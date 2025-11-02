L’Effemeride Pisana del 2 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:00 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 2 novembre 2025, il Sole sorge alle 6:53 e tramonta alle 17:09, le ore di luce solare sono 10 e 16 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 255mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata Mondiale per porre fine all’impunità per i crimini contro i giornalisti

Giornata mondiale del balletto

Santo del giorno:

Commemorazione di tutti i fedeli defunti

La pietas verso i morti risale agli albori dell’umanità. In epoca cristiana, fin dall’epoca delle catacombe l’arte funeraria nutriva la speranza dei fedeli. A Roma, con toccante semplicità, i cristiani erano soliti rappresentare sulla parete del loculo in cui era deposto un loro congiunto la figura di Lazzaro. Quasi a significare: Come Gesù ha pianto per l’amico Lazzaro e lo ha fatto ritornare in vita, così farà anche per questo suo discepolo! La commemorazione liturgica di tutti i fedeli defunti, invece, prende forma nel IX secolo in ambiente monastico. La speranza cristiana trova fondamento nella Bibbia, nella invincibile bontà e misericordia di Dio. «Io so che il mio redentore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!», esclama Giobbe nel mezzo della sua tormentata vicenda. Non è dunque la dissoluzione nella polvere il destino finale dell’uomo, bensì, attraversata la tenebra della morte, la visione di Dio. Il tema è ripreso con potenza espressiva dall’apostolo Paolo che colloca la morte-resurrezione di Gesù in una successione non disgiungibile. I discepoli sono chiamati alla medesima esperienza, anzi tutta la loro esistenza reca le stigmate del mistero pasquale, è guidata dallo Spirito del Risorto. Per questo i fedeli pregano per i loro cari defunti e confidano nella loro intercessione. Nutrono infine la speranza di raggiungerli in cielo per unirsi agli eletti nella lode della gloria di Dio.

E’ accaduto il 2 novembre:

1917 – Sionismo: la dichiarazione Balfour proclama il supporto britannico all’insediamento ebraico in Palestina

1936 – La BBC comincia le regolari trasmissioni televisive con un segnale da almeno 200 linee (poi convertite a 475 alcuni anni dopo)

1947 – In California, il progettista Howard Hughes compie il volo inaugurale dello Spruce Goose, il più grande aeroplano ad ala fissa mai costruito (il volo durò solo otto minuti)

1960 – La Penguin Books viene trovata non colpevole di oscenità nel caso de L’amante di Lady Chatterley

1966 – Il Cuban Adjustment Act entra in vigore, dando a 123.000 cubani l’opportunità di fare richiesta di residenza permanente negli Stati Uniti

1975 – Viene ucciso all’Idroscalo di Ostia Pier Paolo Pasolini

1976 – Jimmy Carter sconfigge il presidente uscente Gerald Ford e diventa il primo candidato proveniente dagli Stati secessionisti a vincere le elezioni dai tempi della guerra di secessione americana

1983 – Nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, il presidente Ronald Reagan firma una legge che istituisce una festività federale, da tenersi ogni terzo lunedì di gennaio, per commemorare Martin Luther King Jr.: il Martin Luther King Day

2000 – Il primo equipaggio giunge sulla Stazione spaziale internazionale

2000 – Fa la sua prima apparizione John Titor

2001 – Monsters & Co. debutta nelle sale con la miglior vendita di biglietti di sempre per un film animato (sesto in classifica indipendentemente dal genere)

Frase del giorno di Frate Indovino:

A Novembre con le foglie cadon giù capelli e voglie

Nati il 2 novembre:

BURT LANCASTER

Attore statunitense

α 2 novembre 1913 ω 20 ottobre 1994

MARIA ANTONIETTA

Regina di Francia

α 2 novembre 1755 ω 16 ottobre 1793

ARNOLDO MONDADORI

Editore italiano

α 2 novembre 1889 ω 8 giugno 1971

GIGI PROIETTI

Attore italiano

α 2 novembre 1940 ω 2 novembre 2020

LUCHINO VISCONTI

Regista italiano

α 2 novembre 1906 ω 17 marzo 1976

Deceduti il 2 novembre:

PIER PAOLO PASOLINI

Scrittore e regista italiano

α 5 marzo 1922 ω 2 novembre 1975

GIGI PROIETTI

Attore italiano

α 2 novembre 1940 ω 2 novembre 2020

GEORGE BERNARD SHAW

Scrittore e drammaturgo irlandese, premio Nobel

α 26 luglio 1856 ω 2 novembre 1950

