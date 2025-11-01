Prende il via il nuovo mercato in Piazza Toniolo

Written by admin• 3:52 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Arriva nel giorno della festa di Ognissanti il battesimo del nuovo mercato di San Martino nella nuova collocazione in Piazza Toniolo. Un nuovo inizio salutato con un taglio del nastro alla presenza dell’assistente di direzione di Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio insieme al consigliere Fiva Confcommercio Pisa Giuseppe Zerilli

“Finalmente lo spostamento del mercato in Piazza Toniolo è realtà! Comincia una nuova era per uno dei mercati di assoluto riferimento per il centro storico di Pisa” la soddisfazione del presidente di Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo e del consigliere Giuseppe Zerilli, che ringraziano “l’amministrazione comunale e l’assessore Pesciatini per il lungo e proficuo percorso di concertazione che ha visto assoluta protagonista la nostra associazione e che ha permesso di raggiungere l’obiettivo di riqualificare il mercato, tenendo conto della volontà degli operatori che si sono espressi favorevolmente sullo spostamento da via San Martino”.

“Uno spostamento necessario e ormai non più procrastinabile” spiega Zerilli “l’unica strada percorribile per provare a salvare un mercato che in pochi anni era arrivato a perdere 20 posteggi, passando dai 29 agli attuali 9. Gli operatori sono soddisfatti e siamo convinti che la nuova collocazione potrà garantire maggiori opportunità a operatori e clienti. Le nostre indicazioni sono state recepite e secondo i nostri auspici tali modifiche porteranno nuova linfa al mercato del mercoledì e del sabato, rendendolo maggiormente attrattivo e fruibile per cittadini e visitatori senza snaturare la sua collocazione nel quartiere di San Martino”.

“Il percorso condotto fianco a fianco con l’assessorato al commercio è stato intrapreso proprio per venire incontro alle richieste degli operatori, in un contesto che a Pisa ha visto calare del 16% le attività ambulanti dal 2012 al 2024” – afferma Palermo –“Questo metodo di concertazione è senz’altro la strada giusta per tutelare e valorizzare luoghi che rappresentano un autentico presidio di aggregazione e socialità, oltre ad offrire un servizio essenziale e garantire allo stesso tempo la vitalità del centro storico in un’asse fondamentale per il commercio cittadino come San Martino”.



