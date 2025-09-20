Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 21 settembre

Cogli l’attimo con un giorno d’anticipo: la macchina del tempo per sapere cosa fare il giorno dopo a Pisa.
di Leonardo Miraglia
Premessa doverosa: ad ogni appuntamento sarà apposto un avviso di maltempo se previsto dalle informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it.
Adesso passiamo a elencare cosa ci sarà da fare domenica 21 settembre a Pisa, sul mare ed in provincia (ma non troppo lontano); tenendo presente che non verrà inserito alcun evento che preveda costi ulteriori ad un pagamento di un biglietto per assistervi:
a Pisa (o nei dintorni più prossimi):
- dalle 8 alle 13:30 in via Moriconi a Marina di Pisa, Mercatino estivo
- dalle 8 alle 19 torna il Mercatino del riuso. In via Alberto Paparelli svariati stand esporranno gli oggetti più insoliti e curiosi. La manifestazione è volta a promuovere le buone pratiche del riciclo e del recupero degli oggetti che, pur essendo ancora in buono stato, verrebbero buttatti via
- dalle 10:30 alle 18:30 presso la Stazione Leopolda si terrà la prima edizione di Pisa Kids: piccolo è bello!, un evento interamente dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie con ingresso gratuito. Vi aspetta una giornata magica con gadget, laboratori creativi, didattici e musicali, spettacoli e animazione, area gonfiabili, truccabimbi glitter tattoo e palloncini, espositori e area food, talk informativi e approfondimenti. Per info e programma: https://www.facebook.com/toscanakids
- dalle 10:45 alle 12:15 e dalle 15 alle 19 avremo un’eccezionale occasione per scoprire uno dei più antichi monumenti pisani. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sarà organizzata un’apertura straordinaria del Tumulo Etrusco. L’indirizzo dell’evento Tutti dal principe domenica sera! è: via San Jacopo. Il programma prevede due visite guidate (alle 11 e alle 15:30) e alle 18 il concerto all’aperto dell’Orchestra d’Archi del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Pisa. Si suggerisce di portarsi da casa seggioline e poltroncine da pic nic, plaid e cuscini per accomodarsi liberamente (nessun posto assegnato per il pubblico!)
- dalle 15 alle 18, presso il Pineto Parco Avventura di Marina di Pisa in via di Gualduccio, L’acrobatica aerea ospite al Pineto Parco Avventura!, un pomeriggio per provare liberamente l’acrobatica aerea rivolta ad adulti e bambini sopra i cinque anni. Una mini lezione per scoprire questa stupenda disciplina circense! Si potranno provare i tessuti e il trapezio guidati dall’insegnante Sara Pardini. Per svolgere le attività è necessario portare un telo o un materassino, per info e prenotazioni Sara 3396877715
- dalle 17:30 presso il museo delle Navi Antiche un pomeriggio all’insegna della musica da camera di Wolfgang Amadeus Mozart, affidata all’eleganza e all’esperienza de I Solisti Fiorentini: Renzo Pelli (flauto), Giovanni Riccucci (clarinetto), Petru Ladislau Horvath (violino), Andrea Pani (viola) e Roger Low (violoncello)
- dalle 18 presso la Sala Titta Ruffo del Teatro Verdi, per il Festival “Musica Perduta”, si esibirà l’Orchestra Senzaspine in Armonie battenti
- dalle 18:30, nella Giornata Internazionale della Pace, si terrà la 1° Camminata della Gentilezza per la Pace con partenza da piazza XX Settembre. Il percorso ad anello partirà da piazza XX Settembre per proseguire su lung’Arno Galilei, ponte della Fortezza, lung’Arno Mediceo, ponte di Mezzo per concludersi al punto di partenza. La partecipazione è gratuita, inclusiva senza limiti d’età. I partecipanti sono invitati a portare un quadrotto di tela di cotone bianco (20 cmx20cm) con disegnato/scritto un messaggio di pace. Tutti i messaggi verranno raccolti al termine del’evento e andranno a formare una bandiera di messaggi di pace che verrà consegnata il 14 novembre 2025, in occasione del festival della Gentilezza
- dalle 20:30 con inizio spettacolo alle 21:00 per Futuri (im)possibili – il cinema della Normale in piazza dei Cavalieri, Brazil di Terry Gilliam. Introduce Matteo Cirillo (SNS). Ingresso libero, in caso di pioggia il film sarà proiettato al cinema Arsenale
Fuori Pisa ma non al mare:
- dalle 16 a Terricciola, visita guidata all’Ipogeo del Belvedere e all’urna cineraria della chiesa di San Donato nel centro storico. Le visite sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione al numero: 377 6904739. Un’occasione unica per passeggiare tra le antiche gallerie dell’Ipogeo del Belvedere, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Tra cippi funerari etruschi e le tracce di un passato millenario, ogni pietra racconta una storia di vita e di memoria. Il viaggio prosegue nella chiesa di San Donato, dove all’ingresso è murata l’urna cineraria etrusca che testimonia il profondo legame tra gli Etruschi e il territorio
