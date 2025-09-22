Toscana, in arrivo maltempo: allerta gialla per temporali forti

Written by admin• 2:20 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dopo la giornata di sole di domenica 21 settembre, la Toscana si prepara a un peggioramento delle condizioni meteo. Per lunedì 22 settembre, è previsto il transito di una perturbazione che porterà piogge e temporali diffusi, localmente di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e grandinate.

I fenomeni sono attesi già dalle prime ore del mattino sulla Toscana nord-occidentale – in particolare Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e costa centrale (dalla Versilia fino alla Costa degli Etruschi), compreso l’arcipelago a nord dell’Elba – per poi estendersi nel pomeriggio al resto della regione.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti, valida:

dalle 7.00 alle 24.00 di lunedì 22 settembre per la Toscana nord-occidentale;

di lunedì 22 settembre per la Toscana nord-occidentale; dalle 12.00 alle 24.00 per il resto del territorio regionale.

Maggiori dettagli e le norme di comportamento da seguire in caso di maltempo sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo.

