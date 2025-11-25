L’Effemeride Pisana del 25 novembre 2025

di Leonardo Miraglia
Martedì 25 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 16:45, le ore di luce solare sono 9 e 22 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 277mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Festa dell’indipendenza del Suriname
Festa nazionale della Bosnia ed Erzegovina
Santo del giorno:
Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire
Protettrice di filosofi, studenti, mugnai, cartai, ceramisti e sarte
Patrona di Scandiano, Gorgonzola, Guastalla, Grammichele, Pedara, Locri, Paceco, Bertinoro, Deruta, Dorgali e di altri comuni
I testi della letteratura popolare parlano di Caterina come una bella diciottenne cristiana, figlia di nobili, abitante ad Alessandria d’Egitto. Qui, nel 305, arriva Massimino Daia, nominato governatore di Egitto e Siria. Per l’occasione si celebrano feste grandiose, che includono anche il sacrificio di animali alle divinità pagane. Un atto obbligatorio per tutti i sudditi. Caterina però invita Massimino a riconoscere Gesù Cristo come redentore dell’umanità e rifiuta il sacrificio. Non riuscendo a convincere la giovane a venerare gli dèi, Massimino propone a Caterina il matrimonio. Al rifiuto della giovane il governatore la condanna a una morte orribile: una grande ruota dentata farà strazio del suo corpo. Sarà un miracolo a salvare la ragazza che verrà però decapitata. Secondo la leggenda degli angeli porteranno miracolosamente il suo corpo da Alessandria fino al Sinai, dove ancora oggi l’altura vicina a Gebel Musa (Montagna di Mosè) si chiama Gebel Katherin. Questo sarebbe avvenuto nel novembre 305.
E’ accaduto il 25 novembre:
- 1177 – Baldovino IV di Gerusalemme e Rinaldo di Châtillon sconfiggono Saladino nella battaglia di Montgisard
- 1491 – Inizia l’Assedio di Granada, ultima roccaforte moresca in Spagna
- 1667 – Un forte terremoto con epicentro a Shemakha, in Caucasia, provoca la morte di 80.000 persone
- 1783 – Guerra d’indipendenza americana: le ultime truppe britanniche lasciano New York, segnatamente tre mesi dopo la firma del Trattato di Parigi
- 1915 – Albert Einstein annota sul suo taccuino Rμν−12gμνR=−8πGTμν: è la formula che racchiude il destino ultimo dell’universo, le famose equazioni di campo
- 1940 – Picchio Picchiarello (Woody Woodpecker) fa il suo esordio nel cartone animato “Knock Knock”
- 1944 – Seconda guerra mondiale: un missile V2 tedesco colpisce un grande magazzino Woolworth’s a Deptford, uccidendo 160 persone
- 1952 – L’opera teatrale di Agatha Christie Trappola per topi debutta all’Ambassadors Theatre di Londra (al 2003 è l’opera teatrale andata in scena in continuazione per il maggior numero di anni nella storia)
- 1963 – Assassinio di John F. Kennedy: John F. Kennedy viene sepolto nel Cimitero nazionale di Arlington
- 1970 – In Giappone, il famoso scrittore Yukio Mishima commette un suicidio rituale dopo aver fallito nel portare l’opinione pubblica verso il suo credo politico estremista
- 1975 – Il Suriname ottiene l’indipendenza dai Paesi Bassi
- 1980 – Sugar Ray Leonard riconquista il titolo mondiale WBC dei pesi welter contro Roberto Durán
- 1984 – 36 dei più noti musicisti pop britannici e irlandesi si riuniscono in uno studio di Notting Hill come Band Aid per registrare la canzone Do They Know It’s Christmas?, allo scopo di raccogliere denaro per alleviare la carestia in Etiopia
- 1992 – L’Assemblea Federale della Cecoslovacchia vota per dividere la nazione in Repubblica Ceca e Slovacchia a partire dal 1º gennaio 1993
- 1999 – Le Nazioni Unite istituiscono la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
- 2020 – Muore la leggenda del calcio Diego Armando Maradona
La frase del giorno di Frate Indovino:
Un albero inizia con un seme
CARL BENZ
Ingegnere tedesco, inventore dell’automobile
α 25 novembre 1844 ω 4 aprile 1929
JOE DIMAGGIO
Campione di baseball statunitense
α 25 novembre 1914 ω 9 marzo 1999
GIORGIO FALETTI
α 25 novembre 1950 ω 4 luglio 2014
PAPA GIOVANNI XXIII
Pontefice italiano della Chiesa cattolica
α 25 novembre 1881 ω 3 giugno 1963
ANDREA LUCCHETTA
α 25 novembre 1962
GABRIELE ORIALI
α 25 novembre 1952
AUGUSTO PINOCHET
α 25 novembre 1915 ω 10 dicembre 2006
GEORGE BEST
α 22 maggio 1946 ω 25 novembre 2005
FIDEL CASTRO
Rivoluzionario e politico cubano
α 13 agosto 1926 ω 25 novembre 2016
DIEGO ARMANDO MARADONA
Allenatore ed ex calciatore argentino
α 30 ottobre 1960 ω 25 novembre 2020
ELSA MORANTE
α 18 agosto 1912 ω 25 novembre 1985
