L’Effemeride Pisana del 2 febbraio 2026

Lunedì 2 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:36 e tramonta alle 17:26, le ore di luce solare sono 9 e 50 minuti
La Luna sarà in fase calante
Candelora
Oggi è il 342mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
Presentazione di Gesù al Tempio
Patrono di Felino, Campoformido, Offanengo, Almenno San Salvatore, Casalserugo, Cocquio-Trevisago, Tarzo, Salerano sul Lambro, Mesenzana, Massino Visconti e di altri comuni
La scena della Presentazione di Gesù al Tempio contiene un carattere “epico”: in essa le generazioni s’incontrano e tutto esprime la grandezza del messaggio portato dal Figlio di Dio in mezzo agli uomini. Un gesto storico che trascende la storia e illumina il cuore del tempo degli uomini. In questo frammento di Vangelo, insomma, scorgiamo le vette verso cui è chiamato ogni battezzato e comprendiamo il vero senso della santità cristiana: saper condurre e offrire a Dio il mondo. E, proprio come fu per la Presentazione del Signore, anche la via della santità è fatta d’impegno, di ossequio alla tradizione ma anche di novità, di stravolgimento radicale dell’esistenza. Vivere così significa esprimere la trascendenza e quindi diventare testimoni in grado di affascinare e “convertire”: perché il Vangelo non è solo “mito” è eroicità vissuta nel quotidiano.
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale delle zone umide
Giorno della consapevolezza dell’artrite reumatoide
Giorno della marmotta negli USA ed in Canada
La citazione del giorno:
Un cane vivo val meglio di un leone morto. (Ecclesiaste 9,4)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
Adamo toccandose er didietro e osservando le pecore circostanti disse: “ma perché tute ce l’hanno dietro la coda e io invece ce l’ho davanti!?
Questa non la sapevo:
Nell’arco della sua vita Irving Berlin, l’autore della celeberrima “White Christmas” compose 3000 canzoni, pur non essendo in grado di leggere la musica
E’ accaduto il 2 febbraio nel mondo:
- 1309 – Papa Clemente V viene trattenuto ad Avignone dal re di Francia Filippo il Bello: inizia la cattività avignonese
- 1703 – Un violento terremoto del X grado della scala Mercalli colpisce L’Aquila e il suo circondario causando oltre 6000 morti
- 1709 – Alexander Selkirk viene salvato dal naufragio su un’isola deserta, ispirerà il libro Robinson Crusoe di Daniel Defoe
- 1848 – Corsa all’oro in California: la prima nave di emigranti cinesi in cerca di fortuna in California arriva a San Francisco
- 1870 – Viene rivelato che il famoso gigante di Cardiff era solamente minerale di gesso inciso, e non i resti pietrificati di un essere umano
- 1876 – Viene fondata la National League of Professional Baseball Clubs, una delle due top league di baseball professionistico che formano la Major League Baseball statunitense
- 1908 – Sándor Ferenczi, futuro pioniere della psicoanalisi, rende visita per la prima volta a Sigmund Freud: è l’inizio di un sodalizio amicale e scientifico che durerà tutta la vita
- 1914 – Viene distributio negli Stati Uniti d’America il film Making a Living prodotto dalla Keystone Pictures Studio: rappresenta l’esordio cinematografico di Charlie Chaplin
- 1924 – Nel corso dei I Giochi olimpici invernali, a Chamonix-Mont-Blanc (Francia) viene fondata la Federazione Internazionale Sci
- 1935 – Il poligrafo, viene testato per la prima volta da Leonard Keeler in un esperimento a Portage (Wisconsin)
- 1940 – Frank Sinatra debutta con l’orchestra di Tommy Dorsey
- 1941 – Seconda guerra mondiale: con un primo attacco britannico di mezzi corazzati, respinto dalle truppe italiane, inizia la battaglia di Cheren
- 1943 – Seconda guerra mondiale: con la resa delle ultime sacche di resistenza tedesca si conclude la battaglia di Stalingrado con la vittoria completa dell’Armata Rossa
- 1945 – Seconda guerra mondiale: il presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt e il primo ministro britannico Winston Churchill partono per incontrare il leader sovietico Iosif Stalin nella conferenza di Jalta
- 1962 – Per la prima volta in 400 anni Nettuno e Plutone si allineano
- 1967 – Nasce l’American Basketball Association
- 1968 – Il gruppo musica britannico Genesis pubblica il singolo di debutto The Silent Sun/That’s Me
- 1972 – L’ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di sangue
- 1979 – Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, viene trovato morto di overdose
- 1989 – Guerra sovietico-afghana: l’ultima colonna blindata dell’Unione Sovietica lascia Kabul, ponendo fine a nove anni di occupazione militare
- 1990
- Apartheid: in Sudafrica il presidente Fredrik Willem de Klerk permette all’African National Congress di tornare a funzionare legalmente e promette di liberare Nelson Mandela
- Viene ucciso a Roma il boss della Banda della Magliana Enrico De Pedis
- 2013 – Muore assassinato Christopher Scott Kyle, detto “La Leggenda”, un militare statunitense nonché il miglior cecchino degli U.S. Navy SEAL; affermò di aver ucciso più di 255 guerriglieri iracheni
La frase del giorno di Frate Indovino:
La Candelora con la santa mano chiama la Primavera da lontano
PAOLO DEL DEBBIO
α 2 febbraio 1958
FARRAH FAWCETT
α 2 febbraio 1947 ω 25 giugno 2009
JAMES JOYCE
α 2 febbraio 1882 ω 13 gennaio 1941
FILIPPO MAGNINI
α 2 febbraio 1982
ALDO PALAZZESCHI
α 2 febbraio 1885 ω 17 agosto 1974
ALESSANDRO SALLUSTI
α 2 febbraio 1957
SHAKIRA
α 2 febbraio 1977
LUIGI VERONELLI
Gastronomo, enologo e scrittore italiano
α 2 febbraio 1926 ω 29 novembre 2004
NINA ZILLI
α 2 febbraio 1980
PHILIP K. DICK
α 16 dicembre 1928 ω 2 febbraio 1982
WERNER KARL HEISENBERG
α 5 dicembre 1901 ω 2 febbraio 1976
GENE KELLY
Attore e ballerino statunitense
α 23 agosto 1912 ω 2 febbraio 1996
CHRIS KYLE
α 8 aprile 1974 ω 2 febbraio 2013
DMITRI MENDELEEV
α 8 febbraio 1834 ω 2 febbraio 1907
BERTRAND RUSSELL
α 18 maggio 1872 ω 2 febbraio 1970
SID VICIOUS
Musicista punk inglese, Sex Pistols
α 10 maggio 1957 ω 2 febbraio 1979
MONICA VITTI
α 3 novembre 1931 ω 2 febbraio 2022
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
per le mille lire scritte, fonte “le mille lire scritte” Ed. Millelire Stampa Alternativa
Per Questa non la sapevo, fonte “Questa non la sapevo!” (Ed. Vallardi)