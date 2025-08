L’Effemeride Pisana del 2 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:43 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

sabato 2 agosto 2025, il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:41, le ore di luce solare sono 14 e 35 minuti

Oggi è il 164mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giorno dell’idromele

Giorno dei castelli di sabbia

Giorno della repubblica della Macedonia del Nord

Santo del giorno:

Sant’Eusebio di Vercelli vescovo

Patrono del Piemonte, di Vercelli, Garbagnate Milanese, Agrate Brianza, Arconate, Casciago, Quart, Montalto Dora, Prata Camportaccio, Cavagnolo e della Regione Pastorale Piemontese

Sardegna, inizio IV secolo – Vercelli, 1 agosto 371/372

Il primo vescovo del Piemonte nacque in Sardegna tra la fine del III e l’inizio del IV secolo. Durante gli studi ecclesiastici a Roma si fece apprezzare da papa Giulio I che verso il 345 lo nominò vescovo di Vercelli. Qui stabilì per sé e per i suoi preti l’obbligo della vita in comune, collegando l’evangelizzazione con lo stile monastico. I vercellesi vennero conquistati dalla sua arte oratoria: non solo parlava bene, ma esprimeva ciò che sentiva dentro. Si attirò così l’ostilità degli ariani e dello stesso imperatore Costanzo che lo mandò in esilio in Asia insieme a Dionigi, vescovo di Milano. Venne torturato, soffrì la fame, ma nel 362 ebbe finalmente la fortuna di ritornare a Vercelli. Riprese l’evangelizzazione delle campagne, istituendo la diocesi di Tortona. Ma si spinse anche in Gallia, insediando un vescovo a Embrun. La tradizione lo considera anche fondatore di due noti santuari: quello di Oropa (Biella) e di Crea (Alessandria). Nel 371 la morte lo colse nella sua città episcopale, che ne custodisce tuttora le reliquie nel Duomo.

Altra commemorazione del 2 agosto è Santa Maria degli Angeli, uno dei titoli con cui i cattolici onorano Maria, madre di Gesù. Tale titolo si diffuse notevolmente grazie all’azione dei frati francescani: a Santa Maria degli Angeli era infatti dedicata la piccola chiesa presso Assisi (la cosiddetta Porziuncola) che san Francesco elesse a sua dimora «a causa della sua venerazione per gli angeli e del suo speciale amore per la madre di Cristo». Nel 1216 papa Onorio III concesse l’indulgenza plenaria a quanti avessero visitato la chiesa il giorno della festa della titolare, il 2 agosto.

E’ accaduto il 2 agosto:

216 a.C. – Battaglia di Canne: Annibale distrugge l’esercito romano di Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone in quello che viene considerato uno dei capolavori nella storia della tattica militare

1216 – Francesco d’Assisi riceve dal papa Onorio III l’indulgenza del Perdono d’Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola: da allora, ogni anno il 2 agosto in tutte le chiese del mondo, chi è confessato, pentito e assolto, può ricevere quella straordinaria forma di indulgenza (indulgenza plenaria) che cancella le pene dei peccati

1757 – Papa Benedetto XIV pubblica la lettera enciclica Quam Grave sulla celebrazione delle messe e le sanzioni canoniche contro i falsi sacerdoti

1776 – Firma formale della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America

1790 – Primo censimento statunitense

1798 – Fine della battaglia del Nilo tra la flotta francese e quella britannica

1870 – Apre al pubblico a Londra il Tower Subway, il primo tunnel al mondo sotto un fiume, facente parte della rete metropolitana

1902 – In Italia entra in vigore il regio decreto legge che elimina l’obbligo delle catene per i detenuti

1934 – Adolf Hitler diventa führer della Germania

1943 – Circa un migliaio di prigionieri del Campo di sterminio di Treblinka tentano una rivolta contro i gerarchi nazisti dando fuoco al campo: alcune centinaia di loro riusciranno effettivamente a fuggire, ma poi solo alcune decine sopravviveranno mentre la maggior parte dei fuggiaschi verrà ritrovata dai nazisti e uccisa; poco dopo la rivolta il campo, ormai distrutto, venne dismesso e il terreno velocemente riconvertito in campi agricoli nel tentativo di mascherare le enormi fosse comuni sottostanti, poi comunque scoperte

1944 – Strage di 29 civili a opera delle SS nel quartiere di San Biagio a Pisa

1945 – Si chiude la Conferenza di Potsdam

1955 – Viene brevettato il velcro

1975 – A New Orleans si tiene l’inaugurazione ufficiale del Superdome, con una partita di football americano tra New Orleans Saints e Houston Oilers