- dalle 16 a Calci si terrà il Gioco del Mulino; la sfida fra gli otto rioni calcesani si terrà in piazza Garibaldi
- dalle 17:30, davanti alla Torre dell’Orologio di Vicopisano, in via Lante, Mirella Armiero presenta il libro Un pensiero ribelle. Partecipazione gratuita. Un viaggio nella vita di Maria Bakunin, scienziata e pioniera, prima donna in Italia a laurearsi in chimica e a ottenere una cattedra universitaria
- dalle 18:30, nel Giardino della Fondazione Batini, in viale XX Settembre 23 a Vicopisano, Alessandro Colombo presenta il libro Il suicidio della pace. Politologo e docente, Alessandro Colombo riflette sui grandi temi della geopolitica e denuncia l’illusione post-bellica e le nuove minacce globali. Ingresso gratuito
- dalle 21 a Perignano in piazza Berlinguer avrà luogo il Palio della Bilancia che vede in gara sei contrade in lotta per aggiudicarsi l’ambito “Cencio”: Casaccia, Castello, Quattro Strade, Fagiolaia, Spinelli, Pari, Tomaiola e Tre Vie
- dalle 21, al Teatro di via Verdi a Vicopisano, QQRU, Sammarelli, Iriondo e Nuccini in Metropolis. Il grande classico del cinema muto Metropolis di Fritz Lang rivive in chiave contemporanea con una sonorizzazione dal vivo che fonde elettronica, strumenti acustici e improvvisazione
Sagre, feste e festival (a Pisa e provincia, ma non lontana):
- dal 18 settembre al 21 settembre, a Bientina in piazza Vittorio Emanuele II si terrà il Bientina Fish Festival; specialità di pesce cucinate al momento
- dal 18 settembre al 21 settembre, a Crespina Lorenzana si terrà la XXXII edizione della Festa del Volontariato organizzata dalla Misericordia di Cenaia
- dal 20 settembre al 21 settembre, dalle 9 alle 19, presso il Centro Espositivo SMS di Pisa, torna la quarta edizione del Pisa Street Photography International Festival, per due giorni dedicati alla fotografia di strada, con mostre, talks e molto altro
- dal 20 settembre al 21 settembre a La Rotta, frazione di Pontedera, si terrà la XXXII edizione della Sagra del bombolone. L’evento avrà luogo in concomitanza con la Fiera dei fischi e delle campanelle, che raggiunge quest’anno la ragguardevole 117ª edizione. Tra i banchi del mercatino saranno in vendita fischi e campanelle prodotti dagli artigiani locali
Mostre (anche queste a Pisa e fuori Pisa):
- dal 14 febbraio 2025 al 15 febbraio 2026 dalle 9 alle 19, presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa alla Certosa di Calci sita in via Roma, sarà in esposizione la mostra Dinosauri, con oltre venti modelli, statici e dinamici, a grandezza naturale. I più grandi rettili mai vissuti tornano in vita dalle profondità del Mesozoico in una spettacolare mostra ospitata nei locali del Museo a Calci. Dettagliate ricostruzioni di dinosauri rappresentati in momenti chiave delle loro vite si fissano nella nostra fantasia come se davvero fossimo stati presenti
- dal 27 marzo al 2 novembre, la Chiesa di Santa Maria della Spina, gioiello del gotico pisano e uno dei luoghi più amati di Pisa, apre le sue porte ai cittadini e ai turisti. La chiesa sarà aperta e visitabile con questi orari: giovedì dalle 16 alle 19; venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; ingresso gratuito e, nel rispetto della sacralità del luogo, consentito solo con abbigliamento adeguato
- dal 19 aprile al 30 settembre, il Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi) presenta la mostra Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette, a cura di Alessandro Tosi, un suggestivo percorso tra arte e scienza dedicato alla storia e al fascino della bicicletta attraverso stampe, disegni, sculture, manifesti, fotografie e modelli storici. Orari dal 1 giugno al 30 settembre: lunedì dalle 16 alle 20; da martedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 20; sabato, domenica dalle ore 17 alle ore 20
- dal 16 maggio al 9 novembre presso il Museo Piaggio di Pontedera si può visitare la mostra Oggi sono il mare. In vacanza con la Vespa. Ispirata da un’immortale campagna pubblicitaria del 1982 – frutto della genialità di Gilberto Filippetti, Pico Tamburini e Tam Fagiuoli (Agenzia Leader) – offre un’esperienza immersiva alla scoperta del legame che, da sempre, unisce la Vespa e il mare, due perfette icone di libertà, avventura e bellezza
- dal 17 maggio al 30 ottobre, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ospita Biodiversità nel santuario dei cetacei, mostra fotografica temporanea. Attraverso pannelli esplicativi e straordinarie immagini subacquee, realizzate da alcuni dei più talentuosi fotografi italiani, i visitatori potranno lasciarsi sorprendere dalla bellezza del mondo sommerso e riflettere sull’urgenza di preservarlo
