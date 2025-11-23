Written by Novembre 23, 2025 5:36 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Effemeride Pisana del 23 novembre 2025

HomePisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGEL’Effemeride Pisana del 23 novembre 2025

di Leonardo Miraglia

Domenica 23 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:21 e tramonta alle 16:46, le ore di luce solare sono 9 e 25 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 276mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale di Fibonacci

Santo del giorno:

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo

Patrono di ValdericeValledoriaNumanaAymavilles

La solennità di Cristo Re, istituita da papa Pio XI nel 1925, segna l’ultima domenica dell’anno liturgico e celebra Gesù Cristo come Re dell’universo, l’inizio e la fine del tempo. Questa festa nacque come risposta al laicismo, con l’obiettivo di ricordare che Cristo è Signore su tutta la storia. Per Pio XI, il Regno di Cristo non è di questo mondo, ma si basa sulla Verità e l’Amore, contrapposto alle forze del male. I cattolici sono chiamati a vivere in modo da avvicinare questo Regno, che troverà compimento alla fine dei tempi, quando Cristo tornerà per giudicare l’umanità. In vari periodi storici, come durante il nazismo e le persecuzioni in Messico, la regalità di Cristo è stata difesa come segno di resistenza spirituale. Pio XI condannò fermamente anche il comunismo ateo e il laicismo della Spagna repubblicana, dimostrando come il Regno di Cristo si scontri con le ideologie contrarie alla fede.

E’ accaduto il 23 novembre:

  • 1890 – Il primo jukebox entra in funzione nel Palais Royale Saloon di San Francisco
  • 1936 – Esce il primo numero della rivista Life
  • 1963 – Il primo episodio della serie televisiva di fantascienza Doctor Who, debutta sulla BBC
  • 1980 – Terremoto dell’Irpinia: si verifica un sisma 6,9 della scala Richter con epicentro tra i comuni di Conza della Campania (AV), Teora (AV) e Laviano (SA), che causa circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti
  • 1991 – Solo un giorno prima della morte, Freddie Mercury, frontman dei Queen, annuncia al mondo di essere malato di AIDS
  • 2003 – Il georgiano Eduard Shevardnadze viene sconfitto e deposto con la Rivoluzione delle rose

La frase del giorno di Frate Indovino:

Beneficio passato, beneficio dimenticato

Nati il 23 novembre:

FRED BUSCAGLIONE

Fred Buscaglione

Cantante italiano

α 23 novembre 1921  ω 3 febbraio 1960

TERESA MANNINO

Teresa Mannino

Attrice comica e presentatrice tv italiana

α 23 novembre 1970

FRANCO NERO

Franco Nero

Attore italiano

α 23 novembre 1941

SATHYA SAI BABA

Sathya Sai Baba

Maestro spirituale indiano

α 23 novembre 1926  ω 24 aprile 2011

BILLY THE KID

Billy the Kid

Noto criminale statunitense

α 23 novembre 1859  ω 14 luglio 1881

Deceduti il 23 novembre:

ROALD DAHL

Roald Dahl

Scrittore britannico

α 13 settembre 1916  ω 23 novembre 1990

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Novembre 21, 2025
Previous Story
Caritas Pisa. Nel 2024 sostenute più di 6.500 persone

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti