L’Effemeride Pisana del 23 novembre 2025

Domenica 23 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:21 e tramonta alle 16:46, le ore di luce solare sono 9 e 25 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 276mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale di Fibonacci

Santo del giorno:

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo

Patrono di Valderice, Valledoria, Numana, Aymavilles

La solennità di Cristo Re, istituita da papa Pio XI nel 1925, segna l’ultima domenica dell’anno liturgico e celebra Gesù Cristo come Re dell’universo, l’inizio e la fine del tempo. Questa festa nacque come risposta al laicismo, con l’obiettivo di ricordare che Cristo è Signore su tutta la storia. Per Pio XI, il Regno di Cristo non è di questo mondo, ma si basa sulla Verità e l’Amore, contrapposto alle forze del male. I cattolici sono chiamati a vivere in modo da avvicinare questo Regno, che troverà compimento alla fine dei tempi, quando Cristo tornerà per giudicare l’umanità. In vari periodi storici, come durante il nazismo e le persecuzioni in Messico, la regalità di Cristo è stata difesa come segno di resistenza spirituale. Pio XI condannò fermamente anche il comunismo ateo e il laicismo della Spagna repubblicana, dimostrando come il Regno di Cristo si scontri con le ideologie contrarie alla fede.

E’ accaduto il 23 novembre:

1890 – Il primo jukebox entra in funzione nel Palais Royale Saloon di San Francisco

1936 – Esce il primo numero della rivista Life

1963 – Il primo episodio della serie televisiva di fantascienza Doctor Who, debutta sulla BBC

1980 – Terremoto dell’Irpinia: si verifica un sisma 6,9 della scala Richter con epicentro tra i comuni di Conza della Campania (AV), Teora (AV) e Laviano (SA), che causa circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti

1991 – Solo un giorno prima della morte, Freddie Mercury, frontman dei Queen, annuncia al mondo di essere malato di AIDS

2003 – Il georgiano Eduard Shevardnadze viene sconfitto e deposto con la Rivoluzione delle rose

La frase del giorno di Frate Indovino:

Beneficio passato, beneficio dimenticato

Nati il 23 novembre:

FRED BUSCAGLIONE

Cantante italiano

α 23 novembre 1921 ω 3 febbraio 1960

TERESA MANNINO

Attrice comica e presentatrice tv italiana

α 23 novembre 1970

FRANCO NERO

Attore italiano

α 23 novembre 1941

SATHYA SAI BABA

Maestro spirituale indiano

α 23 novembre 1926 ω 24 aprile 2011

BILLY THE KID

Noto criminale statunitense

α 23 novembre 1859 ω 14 luglio 1881

Deceduti il 23 novembre:

ROALD DAHL

Scrittore britannico

α 13 settembre 1916 ω 23 novembre 1990