1980 – Alle ore 10:25 una bomba esplode alla stazione di Bologna causando 85 morti e 200 feriti

1990 – L’Iraq invade il Kuwait, azione bellica che condurrà alla guerra del Golfo

1998 – Marco Pantani vince il Tour de France

Curiosità astrologiche per i nati il 2 agosto:

Chi è nato il 2 agosto è del segno del Leone, un segno di fuoco governato dal Sole, simbolo di energia, vitalità e carisma. Le persone nate in questo giorno sono spesso leader naturali, dotate di forte personalità, orgoglio e un profondo desiderio di lasciare il segno nel mondo. A differenza di altri Leone più impulsivi, però, chi nasce il 2 agosto tende a essere più strategico e riflessivo, con una capacità particolare di muovere le fila dietro le quinte, pur restando al centro dell’attenzione.

Hanno un talento innato per l’arte, la comunicazione, la politica o qualsiasi ambito in cui possano esprimere se stessi e guidare gli altri. In amore sono passionali, generosi e leali, ma hanno bisogno di essere ammirati e riconosciuti: l’approvazione è il loro carburante emotivo.

Dal punto di vista numerologico, il 2 agosto è influenzato dal numero 2, che dona una sfumatura più sensibile e diplomatica rispetto al tipico Leone. Questo li rende più attenti alle dinamiche relazionali, capaci di collaborare e mediare, pur mantenendo una spiccata individualità.

Nel complesso, si tratta di persone carismatiche, intelligenti e determinate, che riescono a brillare sia come protagonisti sia come registi delle situazioni. Un Leone meno teatrale, ma più sottile e potente.

I proverbi del 2 agosto:

Per Santa Maria della Neve, se non piove, buon raccolto si prevede

➤ In realtà si riferisce al 5 agosto, ma viene spesso collegato anche al 2 agosto nelle versioni più antiche, legate alla fine dei grandi raccolti estivi.

Per la Porziuncola, ogni noce è nella sua conchiuccola

➤ Significa che il frutto comincia a chiudersi bene nel suo guscio: è un modo contadino per dire che l’estate sta maturando i frutti per l’autunno.

La Madonna della Neve non vuole la pioggia né breve né lieve

➤ Riferito ai giorni tra il 2 e il 5 agosto: se piove in questo periodo, può compromettere i raccolti.

A la Madonna d’agustu, t’agghji ‘rricugghi li mustu (dialetto abruzzese)

➤ “Alla Madonna d’agosto, devi già raccogliere il mosto” – indica che è tempo di prepararsi alla vendemmia.

Alla Madonna degli Angeli, l’anima si lava dai suoi pericoli

➤ Richiama la funzione spirituale della festa del 2 agosto nella tradizione francescana.

Chi visita la Porziuncola il due d’agosto, ha un’anima lavata come d’oro fuso

➤ Riferito all’indulgenza plenaria concessa da San Francesco per chi si reca in chiesa in questa data.

Citazioni del giorno:

La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza.

– Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, commemorazione della strage di Bologna del 2 agosto 2020

Non c’è pace senza verità. Non c’è giustizia senza memoria.

– Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna

Nati il 2 agosto:

ISABEL ALLENDE

Scrittrice cilena naturalizzata statunitense

α 2 agosto 1942

MACCIO CAPATONDA

Attore, regista e comico italiano

α 2 agosto 1978

WES CRAVEN

Regista statunitense

α 2 agosto 1939 ω 30 agosto 2015

CORRADO MANTONI

Conduttore TV italiano

α 2 agosto 1924 ω 8 giugno 1999

PETER O’TOOLE

Attore inglese

α 2 agosto 1932 ω 14 dicembre 2013

J. D. VANCE

Politico statunitense

α 2 agosto 1984

Deceduti il 2 agosto:

ALEXANDER GRAHAM BELL

Inventore e scienziato scozzese

α 3 marzo 1847 ω 2 agosto 1922

LOUIS BLÉRIOT

Aviatore pioniere e imprenditore francese

α 1 luglio 1872 ω 2 agosto 1936

ENRICO CARUSO

Tenore italiano

α 25 febbraio 1873 ω 2 agosto 1921

FRITZ LANG

Regista austriaco

α 5 dicembre 1890 ω 2 agosto 1976

PIETRO MASCAGNI

Compositore e direttore d’orchestra italiano

α 7 dicembre 1863 ω 2 agosto 1945

