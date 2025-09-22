Written by Settembre 22, 2025 5:52 am Attualità, Cultura, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

L'Effemeride Pisana del 22 settembre 2025

di Leonardo Miraglia

Lunedì 22 settembre 2025, il sole sorge alle 7:03 e tramonta alle 19:18, le ore di luce solare sono 12 e 15 minuti

Equinozio d’autunno

Oggi è il 215mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

  • Giornata internazionale della rinoceronte
  • Giornata di apprezzamento dell’elefante
  • Giorno dell’hobbit
  • Giornata mondiale senza auto
  • Giorno dell’indipendenza del Mali

Santo del giorno:

Sant’Ignazio da Santhià, sacerdote francescano

Patrono di Salerno, Nichelino, Mirano, Molinella, Riese Pio X, Fabrica di Roma, Montenero di Bisaccia, Albanella, Asiago, Gattatico e altri comuni

Protettore dei banchieri, dei contabili, della guardia di finanzia, dei ragionieri e dei doganieri

Santhià, Vercelli, 5 giugno 1686 – Torino, 22 settembre 1770

Lorenzo Maurizio Belvisotti, nato a Santhià (Vercelli) nel 1686, viene ordinato prete nel 1710. Entra in contatto con i Gesuiti, ma nel 1716 entra nei Cappuccini di Chieri con l’intenzione di partire missionario. Dopo un servizio di 13 anni come maestro dei novizi a Mondovì e un periodo al convento di Torino, Ignazio, questo il suo nome da religioso, viene mandato dai superiori a confortare i militari dell’esercito sabaudo feriti dai franco-spagnoli negli ospedali di Asti, Alessandria e Vinovo. Finita la guerra, il convento del Monte dei Cappuccini di Torino lo accoglie nuovamente per l’ultimo lungo periodo della sua vita (1747-1770). Qui spenderà 23 anni confortando spiritualmente sia poveri che personaggi in vista del Regno. Muore il 22 settembre 1770, festa di san Maurizio, patrono dei Cappuccini piemontesi. È stato canonizzato il 19 maggio 2002 da Giovanni Paolo II.

E’ accaduto il 22 settembre:

  • 1499 – Con il Trattato di Basilea, la Vecchia Confederazione che aveva dato origine alla Svizzera diventa de facto uno Stato indipendente dall’Impero
  • 1692 – Ultima impiccagione per stregoneria negli Stati Uniti d’America
  • 1792 – Primo giorno (1° Vendemmiaio Anno I) del calendario rivoluzionario francese e instaurazione della repubblica
  • 1869 – L’opera di Richard Wagner L’oro del Reno debutta a Monaco di Baviera
  • 1888 – Viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic Magazine
  • 1893 – Viene esposta la prima automobile di fabbricazione americana, costruita dai fratelli Duryea
  • 1914 – Un sommergibile tedesco affonda tre incrociatori della Royal Navy
  • 1960 – Il Mali ottiene l’indipendenza dalla Francia
  • 1981 – In Francia François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Parigi-Lione
  • 1994 – La serie televisiva Friends fa il suo esordio televisivo negli USA sulla NBC
  • 2000 – Esce definitivamente di produzione la Fiat 126
  • 2001 – Si apre in Bulgaria il XXII Campionato europeo femminile di pallavolo
  • 2015 – La canzone Happy Birthday to You entra nel pubblico dominio

Nati il 22 settembre:

ANDREA BOCELLI

Andrea Bocelli

Cantante e tenore italiano

α 22 settembre 1958

DAVID COVERDALE

David Coverdale

Cantante inglese

α 22 settembre 1951

MICHAEL FARADAY

Michael Faraday

Scienziato inglese

α 22 settembre 1791  ω 25 agosto 1867

SALVATORE GIULIANO

Salvatore Giuliano

Noto bandito italiano

α 22 settembre 1922  ω 5 luglio 1950

THIAGO SILVA

Thiago Silva

Calciatore brasiliano

α 22 settembre 1984

ORNELLA VANONI

Ornella Vanoni

Cantante italiana

α 22 settembre 1934

JOHN WOO

John Woo

Regista cinese

α 22 settembre 1946

Deceduti il 22 settembre:

GUSTAVO ROL

Gustavo Rol

Sensitivo italiano

α 20 giugno 1903  ω 22 settembre 1994

SHAKA

Shaka

Fondatore e primo sovrano dell’Impero Zulu

α Anno di nascita: 1787  ω 22 settembre 1828

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

