A Marina di Pisa grande successo per la Festa di Don Bosco tra passato, presente e futuro

MARINA DI PISA – “Io voglio insegnarvi un metodo di vita cristiana che possa nel tempo stesso rendere allegri e contenti…cosicché voi possiate dire col santo profeta Davide: serviamo il Signore in santa allegria… servire al Signore e stare allegri”. Con queste parole san Giovanni Bosco (1815-1888) organizzava le attività del suo oratorio ed è con questo stile che i salesiani di tutto il mondo si avvicinano ai ragazzi.

Marina di Pisa ha festeggiato il 31 gennaio la festa di don Bosco in spirito di allegria e con il sano divertimento. Le parrocchie di Santa Maria Ausiliatrice e Santa Maria Assunta si sono ritrovate insieme nell’Oratorio don Bosco all’Ausiliatrice con i ragazzi delle scuole e del catechismo tenendo viva la memoria del santo piemontese e il ricordo dei salesiani che la tennero fino al 1981. Il 31 gennaio la festa di don Bosco, è stata preceduta da un triduo di preghiera (26-28 gennaio) e si è conclusa domenica 1° febbraio.

Sabato 31 la Festa dei Ragazzi alle 15,30 con una video caccia al tesoro, preceduta dalla proiezione di un cartone animato sulla vita del santo, giochi per tutti e, infine, l’immancabile merenda sempre presente, un momento di allegra condivisione, un modo per costruire e cementare una comunità. I giochi, che hanno coinvolto sia i ragazzi più grandi che quelli della scuola dell’infanzia e nido “Maria Ausiliatrice” sono stati coordinati da Lucia Quintavalle e molto apprezzato, da tutti i presenti, il banchetto pieno di foto a colori e in bianco e nero con un po’ di storia della comunità marinese fino ai tempi dei salesiani dove i presenti sono stati invitati a riconoscersi.

Non è stato facile, ma è stato bello rivedere i volti di molte care persone che non ci sono più, ma che hanno dato molto: i sacerdoti, le suore, le maestre delle scuole e gli insegnanti del catechismo. Una festa sempre molto sentita dalla comunità marinese a testimonianza che la semina dei salesiani ha lasciato frutti che ancora si colgono. Alle 18 la santa messa solenne molto partecipata durante la quale sono state rinnovate le promesse da parte dei Cooperatori salesiani e, al termine, il parroco, don Francesco Barsotti, prima della benedizione ha recitato la preghiera a San Giovanni Bosco.

