L’Effemeride Pisana del 29 gennaio 2026

Giovedì 29 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:39 e tramonta alle 17:22, le ore di luce solare sono 9 e 43 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Oggi è il 338mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
San Costanzo di Perugia, vescovo e martire
Patrono di Perugia, Nave, Pisogne, Torrita di Siena, San Costanzo, Vignolo, Castelpoto, Montorio nei Frentani
Nato a Foligno, è stato il primo vescovo di Perugia. Martirizzato al tempo delle persecuzioni dell’imperatore Marco Aurelio. Secondo la tradizione fu condotto da alcuni soldati davanti al console Lucio e barbaramente flagellato, quindi immerso nell’acqua bollente, da dove uscì miracolosamente illeso. Ricondotto in carcere, convertì i suoi custodi che lo aiutarono a fuggire. Rifugiatosi a casa del cristiano Anastasio, fu con questo di nuovo arrestato e decapitato nella città di Foligno, intorno all’anno 170. Il corpo del santo, dopo il martirio, fu portato a Perugia e sepolto non lontano dalla città in un luogo detto Areola fuori Porta S.Pietro, dove venne costruita la prima cattedrale di Perugia.
Il significato del nome di oggi:
Costanzo: dal latino, che ha fermezza, tenace
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale della puzzle
La citazione del giorno:
E’ difficile conoscere un uomo. Ma un uomo facile a conoscersi forse non vale la spesa. (Ch’en Chiu)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
Chi non lavora non magna, Viterbo
E’ accaduto il 29 gennaio nel mondo:
- 1807 – Giuseppe Bonaparte istituisce l’Osservatorio astronomico di Napoli
- 1845 – Il corvo di Edgar Allan Poe viene pubblicato per la prima volta sul New York Evening Mirror
- 1884 – Inghilterra: pubblicato il primo fascicolo dell’opera che in seguito venne chiamata Oxford English Dictionary. La pubblicazione, redatta sotto la direzione di Sir James Murray, conta 352 pagine e racchiude tutte le parole inglesi conosciute da A ad Ant (formica)
- 1886 – Karl Benz brevetta la prima automobile a benzina funzionante
- 1916 – Prima guerra mondiale: Parigi viene bombardata dagli Zeppelin tedeschi per la prima volta
- 1933 – Il presidente tedesco Paul von Hindenburg nomina Adolf Hitler cancelliere tedesco
- 1951 – Inizia la prima edizione del Festival di Sanremo
- 1959 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film La bella addormentata nel bosco, 16º Classico Disney
- 1964 – Iniziano i IX Giochi olimpici invernali a Innsbruck in Austria
- 1979 – A Milano il magistrato Emilio Alessandrini viene assassinato dal gruppo terroristico Prima Linea
- 1990 – Il processo all’ex capitano della Exxon Valdez, Joseph Hazelwood, inizia ad Anchorage (Alaska). Viene accusato di negligenza che provocò uno dei peggiori disastri ecologici della storia statunitense
- 1996
- Un incendio distrugge il Gran Teatro La Fenice di Venezia
- Il presidente francese Jacques Chirac annuncia la fine definitiva ai test nucleari francesi
- 2004 – Escono in Giappone i primi remake Pokemon della storia, Pokemon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia
- 2014 – Viene fondata a Torino la FCA (Fiat Chrysler Automobiles)
- 2022 – Sergio Mattarella viene rieletto Presidente della Repubblica Italiana con 759 voti.
La frae del giorno di Frate Indovino:
La carità diviene lievito d’ogni bene
ANTON CECHOV
α 29 gennaio 1860 ω 15 luglio 1904
TOM SELLECK
α 29 gennaio 1945
CARLO CASSOLA
α 17 marzo 1917 ω 29 gennaio 1987
ROBERT FROST
α 26 marzo 1874 ω 29 gennaio 1963
SANDRA MILO
Attrice e conduttrice tv italiana
α 11 marzo 1933 ω 29 gennaio 2024
ALEKSANDR PUSKIN
Poeta, scrittore e drammaturgo russo
α 6 giugno 1799 ω 29 gennaio 1837
