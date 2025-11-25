Buon compleanno Ebenezer Akinsanmiro!

Written by admin• 8:01 am• Pisa SC

PISA – Oggi festeggia il compleanno Ebenezer Ajodun Akinsanmiro, il centrocampista di origine nigeriana, giunto all’ombra della Torre Pendente, proveniente dall’Inter, compie 21 anni essendo nato a Lagos il 25 novembre 2004.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti dell’ambiente nerazzurro formula al centrocampista nigeriano i migliori auguri per il compimento degli anni, che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

