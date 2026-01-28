L’Effemeride Pisana del 28 gennaio 2026

Mercoledì 28 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:40 e tramonta alle 17:20, le ore di luce solare sono 9 e 40 minuti
La Luna sarà in fase crescente
Oggi è il 337mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
Roccasecca, Frosinone, 1225 circa – Fossanova, Latina, 7 marzo 1274
San Tommaso d’Aquino rappresenta una delle colonne del pensiero filosofico occidentale e offre l’esempio di un ricercatore che ha saputo vivere intensamente ciò che stava al centro dei suoi studi: il messaggio di Cristo. Per questo egli è ancora oggi un testimone profetico, che ci ricorda come parola e azioni debbano sempre corrispondere. Tommaso è noto per la sua monumentale opera teologica e filosofica, in particolare per quel prezioso lavoro di intessitura tra i classici del pensiero e la tradizione cristiana. La sua eredità di fatto è diventata parte integrante del patrimonio di fede e ha contribuito a modellare il volto della Chiesa. Nato nel 1224 a Roccasecca (Frosinone) e divenuto domenicano nel 1244, studiò a Montecassino, Napoli, Colonia, Parigi dove cominciò anche l’impegno dell’insegnamento. Morì a Fossanova nel 1274.
Il significato del nome di oggi:
Tommaso: dall’ebraico, gemello
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale della convivenza pacifica
Giornata internazionale della riduzione delle emissioni di CO2
Giorno del Lego
Giorno della Pop Art
La citazione del giorno:
Sdegno il verso che suona e non crea. (Ugo Foscolo)
E’ accaduto il 28 gennaio nel mondo:
- 814 – Carlo Magno muore ad Aquisgrana
- 1788 – A Botany Bay (Australia) viene fondata la prima colonia penale
- 1807 – La strada londinese di Pall Mall è la prima via al mondo ad avere l’illuminazione a gas
- 1855 – La prima locomotiva corre dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico lungo la Panama Railway
- 1887 – A Fort Keogh, nel Montana, vengono avvistati fiocchi di neve di 38 cm di larghezza e 12 cm di spessore
- 1887 – Iniziano i lavori di costruzione della Torre Eiffel
- 1902 – A Washington, con una donazione da 10 milioni di dollari da parte di Andrew Carnegie, viene fondata la Carnegie Institution
- 1915 – Un atto del Congresso crea la Guardia costiera degli Stati Uniti
- 1945 – Seconda guerra mondiale: termina l’Offensiva delle Ardenne
- 1958 – Inventati i celeberrimi mattoncini della LEGO
- 1979 – Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina popolare
- 1982 – Il generale statunitense James Lee Dozier viene liberato da Unità Speciale Antiterrorismo della Polizia di Stato italiana dopo 42 giorni di prigionia nelle mani delle Brigate Rosse
- 1986 – Lo Space Shuttle Challenger esplode subito dopo il decollo uccidendo tutti e sette gli astronauti a bordo
- 1998 – La Ford annuncia l’acquisto della Volvo per 6,45 miliardi di dollari
- 2003 – A Bad Mitterndorf, in Austria, Daniela Iraschko è la prima donna a raggiungere i 200 metri nel salto con gli sci
- 2005 – Bormio, Italia: si aprono i Mondiali di sci alpino 2005
La frae del giorno di Frate Indovino:
Uno fa il letto, e l’altro ci si sdraia
MARIO BIONDI
α 28 gennaio 1971
GIANLUIGI BUFFON
α 28 gennaio 1978
FAUSTO PAPETTI
α 28 gennaio 1923 ω 15 giugno 1999
JACKSON POLLOCK
α 28 gennaio 1912 ω 11 agosto 1956
DINO BUZZATI
α 16 ottobre 1906 ω 28 gennaio 1972
CARLO MAGNO
Re franco longobardo, imperatore del Sacro Romano Impero
α 2 aprile 742 ω 28 gennaio 814
FËDOR DOSTOEVSKIJ
α 11 novembre 1821 ω 28 gennaio 1881
JEROME DAVID SALINGER
α 1 gennaio 1919 ω 28 gennaio 2010
ENRICO VIII TUDOR
α 28 giugno 1491 ω 28 gennaio 1547
ZAR PIETRO I IL GRANDE
α 30 maggio 1672 ω 28 gennaio 1725
