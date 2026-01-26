L’Effemeride Pisana del 26 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:03 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Lunedì 26 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:42 e tramonta alle 17:18, le ore di luce solare sono 9 e 36 minuti

La Luna sarà nel suo primo quarto alle 20:53:17 e disterà dalla Terra 395.713 km.

Oggi è il 335mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Santi Timoteo e Tito, vescovi

I due santi sono i collaboratori più stretti dell’apostolo Paolo. Timoteo era nato a Listra da madre giudea e padre pagano. Si era avvicinato alla comunità cristiana e, poiché aveva una buona conoscenza delle Scritture, godeva di grande stima presso i fratelli. Quando, verso l’anno 50, passò da Listra, Paolo lo fece circoncidere per rispetto verso i giudei e lo scelse come compagno di viaggio. Con Paolo, Timoteo attraversò l’Asia Minore e raggiunse la Macedonia. Accompagnò poi l’apostolo ad Atene e di lì venne inviato a Tessalonica. Quindi proseguì a sua volta per Corinto e collaborò all’evangelizzazione della città sull’istmo. Tito era di famiglia greca, ancora pagana, e venne convertito dall’apostolo in uno dei suoi viaggi.

Egli viene inviato in particolare alla comunità di Corinto con lo scopo di riconciliare i cristiani di quella città con l’apostolo. Quando si reca a Gerusalemme per l’incontro con gli apostoli, Paolo porta con sé Timoteo il circonciso insieme con Tito l’incirconciso. Nei suoi due collaboratori egli riunisce simbolicamente gli uomini della legge e gli uomini dalle genti. Secondo la tradizione Paolo scrisse due lettere a Timoteo e una a Tito quando erano rispettivamente vescovi di Efeso e di Creta. Sono le uniche due lettere del Nuovo Testamento indirizzate non a comunità, ma a persone. L’apostolo, ormai anziano, si lascia finalmente andare ad annotazioni ricche di affetto verso i suoi due discepoli nella fiducia di aver messo nelle giuste mani l’annuncio del Vangelo del Signore. Secondo Benedetto XVI,Timoteo e Tito «ci insegnano a servire il Vangelo con generosità e a essere i primi nelle opere buone». Ad oggi festeggiati insieme il 26 gennaio, giorno seguente alla festa della Conversione di San Paolo, sino al Messale del 1962 erano ricordati separatamente, San Timoteo al 24 gennaio come vescovo e martire, San Tito al 6 febbraio come vescovo e confessore.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale dell’energia pulita

Giornata internazionale dell‘educazione ambientale

Giornata internazionale delle dogane

Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini in Italia, in ricordo alla battaglia di Nikolaevka (26 gennaio 1943)

Australia, Australia day

Giorno della repubblica in India

Giorno del Michele Bianchi in Italia

La citazione del giorno:

La pazienza dei poveri è la mangiatoia dei tiranni. (Emilio De Marchi)

E’ accaduto il 26 gennaio nel mondo:

1802 – Il Congresso degli Stati Uniti d’America approva un atto che istituisce la fondazione di una biblioteca all’interno del Campidoglio; questa diverrà la Biblioteca del Congresso

1814 – Al Real teatro Drury Lane va in scena Il mercante di Venezia con Edmund Kean nel ruolo di Shylock, il primo ruolo che darà la fama all’attore inglese

1838 – Il Tennessee emana la prima legge proibizionista negli Stati Uniti

1841 – Il Regno Unito occupa formalmente Hong Kong, ceduto dalla Cina

1859 – A Parigi viene firmata l’Alleanza sardo-francese tra il Piemonte e la Francia. L’accordo porterà alla seconda guerra d’indipendenza

1887 – Battaglia di Dogali: le truppe abissine sconfiggono quelle italiane

1911 – Glenn H. Curtiss compie il primo volo in idrovolante negli Stati Uniti

1917 – Giuseppe Ungaretti compone la poesia Mattina

1924 – Chamonix, Francia: il pattinatore statunitense Charles Jewtraw vince la prima medaglia d’oro nella storia dei Giochi olimpici invernali

1924 – La città di San Pietroburgo viene ribattezzata Leningrado

1926 Tramite alcune interpolazioni di dati, si ricostruisce un valore di temperatura minima giornaliera di -71,2 °C per la località siberiana di Ojmjakon: è, ad oggi, il valore più basso per una località abitata John Logie Baird dimostra la prima trasmissione televisiva

1939 – Guerra civile spagnola: le truppe leali a Francisco Franco, aiutate da milizie italiane, conquistano Barcellona

1942 – Seconda guerra mondiale: le prime truppe americane arrivano in Europa, sbarcando in Irlanda del Nord

1943 – Ha luogo la battaglia di Nikolaevka, ultima battaglia della ritirata di Russia del Corpo d’armata alpino

1956 – Cominciano i VII Giochi olimpici invernali a Cortina d’Ampezzo

1962 – La sonda Ranger 3 viene lanciata per studiare la Luna. La mancherà di 35.000 chilometri

1980 – Israele ed Egitto allacciano relazioni diplomatiche

1983 – Viene pubblicato Lotus 1-2-3

1986 – Viene avvistata la Cometa di Halley

1988 – Il musical Il Fantasma dell’Opera viene rappresentato per la prima volta a Broadway

1992 – Boris Yeltsin annuncia che la Russia smetterà di tenere le sue armi nucleari puntate sulle città statunitensi

1994 – Silvio Berlusconi annuncia, con il famoso discorso della “discesa in campo”, la sua entrata in politica

2005 – Come confermato precedentemente il giorno stesso da una votazione di 85-13 del Senato degli Stati Uniti, Condoleezza Rice è dichiarata Segretario di Stato degli Stati Uniti diventando la prima donna afroamericana a detenere tale carica

2015 – Le Unità di Protezione Popolare Curde liberano dall’occupazione militare dell’ISIS la città di Kobane

2020 – La leggenda dell’NBA Kobe Bryant muore in un incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna e ad altre 7 persone vicino alla città di Calabasas

Nati il 26 gennaio:

CORRADO AUGIAS

Giornalista, scrittore e conduttore tv italiano

α 26 gennaio 1935

DOUGLAS MACARTHUR

Militare statunitense

α 26 gennaio 1880 ω 5 aprile 1964

VALENTINO MAZZOLA

Calciatore italiano

α 26 gennaio 1919 ω 4 maggio 1949

JOSÉ MOURINHO

Allenatore portoghese

α 26 gennaio 1963

PAUL NEWMAN

Attore e regista statunitense

α 26 gennaio 1925 ω 26 settembre 2008

PETER SAGAN

Atleta slovacco, ciclismo

α 26 gennaio 1990

ALESSANDRA SENSINI

Atleta italiana, windsurf

α 26 gennaio 1970

EDDIE VAN HALEN

Chitarrista olandese naturalizzato statunitense

α 26 gennaio 1955 ω 6 ottobre 2020

Deceduti il 26 gennaio:

KOBE BRYANT

Atleta, campione di pallacanestro statunitense

α 23 agosto 1978 ω 26 gennaio 2020

MARIO FRANCESE

Giornalista italiano, vittima di mafia

α 6 febbraio 1925 ω 26 gennaio 1979

