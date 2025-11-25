L’Effemeride Pisana del 25 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:36 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Martedì 25 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 16:45, le ore di luce solare sono 9 e 22 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 277mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Festa dell’indipendenza del Suriname

Festa nazionale della Bosnia ed Erzegovina

Santo del giorno:



Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire

Protettrice di filosofi, studenti, mugnai, cartai, ceramisti e sarte

Patrona di Scandiano, Gorgonzola, Guastalla, Grammichele, Pedara, Locri, Paceco, Bertinoro, Deruta, Dorgali e di altri comuni

I testi della letteratura popolare parlano di Caterina come una bella diciottenne cristiana, figlia di nobili, abitante ad Alessandria d’Egitto. Qui, nel 305, arriva Massimino Daia, nominato governatore di Egitto e Siria. Per l’occasione si celebrano feste grandiose, che includono anche il sacrificio di animali alle divinità pagane. Un atto obbligatorio per tutti i sudditi. Caterina però invita Massimino a riconoscere Gesù Cristo come redentore dell’umanità e rifiuta il sacrificio. Non riuscendo a convincere la giovane a venerare gli dèi, Massimino propone a Caterina il matrimonio. Al rifiuto della giovane il governatore la condanna a una morte orribile: una grande ruota dentata farà strazio del suo corpo. Sarà un miracolo a salvare la ragazza che verrà però decapitata. Secondo la leggenda degli angeli porteranno miracolosamente il suo corpo da Alessandria fino al Sinai, dove ancora oggi l’altura vicina a Gebel Musa (Montagna di Mosè) si chiama Gebel Katherin. Questo sarebbe avvenuto nel novembre 305.

E’ accaduto il 25 novembre:

1177 – Baldovino IV di Gerusalemme e Rinaldo di Châtillon sconfiggono Saladino nella battaglia di Montgisard

1491 – Inizia l’Assedio di Granada, ultima roccaforte moresca in Spagna

1667 – Un forte terremoto con epicentro a Shemakha, in Caucasia, provoca la morte di 80.000 persone

1783 – Guerra d’indipendenza americana: le ultime truppe britanniche lasciano New York, segnatamente tre mesi dopo la firma del Trattato di Parigi

1915 – Albert Einstein annota sul suo taccuino Rμν−12gμνR=−8πGTμν : è la formula che racchiude il destino ultimo dell’universo, le famose equazioni di campo

: è la formula che racchiude il destino ultimo dell’universo, le famose equazioni di campo 1940 – Picchio Picchiarello (Woody Woodpecker) fa il suo esordio nel cartone animato “Knock Knock”

1944 – Seconda guerra mondiale: un missile V2 tedesco colpisce un grande magazzino Woolworth’s a Deptford, uccidendo 160 persone

1952 – L’opera teatrale di Agatha Christie Trappola per topi debutta all’Ambassadors Theatre di Londra (al 2003 è l’opera teatrale andata in scena in continuazione per il maggior numero di anni nella storia)

1963 – Assassinio di John F. Kennedy: John F. Kennedy viene sepolto nel Cimitero nazionale di Arlington

1970 – In Giappone, il famoso scrittore Yukio Mishima commette un suicidio rituale dopo aver fallito nel portare l’opinione pubblica verso il suo credo politico estremista

1975 – Il Suriname ottiene l’indipendenza dai Paesi Bassi

1980 – Sugar Ray Leonard riconquista il titolo mondiale WBC dei pesi welter contro Roberto Durán

1984 – 36 dei più noti musicisti pop britannici e irlandesi si riuniscono in uno studio di Notting Hill come Band Aid per registrare la canzone Do They Know It’s Christmas?, allo scopo di raccogliere denaro per alleviare la carestia in Etiopia

1992 – L’Assemblea Federale della Cecoslovacchia vota per dividere la nazione in Repubblica Ceca e Slovacchia a partire dal 1º gennaio 1993

1999 – Le Nazioni Unite istituiscono la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

2020 – Muore la leggenda del calcio Diego Armando Maradona

La frase del giorno di Frate Indovino:

Un albero inizia con un seme

Nati il 25 novembre:

CARL BENZ

Ingegnere tedesco, inventore dell’automobile

α 25 novembre 1844 ω 4 aprile 1929

JOE DIMAGGIO

Campione di baseball statunitense

α 25 novembre 1914 ω 9 marzo 1999

GIORGIO FALETTI

Artista e scrittore italiano

α 25 novembre 1950 ω 4 luglio 2014

PAPA GIOVANNI XXIII

Pontefice italiano della Chiesa cattolica

α 25 novembre 1881 ω 3 giugno 1963

ANDREA LUCCHETTA

Pallavolista italiano

α 25 novembre 1962

GABRIELE ORIALI

Ex calciatore italiano

α 25 novembre 1952

AUGUSTO PINOCHET

Dittatore cileno

α 25 novembre 1915 ω 10 dicembre 2006

Deceduti il 25 novembre:

GEORGE BEST

Calciatore irlandese

α 22 maggio 1946 ω 25 novembre 2005

FIDEL CASTRO

Rivoluzionario e politico cubano

α 13 agosto 1926 ω 25 novembre 2016

DIEGO ARMANDO MARADONA

Allenatore ed ex calciatore argentino

α 30 ottobre 1960 ω 25 novembre 2020

ELSA MORANTE

Scrittrice italiana

α 18 agosto 1912 ω 25 novembre 1985

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Novembre 24, 2025