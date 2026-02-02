L’Effemeride Pisana del 2 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:22 am• Pisa, Attualità, Cultura

Lunedì 2 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:36 e tramonta alle 17:26, le ore di luce solare sono 9 e 50 minuti

La Luna sarà in fase calante

Candelora

Oggi è il 342mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

Presentazione di Gesù al Tempio

Patrono di Felino, Campoformido, Offanengo, Almenno San Salvatore, Casalserugo, Cocquio-Trevisago, Tarzo, Salerano sul Lambro, Mesenzana, Massino Visconti e di altri comuni

La scena della Presentazione di Gesù al Tempio contiene un carattere “epico”: in essa le generazioni s’incontrano e tutto esprime la grandezza del messaggio portato dal Figlio di Dio in mezzo agli uomini. Un gesto storico che trascende la storia e illumina il cuore del tempo degli uomini. In questo frammento di Vangelo, insomma, scorgiamo le vette verso cui è chiamato ogni battezzato e comprendiamo il vero senso della santità cristiana: saper condurre e offrire a Dio il mondo. E, proprio come fu per la Presentazione del Signore, anche la via della santità è fatta d’impegno, di ossequio alla tradizione ma anche di novità, di stravolgimento radicale dell’esistenza. Vivere così significa esprimere la trascendenza e quindi diventare testimoni in grado di affascinare e “convertire”: perché il Vangelo non è solo “mito” è eroicità vissuta nel quotidiano.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale delle zone umide

Giorno della consapevolezza dell’artrite reumatoide

Giorno della marmotta negli USA ed in Canada

La citazione del giorno:

Un cane vivo val meglio di un leone morto. (Ecclesiaste 9,4)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Adamo toccandose er didietro e osservando le pecore circostanti disse: “ma perché tute ce l’hanno dietro la coda e io invece ce l’ho davanti!?

Questa non la sapevo:

Nell’arco della sua vita Irving Berlin, l’autore della celeberrima “White Christmas” compose 3000 canzoni, pur non essendo in grado di leggere la musica

E’ accaduto il 2 febbraio nel mondo:

1309 – Papa Clemente V viene trattenuto ad Avignone dal re di Francia Filippo il Bello: inizia la cattività avignonese

1703 – Un violento terremoto del X grado della scala Mercalli colpisce L’Aquila e il suo circondario causando oltre 6000 morti

1709 – Alexander Selkirk viene salvato dal naufragio su un’isola deserta, ispirerà il libro Robinson Crusoe di Daniel Defoe

1848 – Corsa all’oro in California: la prima nave di emigranti cinesi in cerca di fortuna in California arriva a San Francisco

1870 – Viene rivelato che il famoso gigante di Cardiff era solamente minerale di gesso inciso, e non i resti pietrificati di un essere umano

1876 – Viene fondata la National League of Professional Baseball Clubs, una delle due top league di baseball professionistico che formano la Major League Baseball statunitense

1908 – Sándor Ferenczi, futuro pioniere della psicoanalisi, rende visita per la prima volta a Sigmund Freud: è l’inizio di un sodalizio amicale e scientifico che durerà tutta la vita

1914 – Viene distributio negli Stati Uniti d’America il film Making a Living prodotto dalla Keystone Pictures Studio: rappresenta l’esordio cinematografico di Charlie Chaplin

1924 – Nel corso dei I Giochi olimpici invernali, a Chamonix-Mont-Blanc (Francia) viene fondata la Federazione Internazionale Sci

1935 – Il poligrafo, viene testato per la prima volta da Leonard Keeler in un esperimento a Portage (Wisconsin)

1940 – Frank Sinatra debutta con l’orchestra di Tommy Dorsey

1941 – Seconda guerra mondiale: con un primo attacco britannico di mezzi corazzati, respinto dalle truppe italiane, inizia la battaglia di Cheren

1943 – Seconda guerra mondiale: con la resa delle ultime sacche di resistenza tedesca si conclude la battaglia di Stalingrado con la vittoria completa dell’Armata Rossa

1945 – Seconda guerra mondiale: il presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt e il primo ministro britannico Winston Churchill partono per incontrare il leader sovietico Iosif Stalin nella conferenza di Jalta

1962 – Per la prima volta in 400 anni Nettuno e Plutone si allineano

1967 – Nasce l’American Basketball Association

1968 – Il gruppo musica britannico Genesis pubblica il singolo di debutto The Silent Sun/That’s Me

1972 – L’ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di sangue

1979 – Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, viene trovato morto di overdose

1989 – Guerra sovietico-afghana: l’ultima colonna blindata dell’Unione Sovietica lascia Kabul, ponendo fine a nove anni di occupazione militare

1990 Apartheid: in Sudafrica il presidente Fredrik Willem de Klerk permette all’African National Congress di tornare a funzionare legalmente e promette di liberare Nelson Mandela Viene ucciso a Roma il boss della Banda della Magliana Enrico De Pedis

2013 – Muore assassinato Christopher Scott Kyle, detto “La Leggenda”, un militare statunitense nonché il miglior cecchino degli U.S. Navy SEAL; affermò di aver ucciso più di 255 guerriglieri iracheni

La frase del giorno di Frate Indovino:

La Candelora con la santa mano chiama la Primavera da lontano

Nati il 2 febbraio:

PAOLO DEL DEBBIO

Giornalista italiano

α 2 febbraio 1958

FARRAH FAWCETT

Attrice statunitense

α 2 febbraio 1947 ω 25 giugno 2009

JAMES JOYCE

Scrittore irlandese

α 2 febbraio 1882 ω 13 gennaio 1941

FILIPPO MAGNINI

Atleta italiano, nuoto

α 2 febbraio 1982

ALDO PALAZZESCHI

Scrittore italiano

α 2 febbraio 1885 ω 17 agosto 1974

ALESSANDRO SALLUSTI

Giornalista italiano

α 2 febbraio 1957

SHAKIRA

Cantante pop colombiana

α 2 febbraio 1977

LUIGI VERONELLI

Gastronomo, enologo e scrittore italiano

α 2 febbraio 1926 ω 29 novembre 2004

NINA ZILLI

Cantautrice italiana

α 2 febbraio 1980

Deceduti il 2 febbraio:

PHILIP K. DICK

Scrittore statunitense

α 16 dicembre 1928 ω 2 febbraio 1982

WERNER KARL HEISENBERG

Fisico tedesco, premio Nobel

α 5 dicembre 1901 ω 2 febbraio 1976

GENE KELLY

Attore e ballerino statunitense

α 23 agosto 1912 ω 2 febbraio 1996

CHRIS KYLE

Militare statunitense

α 8 aprile 1974 ω 2 febbraio 2013

DMITRI MENDELEEV

Chimico russo

α 8 febbraio 1834 ω 2 febbraio 1907

BERTRAND RUSSELL

Filosofo e matematico gallese

α 18 maggio 1872 ω 2 febbraio 1970

SID VICIOUS

Musicista punk inglese, Sex Pistols

α 10 maggio 1957 ω 2 febbraio 1979

MONICA VITTI

Attrice italiana

α 3 novembre 1931 ω 2 febbraio 2022

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ per le mille lire scritte, fonte “le mille lire scritte” Ed. Millelire Stampa Alternativa Per Questa non la sapevo, fonte “Questa non la sapevo!” (Ed. Vallardi)

Last modified: Febbraio 2, 2026