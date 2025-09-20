L’Effemeride Pisana del 20 settembre 2025

di Leonardo Miraglia
Sabato 20 settembre 2025, il sole sorge alle 7:01 e tramonta alle 19:21, le ore di luce solare sono 12 e 20 minuti
Oggi è il 213mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata internazionale della pulizia del mondo
Giornata internazionale della pulizia delle coste
Giornata internazionale del panda rosso
Giornata mondiale della consapevolezza della sindrome di Usher
Giorno di Batman
Giornata mondiale degli NFT (non-fungible token)
Giornata mondiale del “mangiare una mela”
Santo del giorno:
Santi vescovi martiri coreani Andrea Kim Tae-gon, Paolo Chong Hasang e 101 compagni
L’azione dello Spirito, che soffia dove vuole, con l’apostolato di un generoso manipolo di laici è alla radice della santa Chiesa di Dio in terra coreana. Il primo germe della fede cattolica, portato da un laico coreano nel 1784 al suo ritorno in Patria da Pechino, fu fecondato sulla metà del secolo XIX dal martirio che vide associati 103 membri della giovane comunità. Fra essi si segnalano Andrea Kim Taegon, il primo presbitero coreano e l’apostolo laico Paolo Chong Hasang. Le persecuzioni che infuriarono in ondate successive dal 1839 al 1867, anziché soffocare la fede dei neofiti, suscitarono una primavera dello Spirito a immagine della Chiesa nascente. L’impronta apostolica di questa comunità dell’Estremo Oriente fu resa, con linguaggio semplice ed efficace, ispirato alla parabola del buon seminatore, dal presbitero Andrea alla vigilia del martirio. Nel suo viaggio pastorale in quella terra lontana il Papa Giovanni Paolo II, il 6 maggio 1984, iscrisse i martiri coreani nel calendario dei santi. La loro memoria si celebra nella data odierna, perché un gruppo di essi subì il martirio in questo mese, alcuni il 20 e il 21 settembre. (info da Mess. Rom.)
E’ accaduto il 20 settembre:
1378 – Scisma d’Occidente e designazione dell’antipapa Clemente VII
1519 – Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo
1644 – Shunzhi, imperatore della Cina, sposta la capitale da Shenyang a Pechino
1793 – Viene proposta e approvata in Francia l’adozione del calendario rivoluzionario francese
1854 – Battaglia di Alma: truppe britanniche e francesi sconfiggono i russi in Crimea
1870 – Presa di Roma: le truppe del Regno d’Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l’unificazione del Lazio con l’Italia e la fine del potere temporale dei papi
1903 – Entra in funzione il primo servizio pubblico di autobus del Giappone nella tratta Nakadachiuri-Shichijō-Gion a Kyoto, in commemorazione del quale dal 1987 si celebra la Festa del bus (バスの日, Bus no hi)
1918 – Prima presunta comparsa delle stigmate di Padre Pio da Pietrelcina
1932 – India: Gandhi inizia in prigione il suo primo sciopero della fame per i paria
1942
Seconda guerra mondiale, Operazione B.G.4: un commando di Uomini Gamma partito dal Sommergibile Scirè (comandato dal Capitano di Corvetta Junio Valerio Borghese) si infiltra nella Baia di Gibilterra con tre SLC e affonda tre petroliere britanniche
Göteborg, Svezia: Gunder Hägg infrange la barriera dei 14 minuti sui 5000 metri, fermando il cronometro a 13.58,20
1945 – India: Gandhi e Jawaharlal Nehru chiedono che le truppe britanniche lascino il paese
1946 – Prima edizione del Festival cinematografico di Cannes
1954 – Viene eseguito il primo programma in FORTRAN
1958 – In Italia entra in vigore la legge Merlin con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione
1962 – A James Meredith, un afro-americano, viene impedito l’ingresso all’Università del Mississippi
1969 – Eddy Ottoz, nella gara dei 110 ostacoli, ottiene l’unica medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati Europei di atletica leggera di Atene
1973 – Billie Jean King batte Bobby Riggs in un incontro di tennis uomo contro donna
1977
Azione Rivoluzionaria rivendica l’ordigno esplosivo che causa otto contusi nella sede della Stampa di Torino
In Italia per la prima volta si avvia l’anno scolastico a settembre
1992
Si svolgono in Estonia le prime elezioni dopo l’indipendenza dall’Unione Sovietica
Referendum in Francia sull’adesione al Trattato di Maastricht: vincono i “sì”
2003
Referendum di adesione all’Unione europea in Lettonia: 69% favorevoli, 31% contrari, votanti 72,5%
La sonda spaziale Galileo della NASA è alla sua ultima missione: dopo quattordici anni di scoperte scientifiche si disintegra nell’atmosfera di Giove
La frase del giorno di Frate Indovino:
Settembre amico apre mandorla e fico
ASIA ARGENTO
α 20 settembre 1975
LOREDANA BERTÉ
α 20 settembre 1950
SOPHIA LOREN
α 20 settembre 1934
GEORGE R. R. MARTIN
Scrittore di fantascienza e fantasy, sceneggiatore e autore statunitense
α 20 settembre 1948
MIA MARTINI
α 20 settembre 1947 ω 12 maggio 1995
BELÉN RODRIGUEZ
α 20 settembre 1984
NAZARIO SAURO
α 20 settembre 1880 ω 10 agosto 1916
VITTORIO TAVIANI
α 20 settembre 1929 ω 15 aprile 2018
