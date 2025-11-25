Written by Novembre 25, 2025 8:01 am Pisa SC

Buon compleanno Ebenezer Akinsanmiro!

HomePisa SCBuon compleanno Ebenezer Akinsanmiro!

PISA – Oggi festeggia il compleanno Ebenezer Ajodun Akinsanmiro, il centrocampista di origine nigeriana, giunto all’ombra della Torre Pendente, proveniente dall’Inter, compie  21 anni essendo nato a Lagos il 25 novembre 2004.

        di Maurizio Ficeli 

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti dell’ambiente nerazzurro formula al centrocampista nigeriano i migliori auguri per il compimento degli anni, che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa. 

Last modified: Novembre 20, 2025
Previous Story
L’Effemeride Pisana del 25 novembre 2025
Next Story
Serie A. Il punto dopo la dodicesima giornata. Comanda la Roma, Pisa a quota dieci

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti