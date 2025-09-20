L’Effemeride Pisana del 20 settembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:35 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Sabato 20 settembre 2025, il sole sorge alle 7:01 e tramonta alle 19:21, le ore di luce solare sono 12 e 20 minuti

Oggi è il 213mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale della pulizia del mondo

Giornata internazionale della pulizia delle coste

Giornata internazionale del panda rosso

Giornata mondiale della consapevolezza della sindrome di Usher

Giorno di Batman

Giornata mondiale degli NFT (non-fungible token)

Giornata mondiale del “mangiare una mela”

Santo del giorno:

Santi vescovi martiri coreani Andrea Kim Tae-gon, Paolo Chong Hasang e 101 compagni

L’azione dello Spirito, che soffia dove vuole, con l’apostolato di un generoso manipolo di laici è alla radice della santa Chiesa di Dio in terra coreana. Il primo germe della fede cattolica, portato da un laico coreano nel 1784 al suo ritorno in Patria da Pechino, fu fecondato sulla metà del secolo XIX dal martirio che vide associati 103 membri della giovane comunità. Fra essi si segnalano Andrea Kim Taegon, il primo presbitero coreano e l’apostolo laico Paolo Chong Hasang. Le persecuzioni che infuriarono in ondate successive dal 1839 al 1867, anziché soffocare la fede dei neofiti, suscitarono una primavera dello Spirito a immagine della Chiesa nascente. L’impronta apostolica di questa comunità dell’Estremo Oriente fu resa, con linguaggio semplice ed efficace, ispirato alla parabola del buon seminatore, dal presbitero Andrea alla vigilia del martirio. Nel suo viaggio pastorale in quella terra lontana il Papa Giovanni Paolo II, il 6 maggio 1984, iscrisse i martiri coreani nel calendario dei santi. La loro memoria si celebra nella data odierna, perché un gruppo di essi subì il martirio in questo mese, alcuni il 20 e il 21 settembre. (info da Mess. Rom.)

E’ accaduto il 20 settembre:

1378 – Scisma d’Occidente e designazione dell’antipapa Clemente VII

1519 – Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo

1644 – Shunzhi, imperatore della Cina, sposta la capitale da Shenyang a Pechino

1793 – Viene proposta e approvata in Francia l’adozione del calendario rivoluzionario francese

1854 – Battaglia di Alma: truppe britanniche e francesi sconfiggono i russi in Crimea

1870 – Presa di Roma: le truppe del Regno d’Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l’unificazione del Lazio con l’Italia e la fine del potere temporale dei papi

1903 – Entra in funzione il primo servizio pubblico di autobus del Giappone nella tratta Nakadachiuri-Shichijō-Gion a Kyoto, in commemorazione del quale dal 1987 si celebra la Festa del bus (バスの日, Bus no hi)

1918 – Prima presunta comparsa delle stigmate di Padre Pio da Pietrelcina

1932 – India: Gandhi inizia in prigione il suo primo sciopero della fame per i paria

1942

Seconda guerra mondiale, Operazione B.G.4: un commando di Uomini Gamma partito dal Sommergibile Scirè (comandato dal Capitano di Corvetta Junio Valerio Borghese) si infiltra nella Baia di Gibilterra con tre SLC e affonda tre petroliere britanniche

Göteborg, Svezia: Gunder Hägg infrange la barriera dei 14 minuti sui 5000 metri, fermando il cronometro a 13.58,20

1945 – India: Gandhi e Jawaharlal Nehru chiedono che le truppe britanniche lascino il paese

1946 – Prima edizione del Festival cinematografico di Cannes

1954 – Viene eseguito il primo programma in FORTRAN

1958 – In Italia entra in vigore la legge Merlin con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione

1962 – A James Meredith, un afro-americano, viene impedito l’ingresso all’Università del Mississippi

1969 – Eddy Ottoz, nella gara dei 110 ostacoli, ottiene l’unica medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati Europei di atletica leggera di Atene

1973 – Billie Jean King batte Bobby Riggs in un incontro di tennis uomo contro donna

1977

Azione Rivoluzionaria rivendica l’ordigno esplosivo che causa otto contusi nella sede della Stampa di Torino

In Italia per la prima volta si avvia l’anno scolastico a settembre

1992

Si svolgono in Estonia le prime elezioni dopo l’indipendenza dall’Unione Sovietica

Referendum in Francia sull’adesione al Trattato di Maastricht: vincono i “sì”

2003

Referendum di adesione all’Unione europea in Lettonia: 69% favorevoli, 31% contrari, votanti 72,5%

La sonda spaziale Galileo della NASA è alla sua ultima missione: dopo quattordici anni di scoperte scientifiche si disintegra nell’atmosfera di Giove

La frase del giorno di Frate Indovino:

Settembre amico apre mandorla e fico

Nati il 20 settembre:

ASIA ARGENTO

Attrice e regista italiana

α 20 settembre 1975

LOREDANA BERTÉ

Cantante italiana

α 20 settembre 1950

SOPHIA LOREN

Attrice italiana

α 20 settembre 1934

GEORGE R. R. MARTIN

Scrittore di fantascienza e fantasy, sceneggiatore e autore statunitense

α 20 settembre 1948

MIA MARTINI

Cantante italiana

α 20 settembre 1947 ω 12 maggio 1995

BELÉN RODRIGUEZ

Showgirl argentina

α 20 settembre 1984

NAZARIO SAURO

Militare e patriota italiano

α 20 settembre 1880 ω 10 agosto 1916

VITTORIO TAVIANI

Regista italiano

α 20 settembre 1929 ω 15 aprile 2018

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Settembre 19, 2025