- dal 31 maggio al 9 novembre, Palazzo Blu è lieto di ospitare Sara Colaone. Storia e storie del ‘900 a fumetti, una mostra dedicata al fumetto italiano omaggiando Sara Colaone, una delle voci più significative del fumetto contemporaneo. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20; ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Il biglietto d’ingresso alla mostra comprende la visita all’esposizione permanente di Palazzo Blu
- dal 6 giugno al 31 dicembre. Dopo quasi cinque anni la collezione del Museo degli Strumenti per il Calcolo torna alla Cittadella Galileiana, la sua storica sede, con un nuovo allestimento: la mostra Non solo calcolo – vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di Internet. Orario estivo (1 giugno – 30 settembre): dal lunedì al sabato 16 – 19
- dal 20 giugno al 21 settembre, l’Opera della Primarziale Pisana presenta la nuova mostra temporanea Dietro i simboli: bandiere dall’Islam e storie dal mare nella Toscana medicea, presso il Museo delle Sinopie in Piazza dei Miracoli
- dal 1 settembre al 31 ottobre, dalle 15 alle 18, presso la Cittadella Galileiana in via Bonanno Pisano 2, riapre la mostra Segreti del corpo. Un viaggio nell’anatomia umana attraverso la medicina e l’archeologia. La mostra propone un itinerario alla scoperta del corpo umano nei suoi aspetti morfologici e patologici, all’interno di una prospettiva storica attraverso reperti archeologici. Il visitatore è guidato alla scoperta dei segreti del corpo umano, evidenziando il ruolo che la città di Pisa ha avuto nella rivoluzione della conoscenza dell’anatomia grazie alla costruzione del Teatro Anatomico, voluto da Cosimo I dei Medici, nel quale Vesalio nel 1544 insegnò la pratica di dissezione dei cadaveri
- dal 3 settembre al 19 ottobre a Palazzo Senza Tempo in via Carraia 13 a Peccioli si potrà visitare la mostra del fumettista ed illustratore Lorenzo Mattotti, Un Fantastico Altrove. Un viaggio immaginifico che abbraccia le grandi storie fantastiche della letteratura, da “Hansel e Gretel” a “I Viaggi di Gulliver”, passando per “Freud”, “Pinocchio”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” e “The Raven”. Ogni tappa vuole essere una finestra aperta su un mondo che è al tempo stesso fiaba, simbolo e memoria, narrato con il suo tratto inconfondibile – forte ma leggero, dolce e imperativo
- dal 4 settembre al 28 settembre, la Chiesa della Spina ospiterà la videoinstallazione Nunc Stans. Eterno Presente di Nicola Raffaetà. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’installazione si articola in una selezione di opere di videoarte dedicate al tema della sacralità dell’istante, con uno sguardo che unisce spiritualità, arte classica e contemporaneità
- dal 5 settembre al 26 settembre, il Fortilizio della Cittadella ospiterà la grande mostra personale di opere di Alfredo Catarsini. Il Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina è il titolo della mostra itinerante dedicata al grande maestro viareggino. La mostra sarà visitabile il giovedì ed il venerdì dalle 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; negli stessi orari sarà possibile accedere anche alla Torre Guelfa
- dal 6 settembre al 21 settembre, presso la scuola Nelson Mandela e Casa di Vero Pellegrini in viale di Boboli a San Giuliano Terme, Cent’anni di vero, mostra retrospettiva del pittore Vero Pellegrini. Per info: 050819368
- dal 10 settembre al 30 settembre, la Aorta Social Art Gallery in corso Italia a Pisa, ospiterà la mostra Ex Contactu. Reliquie di dolore, amore e piacere dell’artista Maria Gvardeitseva. La mostra Ex Contactu esplora come il corpo diventi sacro non attraverso il distacco o l’idealizzazione, ma attraverso l’esperienza emotiva diretta. Orari: tutti i giorni dalle 12 alle 20 Costo: 10€ (adulti), 8€ (12-18 anni), 5€ (bambini sotto i 12 anni)
- dal 13 settembre al 24 settembre si terrà la trentesima edizione di ContempoART 2025 – Incontri con l’Arte Contemporanea, ospitata negli spazi della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo 26). L’evento, curato da Massimiliano Sbrana, segna un nuovo capitolo nel dialogo tra pubblico e arte contemporanea. Ingresso libero. Orari: 10-12:30/16-18:30 (feriali). Chiuso il lunedì
- dal 19 settembre al 12 ottobre al Bastione del Parlascio di Pisa, prende forma Uncoded, progetto che mette in relazione arte, digitale e linguaggi computazionali. Attraverso estratti video diffusi sui totem multimediali cittadini, Uncoded porta l’arte digitale nello spazio urbano come forma di comunicazione coordinata, a servizio della mostra internazionale Unframed – Verso una Nuova Realtà, nell’ambito della terza edizione di Vicine Distanze, dedicata quest’anno al tema dell’acqua
- dal 19 settembre al 6 gennaio 2026 torna la mostra archeologica Dimore Eterne. I tumuli etruschi delle Colombaie di Volterra in una nuova veste espositiva nella suggestiva cornice della Gipsoteca di arte antica e antiquarium di Pisa in piazza San Paolo all’Orto, 20
