L’Effemeride Pisana del 29 gennaio 2026

Giovedì 29 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:39 e tramonta alle 17:22, le ore di luce solare sono 9 e 43 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 338mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Costanzo di Perugia, vescovo e martire

Patrono di Perugia, Nave, Pisogne, Torrita di Siena, San Costanzo, Vignolo, Castelpoto, Montorio nei Frentani

Nato a Foligno, è stato il primo vescovo di Perugia. Martirizzato al tempo delle persecuzioni dell’imperatore Marco Aurelio. Secondo la tradizione fu condotto da alcuni soldati davanti al console Lucio e barbaramente flagellato, quindi immerso nell’acqua bollente, da dove uscì miracolosamente illeso. Ricondotto in carcere, convertì i suoi custodi che lo aiutarono a fuggire. Rifugiatosi a casa del cristiano Anastasio, fu con questo di nuovo arrestato e decapitato nella città di Foligno, intorno all’anno 170. Il corpo del santo, dopo il martirio, fu portato a Perugia e sepolto non lontano dalla città in un luogo detto Areola fuori Porta S.Pietro, dove venne costruita la prima cattedrale di Perugia.

Il significato del nome di oggi:

Costanzo: dal latino, che ha fermezza, tenace

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale della puzzle

La citazione del giorno:

E’ difficile conoscere un uomo. Ma un uomo facile a conoscersi forse non vale la spesa. (Ch’en Chiu)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Chi non lavora non magna, Viterbo

E’ accaduto il 29 gennaio nel mondo:

1807 – Giuseppe Bonaparte istituisce l’Osservatorio astronomico di Napoli

1845 – Il corvo di Edgar Allan Poe viene pubblicato per la prima volta sul New York Evening Mirror

1884 – Inghilterra: pubblicato il primo fascicolo dell’opera che in seguito venne chiamata Oxford English Dictionary. La pubblicazione, redatta sotto la direzione di Sir James Murray, conta 352 pagine e racchiude tutte le parole inglesi conosciute da A ad Ant (formica)

1886 – Karl Benz brevetta la prima automobile a benzina funzionante

1916 – Prima guerra mondiale: Parigi viene bombardata dagli Zeppelin tedeschi per la prima volta

1933 – Il presidente tedesco Paul von Hindenburg nomina Adolf Hitler cancelliere tedesco

1951 – Inizia la prima edizione del Festival di Sanremo

1959 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film La bella addormentata nel bosco, 16º Classico Disney

1964 – Iniziano i IX Giochi olimpici invernali a Innsbruck in Austria

1979 – A Milano il magistrato Emilio Alessandrini viene assassinato dal gruppo terroristico Prima Linea

1990 – Il processo all’ex capitano della Exxon Valdez, Joseph Hazelwood, inizia ad Anchorage (Alaska). Viene accusato di negligenza che provocò uno dei peggiori disastri ecologici della storia statunitense

1996 Un incendio distrugge il Gran Teatro La Fenice di Venezia Il presidente francese Jacques Chirac annuncia la fine definitiva ai test nucleari francesi

2004 – Escono in Giappone i primi remake Pokemon della storia, Pokemon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia

2014 – Viene fondata a Torino la FCA (Fiat Chrysler Automobiles)

2022 – Sergio Mattarella viene rieletto Presidente della Repubblica Italiana con 759 voti.

La frae del giorno di Frate Indovino:

La carità diviene lievito d’ogni bene

Nati il 29 gennaio:

ANTON CECHOV

Scrittore e drammaturgo russo

α 29 gennaio 1860 ω 15 luglio 1904

TOM SELLECK

Attore statunitense

α 29 gennaio 1945

Deceduti il 29 gennaio:

CARLO CASSOLA

Scrittore e saggista italiano

α 17 marzo 1917 ω 29 gennaio 1987

ROBERT FROST

Poeta statunitense

α 26 marzo 1874 ω 29 gennaio 1963

SANDRA MILO

Attrice e conduttrice tv italiana

α 11 marzo 1933 ω 29 gennaio 2024

ALEKSANDR PUSKIN

Poeta, scrittore e drammaturgo russo

α 6 giugno 1799 ω 29 gennaio 1837

