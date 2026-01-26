Alla Scuola Tersicore di Pisa, proseguono i corsi a passo di danza  

Written by admin• 11:59 am• Redazionale aziende

Con l’inizio del nuovo anno sono ripresi a pieno ritmo i corsi di danza alla Scuola Tersicore di Pisa e, con rinnovato entusiasmo e passione da parte degli allievi, le aule riprendono vita con il trasporto della musica, da quella classica a quella moderna, dall’hip-hop alla contemporanea, insieme ai maestri sempre pronti a trasmettere il meglio da una disciplina così antica come la danza.

di Melania Pulizzi

Alla Scuola di Danza Tersicore anche il 2025 si è confermato un anno ricco di formazione, divertimento, concorsi e saggi che, alunni e maestri hanno preparato lezione dopo lezione; ma anche i corsi di ginnastica e pilates hanno riscosso un grande successo, vissuti dai partecipanti come una piccola oasi di relax e cura di sé, fuori dalla frenesia della routine quotidiana dove, anche gli adulti, grazie ad un movimento più lento e dolce, hanno riscoperto l’importanza di mantenere al meglio la propria salute.

Avvicinarsi alla danza frequentando la Scuola Tersicore da la percezione di quanto sia fondamentale avere maestri certificati a livello nazionale che, fin dai primi passi, accompagnano gli allievi a prendere confidenza con i movimenti del proprio corpo all’interno dello spazio circostante, grazie al corso propedeutico, che resta sempre al primo posto per scala d’importanza, sia per gli allievi che si approcciano alla danza, sia per i maestri che vedono già nei più piccoli le potenzialità o meno alla disciplina, per uno o per un’altro stile.

Nonostante si cerchi sempre di ascoltare e seguire le passioni degli allievi, la disciplina classica resta comunque la formazione alla base di ogni stile, prima di dirigersi verso lo stile di danza prescelto; allo stesso tempo, grazie ai preziosi consigli dei maestri, le famiglie scoprono e comprendono anche la fisicità del proprio bambino e a volte anche delle problematiche fisiche che può nascondere, come una scoliosi o un piedino rientrante o un ginocchio più sporgente, così da ricevere suggerimenti utili dai maestri per una visita ortopedica per esempio, perchè essere coscienti della propria salute quando ci si approccia allo sport, qualunque esso sia, è fondamentale per giovarne il più possibile.

Scuola di Danza Tersicore però non è solo disciplina, ma è anche un ambiente familiare e tranquillo, dove gli allievi fin da piccoli possono approcciarsi alla danza in assoluta serenità e divertimento, seguendo le loro passioni, ascoltando il loro istinto e la famiglia. Il rapporto che si instaura tra maestro e allievo è molto bello, di fiducia e di riconoscimento, ed è proprio questo uno degli obiettivi a cui la scuola tiene di più.

Da professionista della danza, la Direttrice della Scuola Tersicore, Carla Friz, è disponibile a far conoscere le varie aule e i corsi a chi volesse riprendere a praticare la disciplina o a chi vi si approccia per la prima volta, ricordando a tutti che la prima prova è gratuita! Per più appassionati invece, la Direttrice ricorda che ogni anno c’è la possibilità di poter partecipare a rassegne di danza presso teatri o all’interno di eventi organizzati in collaborazione con altre scuole, proprio per stimolare sempre di più gli allievi, confrontandosi anche con altri ballerini e soprattutto per vivere l’esperienza del palco e del pubblico.

