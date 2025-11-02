Serie A. Negli anticipi vincono Juventus e Udinese. Pari tra Napoli e Como

PISA – Sabato 1 Novembre ricco di appuntamenti per il campionato di serie A con gli anticipi della decima giornata. La Juve inanella la seconda vittoria consecutiva sul campo della Cremonese (2-1) con il gol fulmineo di Kostic, il raddoppio di Cambiaso. Vardy accorcia, ma non basta per i grigiorossi costretti a cedere l’intera posta alla squadra di mister Spalletti.
Pareggio tra Napoli e Como al Maradona con la squadra di Fabregas che si rammarica per il rigore parato da Milinkovic Savic su Morata. L’Udinese ritrova il successo con l’Atalanta. Zaniolo punisce la sua ex squadra, i bianconeri friulani dopo la sconfitta contro la Juventus portano a casa tre punti importantissimi.
Sabato 1 Novembre
Udinese – Atalanta 1-0
Napoli – Como 0-0
Cremonese – Juventus 1-2
Domenica 2 novembre
Verona – Inter ore 12.30
Fiorentina – Lecce ore 15
Torino – Pisa ore 15
Parma – Bologna ore 18
Milan – Roma ore 20.45
Lunedì 3 novembre
Sassuolo – Genoa ore 18.30
Lazio – Cagliari ore 20.45
LA NUOVA CLASSIFICA. Napoli 22; Roma 21; Inter, Milan, Juventus 18; Como 17; Bologna, Udinese 15; Cremonese 14; Sassuolo, Atalanta 13; Lazio, Torino 12; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; PISA, Verona 5; Fiorentina 4; Genoa 3.