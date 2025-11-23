L’Effemeride Pisana del 23 novembre 2025

di Leonardo Miraglia
Domenica 23 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:21 e tramonta alle 16:46, le ore di luce solare sono 9 e 25 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 276mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata mondiale di Fibonacci
Santo del giorno:
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo
Patrono di Valderice, Valledoria, Numana, Aymavilles
La solennità di Cristo Re, istituita da papa Pio XI nel 1925, segna l’ultima domenica dell’anno liturgico e celebra Gesù Cristo come Re dell’universo, l’inizio e la fine del tempo. Questa festa nacque come risposta al laicismo, con l’obiettivo di ricordare che Cristo è Signore su tutta la storia. Per Pio XI, il Regno di Cristo non è di questo mondo, ma si basa sulla Verità e l’Amore, contrapposto alle forze del male. I cattolici sono chiamati a vivere in modo da avvicinare questo Regno, che troverà compimento alla fine dei tempi, quando Cristo tornerà per giudicare l’umanità. In vari periodi storici, come durante il nazismo e le persecuzioni in Messico, la regalità di Cristo è stata difesa come segno di resistenza spirituale. Pio XI condannò fermamente anche il comunismo ateo e il laicismo della Spagna repubblicana, dimostrando come il Regno di Cristo si scontri con le ideologie contrarie alla fede.
E’ accaduto il 23 novembre:
- 1890 – Il primo jukebox entra in funzione nel Palais Royale Saloon di San Francisco
- 1936 – Esce il primo numero della rivista Life
- 1963 – Il primo episodio della serie televisiva di fantascienza Doctor Who, debutta sulla BBC
- 1980 – Terremoto dell’Irpinia: si verifica un sisma 6,9 della scala Richter con epicentro tra i comuni di Conza della Campania (AV), Teora (AV) e Laviano (SA), che causa circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti
- 1991 – Solo un giorno prima della morte, Freddie Mercury, frontman dei Queen, annuncia al mondo di essere malato di AIDS
- 2003 – Il georgiano Eduard Shevardnadze viene sconfitto e deposto con la Rivoluzione delle rose
La frase del giorno di Frate Indovino:
Beneficio passato, beneficio dimenticato
FRED BUSCAGLIONE
α 23 novembre 1921 ω 3 febbraio 1960
TERESA MANNINO
Attrice comica e presentatrice tv italiana
α 23 novembre 1970
FRANCO NERO
α 23 novembre 1941
SATHYA SAI BABA
α 23 novembre 1926 ω 24 aprile 2011
BILLY THE KID
α 23 novembre 1859 ω 14 luglio 1881
ROALD DAHL
α 13 settembre 1916 ω 23 novembre 1990
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/