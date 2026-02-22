Incontro dibattito sull’intelligenza artificiale. Bumma (CISL Pisa): “L’AI va regolamentata e governata”

Written by admin• 9:55 am• Pisa, Attualità, San Miniato

PISA – “Le nuove tecnologie rischiano di emarginare la presenza del sindacato nei luoghi di lavoro?” Attorno a questa domanda si è sviluppato l’incontro–dibattito ospitato al Circolo Arci La Catena di San Miniato, promosso dal gruppo culturale “OltrelaErre” e dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro.

Al confronto hanno preso parte le segreterie provinciali delle tre principali sigle sindacali: Giorgia Bumma (UST CISL Pisa), Alessandro Gasparri (CGIL Pisa) e Angelo Colombo (UIL Pisa). Un’occasione di dialogo per analizzare rischi e opportunità della trasformazione digitale e per ribadire il ruolo delle organizzazioni sindacali in un contesto produttivo in rapida evoluzione.

“Non dobbiamo guardare all’intelligenza artificiale come qualcosa di totalmente negativo, dobbiamo cercare di dargli delle regole e governarla in un mondo che è ormai totalmente digitale“, ha detto Giorgia Bumma, segretaria UST CISL Pisa. “Il mondo che ci troveremo davanti sarà un mondo dove ci sarà sempre più integrazione. Il fatto di dovere dare delle regole all’intelligenza artificiale è un qualcosa di molto importante, perché se è vero che l’IA può sostituire alcune figure, è altrettanto vero che può favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di nuove figure. Le nuove tecnologie, come l’Ai o altre, devono poter essere utilizzate per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Il nostro compito – prosegue Bumma – dovrà essere quello di farci trovare pronti a capire dove e come avere questi nuovi spazi per le nuove figure che verranno. L’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire il rapporto che abbiamo con le persone, il sentire e costruire comunità , che anzi va rafforzato evitando la desertificazione delle varie zone e dei piccoli paesi. Noi come CISL abbiamo promosso la Legge sulla partecipazione e promuoviamo il patto sociale coinvolgendo i lavoratori e le lavoratrici ad una maggiore e chiedendo a tutte le parti in gioco maggiore responsabilizzazione”, conclude la segretaria UST CISL PIsa

