva ai test nucleari francesi
  • 2004 – Escono in Giappone i primi remake Pokemon della storia, Pokemon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia
  • 2014 – Viene fondata a Torino la FCA (Fiat Chrysler Automobiles)
  • 2022 – Sergio Mattarella viene rieletto Presidente della Repubblica Italiana con 759 voti.

La frae del giorno di Frate Indovino:

La carità diviene lievito d’ogni bene

Nati il 29 gennaio:

ANTON CECHOV

Anton Cechov

Scrittore e drammaturgo russo

α 29 gennaio 1860  ω 15 luglio 1904

TOM SELLECK

Tom Selleck

Attore statunitense

α 29 gennaio 1945

Deceduti il 29 gennaio:

CARLO CASSOLA

Carlo Cassola

Scrittore e saggista italiano

α 17 marzo 1917  ω 29 gennaio 1987

ROBERT FROST

Robert Frost

Poeta statunitense

α 26 marzo 1874  ω 29 gennaio 1963

SANDRA MILO

Sandra Milo

Attrice e conduttrice tv italiana

α 11 marzo 1933  ω 29 gennaio 2024

ALEKSANDR PUSKIN

Aleksandr Puskin

Poeta, scrittore e drammaturgo russo

α 6 giugno 1799  ω 29 gennaio 1837

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Gennaio 16, 2026
