L’Effemeride Pisana del 26 gennaio 2026

Lunedì 26 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:42 e tramonta alle 17:18, le ore di luce solare sono 9 e 36 minuti
La Luna sarà nel suo primo quarto alle 20:53:17 e disterà dalla Terra 395.713 km.
Oggi è il 335mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
Santi Timoteo e Tito, vescovi
I due santi sono i collaboratori più stretti dell’apostolo Paolo. Timoteo era nato a Listra da madre giudea e padre pagano. Si era avvicinato alla comunità cristiana e, poiché aveva una buona conoscenza delle Scritture, godeva di grande stima presso i fratelli. Quando, verso l’anno 50, passò da Listra, Paolo lo fece circoncidere per rispetto verso i giudei e lo scelse come compagno di viaggio. Con Paolo, Timoteo attraversò l’Asia Minore e raggiunse la Macedonia. Accompagnò poi l’apostolo ad Atene e di lì venne inviato a Tessalonica. Quindi proseguì a sua volta per Corinto e collaborò all’evangelizzazione della città sull’istmo. Tito era di famiglia greca, ancora pagana, e venne convertito dall’apostolo in uno dei suoi viaggi.
Egli viene inviato in particolare alla comunità di Corinto con lo scopo di riconciliare i cristiani di quella città con l’apostolo. Quando si reca a Gerusalemme per l’incontro con gli apostoli, Paolo porta con sé Timoteo il circonciso insieme con Tito l’incirconciso. Nei suoi due collaboratori egli riunisce simbolicamente gli uomini della legge e gli uomini dalle genti. Secondo la tradizione Paolo scrisse due lettere a Timoteo e una a Tito quando erano rispettivamente vescovi di Efeso e di Creta. Sono le uniche due lettere del Nuovo Testamento indirizzate non a comunità, ma a persone. L’apostolo, ormai anziano, si lascia finalmente andare ad annotazioni ricche di affetto verso i suoi due discepoli nella fiducia di aver messo nelle giuste mani l’annuncio del Vangelo del Signore. Secondo Benedetto XVI,Timoteo e Tito «ci insegnano a servire il Vangelo con generosità e a essere i primi nelle opere buone». Ad oggi festeggiati insieme il 26 gennaio, giorno seguente alla festa della Conversione di San Paolo, sino al Messale del 1962 erano ricordati separatamente, San Timoteo al 24 gennaio come vescovo e martire, San Tito al 6 febbraio come vescovo e confessore.
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale dell’energia pulita
Giornata internazionale dell‘educazione ambientale
Giornata internazionale delle dogane
Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini in Italia, in ricordo alla battaglia di Nikolaevka (26 gennaio 1943)
Australia, Australia day
Giorno della repubblica in India
Giorno del Michele Bianchi in Italia
La citazione del giorno:
La pazienza dei poveri è la mangiatoia dei tiranni. (Emilio De Marchi)
E’ accaduto il 26 gennaio nel mondo:
- 1802 – Il Congresso degli Stati Uniti d’America approva un atto che istituisce la fondazione di una biblioteca all’interno del Campidoglio; questa diverrà la Biblioteca del Congresso
- 1814 – Al Real teatro Drury Lane va in scena Il mercante di Venezia con Edmund Kean nel ruolo di Shylock, il primo ruolo che darà la fama all’attore inglese
- 1838 – Il Tennessee emana la prima legge proibizionista negli Stati Uniti
- 1841 – Il Regno Unito occupa formalmente Hong Kong, ceduto dalla Cina
- 1859 – A Parigi viene firmata l’Alleanza sardo-francese tra il Piemonte e la Francia. L’accordo porterà alla seconda guerra d’indipendenza
- 1887 – Battaglia di Dogali: le truppe abissine sconfiggono quelle italiane
- 1911 – Glenn H. Curtiss compie il primo volo in idrovolante negli Stati Uniti
- 1917 – Giuseppe Ungaretti compone la poesia Mattina
- 1924 – Chamonix, Francia: il pattinatore statunitense Charles Jewtraw vince la prima medaglia d’oro nella storia dei Giochi olimpici invernali
- 1924 – La città di San Pietroburgo viene ribattezzata Leningrado
- 1926
- Tramite alcune interpolazioni di dati, si ricostruisce un valore di temperatura minima giornaliera di -71,2 °C per la località siberiana di Ojmjakon: è, ad oggi, il valore più basso per una località abitata
- John Logie Baird dimostra la prima trasmissione televisiva
- 1939 – Guerra civile spagnola: le truppe leali a Francisco Franco, aiutate da milizie italiane, conquistano Barcellona
- 1942 – Seconda guerra mondiale: le prime truppe americane arrivano in Europa, sbarcando in Irlanda del Nord
- 1943 – Ha luogo la battaglia di Nikolaevka, ultima battaglia della ritirata di Russia del Corpo d’armata alpino
- 1956 – Cominciano i VII Giochi olimpici invernali a Cortina d’Ampezzo
- 1962 – La sonda Ranger 3 viene lanciata per studiare la Luna. La mancherà di 35.000 chilometri
- 1980 – Israele ed Egitto allacciano relazioni diplomatiche
- 1983 – Viene pubblicato Lotus 1-2-3
- 1986 – Viene avvistata la Cometa di Halley
- 1988 – Il musical Il Fantasma dell’Opera viene rappresentato per la prima volta a Broadway
- 1992 – Boris Yeltsin annuncia che la Russia smetterà di tenere le sue armi nucleari puntate sulle città statunitensi
- 1994 – Silvio Berlusconi annuncia, con il famoso discorso della “discesa in campo”, la sua entrata in politica
- 2005 – Come confermato precedentemente il giorno stesso da una votazione di 85-13 del Senato degli Stati Uniti, Condoleezza Rice è dichiarata Segretario di Stato degli Stati Uniti diventando la prima donna afroamericana a detenere tale carica
- 2015 – Le Unità di Protezione Popolare Curde liberano dall’occupazione militare dell’ISIS la città di Kobane
- 2020 – La leggenda dell’NBA Kobe Bryant muore in un incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna e ad altre 7 persone vicino alla città di Calabasas
CORRADO AUGIAS
Giornalista, scrittore e conduttore tv italiano
DOUGLAS MACARTHUR
α 26 gennaio 1880 ω 5 aprile 1964
VALENTINO MAZZOLA
α 26 gennaio 1919 ω 4 maggio 1949
JOSÉ MOURINHO
α 26 gennaio 1963
PAUL NEWMAN
α 26 gennaio 1925 ω 26 settembre 2008
PETER SAGAN
α 26 gennaio 1990
ALESSANDRA SENSINI
α 26 gennaio 1970
EDDIE VAN HALEN
Chitarrista olandese naturalizzato statunitense
α 26 gennaio 1955 ω 6 ottobre 2020
Deceduti il 26 gennaio:
KOBE BRYANT
Atleta, campione di pallacanestro statunitense
α 23 agosto 1978 ω 26 gennaio 2020
MARIO FRANCESE
Giornalista italiano, vittima di mafia
α 6 febbraio 1925 ω 26 gennaio 1979
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/