L’Effemeride Pisana del 28 gennaio 2026

Mercoledì 28 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 28 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:40 e tramonta alle 17:20, le ore di luce solare sono 9 e 40 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 337mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa

Roccasecca, Frosinone, 1225 circa – Fossanova, Latina, 7 marzo 1274

San Tommaso d’Aquino rappresenta una delle colonne del pensiero filosofico occidentale e offre l’esempio di un ricercatore che ha saputo vivere intensamente ciò che stava al centro dei suoi studi: il messaggio di Cristo. Per questo egli è ancora oggi un testimone profetico, che ci ricorda come parola e azioni debbano sempre corrispondere. Tommaso è noto per la sua monumentale opera teologica e filosofica, in particolare per quel prezioso lavoro di intessitura tra i classici del pensiero e la tradizione cristiana. La sua eredità di fatto è diventata parte integrante del patrimonio di fede e ha contribuito a modellare il volto della Chiesa. Nato nel 1224 a Roccasecca (Frosinone) e divenuto domenicano nel 1244, studiò a Montecassino, Napoli, Colonia, Parigi dove cominciò anche l’impegno dell’insegnamento. Morì a Fossanova nel 1274.

Il significato del nome di oggi:

Tommaso: dall’ebraico, gemello

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale della convivenza pacifica

Giornata internazionale della riduzione delle emissioni di CO2

Giorno del Lego

Giorno della Pop Art

La citazione del giorno:

Sdegno il verso che suona e non crea. (Ugo Foscolo)

E’ accaduto il 28 gennaio nel mondo:

814 – Carlo Magno muore ad Aquisgrana

1788 – A Botany Bay (Australia) viene fondata la prima colonia penale

1807 – La strada londinese di Pall Mall è la prima via al mondo ad avere l’illuminazione a gas

1855 – La prima locomotiva corre dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico lungo la Panama Railway

1887 – A Fort Keogh, nel Montana, vengono avvistati fiocchi di neve di 38 cm di larghezza e 12 cm di spessore

1887 – Iniziano i lavori di costruzione della Torre Eiffel

1902 – A Washington, con una donazione da 10 milioni di dollari da parte di Andrew Carnegie, viene fondata la Carnegie Institution

1915 – Un atto del Congresso crea la Guardia costiera degli Stati Uniti

1945 – Seconda guerra mondiale: termina l’Offensiva delle Ardenne

1958 – Inventati i celeberrimi mattoncini della LEGO

1979 – Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina popolare

1982 – Il generale statunitense James Lee Dozier viene liberato da Unità Speciale Antiterrorismo della Polizia di Stato italiana dopo 42 giorni di prigionia nelle mani delle Brigate Rosse

1986 – Lo Space Shuttle Challenger esplode subito dopo il decollo uccidendo tutti e sette gli astronauti a bordo

1998 – La Ford annuncia l’acquisto della Volvo per 6,45 miliardi di dollari

2003 – A Bad Mitterndorf, in Austria, Daniela Iraschko è la prima donna a raggiungere i 200 metri nel salto con gli sci

2005 – Bormio, Italia: si aprono i Mondiali di sci alpino 2005

La frae del giorno di Frate Indovino:

Uno fa il letto, e l’altro ci si sdraia

Nati il 28 gennaio:

MARIO BIONDI

Cantante italiano

α 28 gennaio 1971

GIANLUIGI BUFFON

Calciatore italiano, portiere

α 28 gennaio 1978

FAUSTO PAPETTI

Musicista italiano, sassofono

α 28 gennaio 1923 ω 15 giugno 1999

JACKSON POLLOCK

Pittore statunitense

α 28 gennaio 1912 ω 11 agosto 1956

Deceduti il 28 gennaio:

DINO BUZZATI

Scrittore italiano

α 16 ottobre 1906 ω 28 gennaio 1972

CARLO MAGNO

Re franco longobardo, imperatore del Sacro Romano Impero

α 2 aprile 742 ω 28 gennaio 814

FËDOR DOSTOEVSKIJ

Scrittore russo

α 11 novembre 1821 ω 28 gennaio 1881

JEROME DAVID SALINGER

Scrittore statunitense

α 1 gennaio 1919 ω 28 gennaio 2010

ENRICO VIII TUDOR

Monarca inglese

α 28 giugno 1491 ω 28 gennaio 1547

ZAR PIETRO I IL GRANDE

Zar di Russia

α 30 maggio 1672 ω 28 gennaio 1725

