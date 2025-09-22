L’Effemeride Pisana del 22 settembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:52 am• Attualità, Cultura, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Lunedì 22 settembre 2025, il sole sorge alle 7:03 e tramonta alle 19:18, le ore di luce solare sono 12 e 15 minuti

Equinozio d’autunno

Oggi è il 215mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale della rinoceronte

Giornata di apprezzamento dell’ elefante

Giorno dell’ hobbit

Giornata mondiale senza auto

Giorno dell’indipendenza del Mali

Santo del giorno:

Sant’Ignazio da Santhià, sacerdote francescano

Patrono di Salerno, Nichelino, Mirano, Molinella, Riese Pio X, Fabrica di Roma, Montenero di Bisaccia, Albanella, Asiago, Gattatico e altri comuni

Protettore dei banchieri, dei contabili, della guardia di finanzia, dei ragionieri e dei doganieri

Santhià, Vercelli, 5 giugno 1686 – Torino, 22 settembre 1770

Lorenzo Maurizio Belvisotti, nato a Santhià (Vercelli) nel 1686, viene ordinato prete nel 1710. Entra in contatto con i Gesuiti, ma nel 1716 entra nei Cappuccini di Chieri con l’intenzione di partire missionario. Dopo un servizio di 13 anni come maestro dei novizi a Mondovì e un periodo al convento di Torino, Ignazio, questo il suo nome da religioso, viene mandato dai superiori a confortare i militari dell’esercito sabaudo feriti dai franco-spagnoli negli ospedali di Asti, Alessandria e Vinovo. Finita la guerra, il convento del Monte dei Cappuccini di Torino lo accoglie nuovamente per l’ultimo lungo periodo della sua vita (1747-1770). Qui spenderà 23 anni confortando spiritualmente sia poveri che personaggi in vista del Regno. Muore il 22 settembre 1770, festa di san Maurizio, patrono dei Cappuccini piemontesi. È stato canonizzato il 19 maggio 2002 da Giovanni Paolo II.

E’ accaduto il 22 settembre:

1499 – Con il Trattato di Basilea, la Vecchia Confederazione che aveva dato origine alla Svizzera diventa de facto uno Stato indipendente dall’Impero

1692 – Ultima impiccagione per stregoneria negli Stati Uniti d’America

1792 – Primo giorno (1° Vendemmiaio Anno I) del calendario rivoluzionario francese e instaurazione della repubblica

1869 – L’opera di Richard Wagner L’oro del Reno debutta a Monaco di Baviera

1888 – Viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic Magazine

1893 – Viene esposta la prima automobile di fabbricazione americana, costruita dai fratelli Duryea

1914 – Un sommergibile tedesco affonda tre incrociatori della Royal Navy

1960 – Il Mali ottiene l’indipendenza dalla Francia

1981 – In Francia François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Parigi-Lione

1994 – La serie televisiva Friends fa il suo esordio televisivo negli USA sulla NBC

2000 – Esce definitivamente di produzione la Fiat 126

2001 – Si apre in Bulgaria il XXII Campionato europeo femminile di pallavolo

2015 – La canzone Happy Birthday to You entra nel pubblico dominio

Nati il 22 settembre:

ANDREA BOCELLI

Cantante e tenore italiano

α 22 settembre 1958

DAVID COVERDALE

Cantante inglese

α 22 settembre 1951

MICHAEL FARADAY

Scienziato inglese

α 22 settembre 1791 ω 25 agosto 1867

SALVATORE GIULIANO

Noto bandito italiano

α 22 settembre 1922 ω 5 luglio 1950

THIAGO SILVA

Calciatore brasiliano

α 22 settembre 1984

ORNELLA VANONI

Cantante italiana

α 22 settembre 1934

JOHN WOO

Regista cinese

α 22 settembre 1946

Deceduti il 22 settembre:

GUSTAVO ROL

Sensitivo italiano

α 20 giugno 1903 ω 22 settembre 1994

SHAKA

Fondatore e primo sovrano dell’Impero Zulu

α Anno di nascita: 1787 ω 22 settembre 1828

