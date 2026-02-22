L’Effemeride Pisana del 22 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:54 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 22 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:09 e tramonta alle 17:53, le ore di luce solare sono 10 e 44 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 334mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Cattedra di San Pietro apostolo

Il 22 febbraio per il calendario della Chiesa cattolica rappresenta il giorno della festa della Cattedra di San Pietro. Si tratta della ricorrenza in cui viene messa in modo particolare al centro la memoria della peculiare missione affidata da Gesù a Pietro. In realtà la storia ci ha tramandato l’esistenza di due cattedre dell’Apostolo: prima del suo viaggio e del suo martirio a Roma, la sede del magistero di Pietro fu infatti identificata in Antiochia. E la liturgia celebrava questi due momenti con due date diverse: il 18 gennaio (Roma) e il 22 febbraio (Antiochia). La riforma del calendario le ha unificate nell’unica festa di oggi. Essa – viene spiegato nel Messale Romano – “con il simbolo della cattedra pone in rilievo la missione di maestro e di pastore conferita da Cristo a Pietro, da lui costituito, nella sua persona e in quella dei successori, principio e fondamento visibile dell’unità della Chiesa”.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale del pensiero

Festa dell’indipendenza di Saint Lucia

La citazione del giorno:

Il mio tempo non è ancora venuto; alcuni nascono postumi. (Nietzsche)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

La lega è una vergogna

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

Vivere nel paese dei Campanelli è un vero supplizio per chi ama bussare. (Alessandro Bergonzoni)

E’ accaduto il 22 febbraio nel mondo:

1300: Promulgazione della bolla del primo Giubileo; con la bolla Antiquorum habet fida relatio Papa Bonifacio VIII indice il primo Giubileo della storia cristiana

1931 – A Castellammare di Stabia viene varata la Amerigo Vespucci, tuttora in servizio e utilizzata per l’addestramento degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno

1979 – L’isola di Saint Lucia ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1980 – La Nazionale statunitense di hockey su ghiaccio sconfigge a sorpresa la squadra dell’Unione Sovietica alle Olimpiadi invernali di Lake Placid, nell’incontro noto come Miracolo sul ghiaccio

1981 – A Shinjuku (Tokyo) si svolge un evento promozionale per l’uscita del film Mobile Suit Gundam I che si trasforma inaspettatamente in un enorme raduno di fan, durante il quale viene proclamata in pubblico la Dichiarazione del nuovo secolo dell’animazione (アニメ新世紀宣言 ? , Anime shin seiki sengen)

, Anime shin seiki sengen) 1993 – Il gruppo musicale britannico Radiohead pubblica il proprio album di debutto Pablo Honey

1997 – A Roslin (Scozia) scienziati annunciano il successo della prima clonazione di un mammifero da cellule di un individuo adulto, la Pecora Dolly

2017 – La NASA comunica la scoperta di un sistema solare simile al nostro distante circa 39 anni luce

2021 L’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci rimangono uccisi in un assalto a un convoglio del Programma alimentare mondiale sulla strada tra Goma e Rutshuru nella Repubblica Democratica del Congo Il gruppo musicale francese Daft Punk annuncia il proprio scioglimento attraverso un videomessaggio intitolato Epilogue in cui spiegano di avere «bottoni per l’autodistruzione»



La frase di oggi di Frate Indovino:

Al can che lepre acchiappa nessun coniglio scappa

Questa non la sapevo:

Il tè in bustina apparve intorno al 1920

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Vacca – femmina dissoluta, meretrice

Nati il 22 febbraio:

FRYDERYK CHOPIN

Compositore polacco

α 22 febbraio 1810 ω 17 ottobre 1849

MR. FOREST

Comico e presentatore tv italiano

α 22 febbraio 1961

HEINRICH RUDOLF HERTZ

Fisico tedesco

α 22 febbraio 1857 ω 1 gennaio 1894

NIKI LAUDA

Imprenditore ed ex pilota F1 austriaco

α 22 febbraio 1949 ω 20 maggio 2019

ENRICO PIAGGIO

Imprenditore italiano

α 22 febbraio 1905 ω 16 ottobre 1965

ARTHUR SCHOPENHAUER

Filosofo tedesco

α 22 febbraio 1788 ω 21 settembre 1860

GEORGE WASHINGTON

1° Presidente degli Stati Uniti d’America

α 22 febbraio 1732 ω 14 dicembre 1799

Deceduti il 22 febbraio:

OSKAR KOKOSCHKA

Pittore austriaco

α 1 marzo 1886 ω 22 febbraio 1980

AMERIGO VESPUCCI

Navigatore, esploratore e cartografo italiano

α 9 marzo 1454 ω 22 febbraio 1512

ANDY WARHOL

Artista statunitense

α 6 agosto 1928 ω 22 febbraio 1987

